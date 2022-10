ร้านค้าญี่ปุ่นปล่อยภาพ "Need for Speed Unbound" ก่อนเปิดตัวกลางดึกคืนนี้!

จากภาพที่ปรากฏ เราจะได้เห็นงานภาพวิชวลแบบใหม่ของโมเดลรถยนต์และตัวละครที่เปลี่ยนหันมาใช้สไตล์กราฟิกการ์ตูนเซลเฉดเหมือนกำลังรับชมอนิเมะ

First screenshots of Need for Speed Unbound via Japanese retailer Neowing, which listed it early: https://t.co/q23uM1Ol7b



Launches Dec. 2. Currently only listed for PS5 (this is Japan---no Xbox physical edition). No PS4 version listed. Possibly new-gen-only? pic.twitter.com/aCWhuAh2oW— Gematsu (@gematsu) October 5, 2022