เจาะทุกไฮไลท์ Thailand Game Show 2022 คัมแบ็คยิ่งใหญ่สมการรอคอย!

สำหรับการกลับมาจัดงานอีกครั้งในรอบ 2 ปี เปลี่ยนสถานที่จัดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมที่บนพื้นที่กว่า 11,000 ตรม. ลูกค้าพาร์ทเนอร์ และ สปอนเซอร์ จองบูทเต็มพื้นที่กว่า 70 บูธ คาดการณ์จะดึงดูดเหล่าเกมเมอร์ และมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 180,000 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2019 ประมาณ 30% และคาดการณ์เงินสะพัดถึง 300 ล้านบาทบัตรเข้างาน 1 วัน ราคา 150 บาท และ เข้างาน 1 วัน พร้อมรับ T- Shirt "Thailand Game Show 2022" ราคา 500 บาท สำหรับสาวกคอเกมที่เข้างานก่อนมีสิทธิ์ก่อน เพียงแสดง QR Code เข้างานรับสเปรย์แอลกอฮอล์ฟรี และผู้จัดงานยังคำนึงถึงความปลอดภัยในสถานการณ์โรคโควิด-19 ของทุก ๆ คน ปีนี้จึงลดการสัมผัสจัดทำบัตรเข้างานรูปแบบ QR Code เพื่อความปลอดภัยของทุกคนอีกด้วยเหมือนทุกปีที่ผ่านมา Thailand Game Show 2022 ปีนี้ยังคงเปิดให้ผู้ที่แต่ง Cosplay เข้าชมงานได้ฟรีตลอดงานทั้ง 3 วัน และร่วมลุ้นการประกวด Cosplay Contest รอบไฟนอล โดยมีเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท!TGS ในปีนี้ได้รับการตอบรับจากค่ายเกมและบริษัทชื่อดังต่าง ๆ กว่า 50 บริษัท โดยค่ายเกมคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70% มีทั้งค่ายเกมในประเทศไทยและจากต่างประเทศ อาทิ SEGA, Bundai Namco Entertainment Asia, Tencent, Riot Games, HoYoverse ฯลฯ รวมถึงเกมประเภท NFT อย่าง Terosoft และ GuildFi ที่ตอบรับเข้าร่วมงานเป็นครั้งแรกค่ายเกมยักษ์ใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นมาร่วมงานนี้เป็นครั้งแรก คอเกมเตรียมพบกับ เจ้าเม่นสายฟ้า หนึ่งในตัวละครวงการเกมที่น่าจดจำที่สุดตลอดกาล พร้อมกิจกรรมพิเศษแบบจัดเต็มแบรนด์ใหม่ที่จะมาทำหน้าที่ให้บริการนำเกมระดับไฮเอนด์ไปส่งถึงแฟนเกมทั่วทุกมุมโลกจาก Tencent ยก 2 เกมใหม่เปิดตัวในงานอย่างและโดยทั้ง 2 เกมจะเปิดให้บริการในเซิร์ฟโกลบอลเร็ว ๆ นี้เกมใหม่จากนอกจะเปิดตัวเกมให้ได้ลองก่อนใครแล้ว ยังมีกิจกรรมมากมาย ทั้งการแสดงสดจากศิลปินบนเวที รวมถึงกิจกรรมภายในบูท ทั้งการแข่งเกม โซนถ่ายรูป และจำหน่ายของที่ระลึกสุดพิเศษเกมมือถือแนววางแผนการรบที่ผู้เล่นจะได้สวมบทเป็นเทพ สร้างอาณาจักรและกองทัพของตนเองเพื่อเข้าร่วมสงครามศักดิ์สิทธิ์ หลังจากเปิด Soft Launch ไปแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดี โดยจะนำเกมมาให้ได้ลองเล่นกันในงาน พร้อมกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายค่ายเกมน้องใหม่สัญชาติไทย ยกเกมใหม่อย่างเกมแอ็คชัน RPG แนว Hack and Slash ที่มาในธีม Sci-fi ผสมกลิ่นอาย Fantasy เตรียมเปิดให้ชม Trailer สุด Exclusive พร้อมเปิดให้ทดลองเล่นเกมก่อนใคร และยังมีกิจกรมสนุก ๆ ให้ลุ้นฟิกเกอร์โมเดลนางเอกสาว Cassandra หรือ Cassie ตัวแรกของโลกอีกด้วยค่ายเกม NFT เปิดให้ทดลองเล่นก่อนใครกับเกมที่ผู้เล่นได้ผจญภัยในโลกของแฮมสเตอร์ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขัน HamHam E-sport closed Tournament รอบชิงชนะเลิศ กับเหล่าไอดอลในสังกัด 15G-EARNING และชมผลงานจากการประกวดพัฒนาและออกแบบเกมจากโครงการ "The Game maker"เกมโมบายใหม่ล่าสุด จากเวทีการประกวดแข่งขันออกแบบและพัฒนาเกม "SDGs Game Fest" ที่จัดขึ้นโดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด มุ่งหวังให้เกมเป็นสื่อกลางที่จะช่วยสอดแทรกเนื้อหาและเข้าใจในเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนช่วยให้เยาวชนรุ่นใหม่ตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เตรียมนำเกมมาให้ทดลองเล่นในงานเป็นที่แรกเกมมือถือที่ต่อยอดจาก OfficeLand เกม NFT ที่เคยโด่งดังมีผู้เล่นเป็นจำนวนมากโดยตัวเกมจะให้ผู้เล่นได้สวมบทบาทเป็นผู้บริหาร (Boss) ขยายธุรกิจให้เติบโต และต้องบริหารจัดการงานตามโปรเจกต์ต่าง ๆ รวมไปถึงบริหารจัดการพนักงานให้มีความเหมาะสมต่อตำแหน่งงานภายในองค์กร โดยตัวเกมจะเปิดเผยอินเตอร์เฟซและเกมเพลย์เป็นที่แรกในงานพร้อมกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุก ลุ้นของรางวัลมากมายรายการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท และพบกับกิจกรรมมากมายตลอดงาน เพียงเข้าร่วมงานลุ้นรับทันทีของรางวัลสุดพิเศษจาก FIFA ONLINE 4 และ WD_BLACK บอกเลยงานนี้มีแจกทุกช่วงตลอดทั้งวันผู้จัดการแข่งขัน Esport ระดับโลกยกสนามการแข่งขันรายการเกม Rainbow Six Seige รอบ APAC Grand Finals ที่รวมยอดทีมทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิก ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 40,000 เหรียญสหรัฐ มาให้แฟน ๆ ได้เชียร์กันแบบติดขอบสนามพบกับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเกม League of Legends ในรายการเพลิดเพลินไปกับเพลงเพราะ ๆ ในมินิคอนเสิร์ตจากวง Atlas เอาใจเหล่าคอสเพลย์เยอร์กับกิจกรรม Cosplay Contest และกิจกรรม Walk-in Tournament ในเกม Teamfight Tactics ชิงของรางวัลสุดพิเศษเฉพาะในงานเท่านั้นชวนร่วมปาร์ตี้กับ Ragnarok X: Next Generation (ROX) และสมาชิกกิลด์ที่บูธ HUAWEI AppGallery พร้อมการแสดงเต็มรูปแบบ วงดนตรีสด กิจกรรมภายในเกม และการจับรางวัล พร้อมรับชมการแข่งขันทัวร์นาเมนต์แห่งปีเหล่านักล่าเตรียมพบกับการแข่งขันชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท โดยแข่งขันในรูปแบบทีม 2 คน ปราบมอนสเตอร์สุดโหดในโหมด Arena Quest ปล่อยให้ตัวเกมกำหนดอาวุธและชุดเกราะ งานนี้ใช้ฝีมือของผู้เล่นล้วน ๆ ทีมไหนเร็วที่สุดเป็นผู้ชนะกิจกรรมที่ทวิชประเทศไทยจัดหนักให้ได้กระทบไหล่ ถ่ายภาพ และขอลายเซ็น จากทวิชสตรีมเมอร์ที่ชื่นชอบได้อย่างใกล้ชิด พร้อมของมาแจกเพียบไม่ว่าจะเป็น เสื้อยืด, เป้ทวิช, ผ้าห่มสุดนุ่ม, เข็มกลัด, กระเป๋าผ้า ฯลฯเตรียมพบปะกับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ของ League of Legends: Wild Rift และ VALORANT อย่าง ViperDemon, SuperBuss, Elizent และ Whatthejesss ที่จะมาโชว์ฝีมือกันสด ๆ บนเวที พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษที่เตรียมไว้เพื่อแฟน ๆ ของ RIOT GAMES โดยเฉพาะพบกับแคสเตอร์ และ สตรีมเมอร์ จากสังกัดออนไลน์ สเตชั่น นำทีมโดย แป้ง zbing z. และอีกมากมายพบกับสินค้าราคาพิเศษที่มาพร้อมกับเครื่องเล่นเกม รวมถึงแผ่นเกม และอุปกรณ์เกม ที่ยกทัพสินค้ามากว่า 1,000 รายการ และยังลดสูงสุดกว่า 80% พร้อมกิจกรรมบนเวทีชิงเงินรางวัลและของรางวัลอีกมากมาย พิเศษสุด พบกับจุดทดลองเล่นเกมทั้ง Nintendo Switch และ PlayStation 5ยกขบวนสินค้าใหม่มาเปิดตัวในงานครั้งแรก กับเซ็ต Aurora Collection ชุดแสงเหนือที่สวยบาดใจ เมาส์รุ่นใหม่ล่าสุด G502 X และยกสนามแข่งมากับชุดอุปกรณ์ขับรถรุ่นใหม่ G923 ที่เปิดให้เทสไดร์ฟจัดแบบเต็มแบรนด์เกมมิ่งเกียร์ที่เกมเมอร์ทั่วโลกและนักแข่งเกมให้การยอมรับ เตรียมขนของมาจำหน่ายพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ เฉพาะงานนี้เท่านั้นสินค้าคุณภาพจาก มาตรฐานที่เหล่านักกีฬา E-Sports เลือกใช้ เตรียมจัดเต็มกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเช่นกันสำหรับเพลงธีมประจำงาน Thailand Game Show ในปีนี้ได้ "ติ๊ก ชีโร่" และ "เป๊ก วง Zeal" ปั้นเพลง "WE ARE BACK" ซึ่งมาในแนว Stadium Songs ที่ให้ความรู้สึกฮึกเหิม อลังการ เต็มไปด้วยพลัง โดยผ่านพลังเสียงของเหล่าศิลปินน้องใหม่จากค่าย LOMABin (โลมาบิน) ค่ายเพลงน้องใหม่ภายใต้การกุมบังเหียนของ ติ๊ก ชิโร่ และ เป๊ก ที่ส่งตัวแทนเป็นกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่อย่าง SIT MIRROR, NOTNICE, CAKESUNZ, FOCUS และ KREEM และยังได้คนดนตรีฝีมือดีอย่าง เบิ้ม จากวง 60 Miles และ พีท Petabear ร่วมเป็นโปรดิวเซอร์ผู้อยู่เบื้องเพลงอีกด้วย ( ฟังเพลงได้ที่นี่ • ครั้งแรกของการร่วมงานกันระหว่างงานเกมสุดยิ่งใหญ่และศิลปินนักวาดการ์ตูนชาวไทยที่ดังไกลระดับโลก เจ้าของผลงาน NFT Art สร้างชื่อคอลเล็กชัน "Gangster All-Star" ที่สร้างปรากฏการณ์ความน่าสนใจหลายอย่างในวงการ NFT เช่น คอลเล็กชันล่าสุด ใช้วิธีการประมูลแบบใหม่ในการเสนอราคา จำนวนผู้เสนอราคามีสูงถึง 2,936 ราย มีการประมูลรวมทั้งหมด 4,803 ครั้ง และมีการเสนอราคาประมูลเข้ามาสูงสุดอยู่ที่ 80 ETH หรือราว ๆ 4.4 ล้านบาท (ณ วันที่ 5 กันยายน 2565) ทำให้ผลงานในคอลเล็กชั่น Gangster All-Star ทั้ง 4 คอลเล็กชัน มีมูลค่ารวมกันสูงเกิน 100 ล้านบาท• สำหรับคอลเล็กชันผลงานล่าสุดของ The Duang ในโปรเจ็คที่มาในธีม "ความทรงจำของเหล่านักเล่นเกม" บอกเล่าถึงวิวัฒนาการ การเดินทางของวงการเกม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่มีเพียง 2,022 ชิ้น โดยมี 22 ชิ้นที่เป็น Special Super Rare ที่มีความพิเศษจากการได้ขวัญใจเด็กแนว เกมเมอร์ และผู้คนหลากหลายวัย อย่างมาร่วมเติมความพิเศษขั้นสุดด้วยการใส่คาแรคเตอร์ และเสียงของตัวเองลงไปในผลงานทั้ง 22 ชิ้น ซึ่งแต่ละชิ้นจะมีคำพูดที่ไม่เหมือนกัน ทำให้เป็น NFT เอ็กซ์คลูซีฟที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก• คอลเล็กชัน "Evolution of Gamers" จะเปิดจำหน่ายทางที่ได้พาร์ทเนอร์อย่าง แอสเซนด์ บิท ภายใต้ เครือแอสเซนด์ กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนนวัตกรรม และสนับสนุนการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้งานในด้านต่าง ๆ ให้แก่บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และยังพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านบล็อกเชนจากหลากหลายประเทศ เพื่อมุ่งมั่นให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่มีประโยชน์ สร้างความแตกต่าง มีความปลอดภัยสูง และง่ายในการเข้าถึง มาสร้าง Exclusive Dropsite บน Ethereum Chain ให้แก่ Online Station"Thailand Game Show 2022 : Come Back" เตรียมจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 21 - 23 ตุลาคมนี้ ซื้อบัตรเข้างานได้แล้วที่ ZipEvent ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thailandgameshow.com/ และแฟนเพจ Thailand Game Show