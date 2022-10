"Thailand Game Show 2022" ออนไลน์ สเตชั่น ผนึก โชว์ไร้ขีด “Come Back” ความมันส์อัดแน่น จัดเต็มเพื่อคอเกมตลอด 3 วัน 21-23 ต.ค. นี้

2 พันธมิตรยักษ์ใหญ่แห่งวงการเกม “ออนไลน์ สเตชั่น” ภายใต้กลุ่มทรู ผนึก “โชว์ไร้ขีด” เปิดสุดยอดมหกรรมงานเกม ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “Thailand Game Show 2022” ด้วยคอนเซ็ปต์ “Come Back” กลับมาอย่างอลังการกว่าที่เคย โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมบูธต่างๆ บนพื้นที่กว่า 11,000 ตรม. อัดแน่นความมันส์ขั้นสุดกับกิจกรรมครบรส พาเหรดค่ายเกมระดับโลกขนทัพเปิดตัวเกมใหม่ ยกสนามการแข่งขัน E-Sport มาให้เชียร์กันแบบใกล้ชิดไปกับหลากหลายทัวร์นาเมนท์ รวมเงินรางวัลกว่า 2 ล้านบาท พร้อมกระทบไหล่เกมเมอร์ สตรีมเมอร์ อินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำ อาทิ แป้ง zbing z SoomnyVivii Ch, Eva Gamer, Necross Melphist, TMP TV, GoldenJet TV, JAI RAW และ Antihero Thailand เพลิดเพลินกับสินค้า อุปกรณ์ไอที และเกมมิงเกียร์ราคาสุดคุ้ม และก้าวสู่โลก Metaverse ไปกับ Thailand Game Show NFT 1st Collection (Special Edition) ผลงานจาก The DUANG - วีระชัย ดวงพลา ศิลปินนักวาดการ์ตูนชาวไทยชื่อดังระดับโลก กับคอลเลกชันพิเศษ “Evolution of Gamers” ที่มาในธีม “ความทรงจำของเหล่านักเล่นเกม” เพียง 2,022 ชิ้นเท่านั้น โดยยังได้ น้าเน็ก มาร่วมสร้างสีสันพากย์เสียงลงไปในผลงานแต่ละชิ้น พิเศษ! ชาว Cosplay เข้าชมงานฟรีตลอด ทั้ง 3 วัน และยังร่วมลุ้นเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทอีกด้วย เต็มอิ่มทุกอรรถรสความสนุกตั้งแต่วันนี้ - 23 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ Exhibition Hall 3 - 4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานเปิดงาน กล่าวว่า ในนามของกรุงเทพมหานคร ขอแสดงความยินดีกับการกลับมาจัดมหกรรมงานเกม Thailand Game Show 2022 : Come Back ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่แห่งปีของวงการเกมในประเทศไทย เป็นเวทีให้นักพัฒนาของไทยได้แสดงศักยภาพ มีโอกาสในการเติบโต สร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ กรุงเทพมหานคร รู้สึกภูมิใจที่ได้ให้การสนับสนุนงานครั้งนี้ จนเป็นหนึ่งในกิจกรรม “ปฏิทินเมือง” เชิดหน้าชูตาให้กับกรุงเทพมหานคร ในฐานะจุดหมายปลายทางที่คนทั่วโลกต้องการเดินทางมาเยือน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มหกรรมงานเกม Thailand Game Show ปีนี้ จะมอบทั้งความรู้คู่กับประสบการณ์ที่สนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานทุกท่าน ยกระดับวงการเกมไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสู่สากล และประสบความสำเร็จอย่างงดงาม สร้างความประทับใจให้กับเกมเมอร์ทั้งชาวไทย และต่างประเทศได้เป็นอย่างดีดร. ต่อบุญ พ่วงมหา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจออนไลน์ สเตชั่น บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ออนไลน์สเตชั่น ผู้นำธุรกิจสื่อดิจิตอลด้านเกม และ เครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์อันดับ 1 ภายใต้กลุ่มทรู ร่วมกับบริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด พร้อมเดินหน้าจัดงาน Thailand Game Show งานเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยคอนเซ็ปต์ “Come Back” เนรมิตงานให้อลังการสมกับที่ทุกคนรอคอย ซึ่งในครั้งนี้ยังคงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งจากสื่อเกม เอเจนซี่ และค่ายเกมชื่อดังทั้งจากไทยและเทศ อาทิ SEGA, Bandai Namco Entertainment Asia, Level Infinite, Riot Games, HoYoverse, Terosoft, GuildFi และอีกมากมายที่พร้อมใจมาเปิดตัวเกมใหม่อย่างคับคั่ง รวมถึงพาเหรดบรรดาเกมเมอร์ สตรีมเมอร์ อินฟลูเอนเซอร์ ชื่อดังภายใต้สังกัด Online Station มาให้พบปะพูดคุยกันอย่างใกล้ชิด และพิเศษยิ่งขึ้นกับการแข่งขัน E-Sport หลากหลายทัวร์นาเมนท์ ตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับนานาชาติ รวมเงินรางวัลมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ซึ่งมั่นใจว่างานครั้งนี้จะดึงดูดเหล่าเกมเมอร์ และคาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200,000 คน และมีเงินสะพัดสูงถึง 300 ล้านบาท อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกมไทยให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจเกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งร่วมผลักดันอาชีพวงการเกมในบ้านเรา ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไปนายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด กล่าวว่า เมื่อโลกเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในยุคใหม่ ในงาน Thailand Game Show 2022 จึงไม่พลาดกับการเปิดตัว Thailand Game Show NFT 1st Collection (Special Edition) ครั้งแรกของการร่วมงานกันระหว่างงานเกมสุดยิ่งใหญ่ Thailand Game Show และ The DUANG - วีระชัย ดวงพลา ศิลปินนักวาดการ์ตูนชาวไทยที่ดังไกลระดับโลกในคอลเลกชัน “Evolution of Gamers” ผลงานล่าสุดของ The Duang ในโปรเจ็ค Thailand Game Show NFT 1st Collection (Special Edition) มาในธีม “ความทรงจำของเหล่านักเล่นเกม” บอกเล่าถึงวิวัฒนาการ การเดินทางของวงการเกม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่มีเพียง 2,022 ชิ้น และมีเพียง 22 ชิ้น ยังมีความพิเศษเอ็กซ์คลูซีฟ จากการได้ขวัญใจเด็กแนว เกมเมอร์ และผู้คนหลากหลายวัย อย่าง น้าเน็ก- เกตุเสพสวัสดิ์ มาร่วมเติมความพิเศษขั้นสุดลงไปในงานนี้ ด้วยการใส่คาแรคเตอร์ และเสียงของตัวเองลงไปในผลงาน 'แต่ละชิ้น'ทั้ง 22 ชิ้นด้วย!! ถึงเป็นลิมิเต็ดไอเท็มที่ผู้สนใจต้องรีบมาเก็บสะสม และสำหรับชาว Cosplay ทั้งหลายที่อยู่คู่กับงาน Thailand Game Show 2022 มาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ก็เช่นกัน ถึงเวลารวมพลกันที่งาน เพราะยังเปิดให้ผู้ที่แต่ง Cosplay เข้าชมงานได้ฟรี!!! ได้ตลอดงาน ทั้ง 3 วัน และร่วมลุ้นรอบไฟนอล โดยมีเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทบรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยความคึกคักของเหล่าคอเกม ตามบูทของค่ายเกมชั้นนำต่างๆ ที่เข้าร่วมงานนี้อย่างคับคั่ง ขนทัพเกมใหม่มาเปิดตัวและให้ได้ทดลองเล่นก่อนใคร อาทิ ค่ายยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่น SEGA กับครั้งแรกในไทยแลนด์เกมโชว์ ที่เปิดให้ทุกคนได้ลองเล่น Sonic Frontiers ที่กำลังจะวางจำหน่ายเร็วๆนี้ก่อนใคร รวมไปถึง Bandai Namco Entertainment Asia ที่ยกทัพเกมใหม่ๆ ที่กำลังจะวางจำหน่ายมาให้ลองเล่น ซึ่งมีทั้ง ONE PIECE ODYSSEY, DORAEMON STORY OF SEASONS: Friends of the Great Kingdom, DRAGON BALL: THE BREAKERS เป็นต้น“Thailand Game Show 2022 : Come Back ” พร้อมระเบิดความมันส์ ตลอด 3 วันเต็ม ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 - วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคมนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Exhibition Hall 3 - 4 ชั้น G ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. บัตรราคา 150 บาท สามารถเข้างานได้ 1 วัน และราคา 500 บาท รับเพิ่มเสื้อ T- Shirt “Thailand Game Show 2022” พิเศษรับฟรีสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้างานทุกท่าน ติดตามรายละเอียดได้ที่ : https://facebook.com/thailandgameshow