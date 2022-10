NBA จัดการแข่งขัน "Jr. NBA E-Sports Tournament" ครั้งแรกในประเทศไทย

การแข่งขัน "Jr. NBA E-Sports Tournament 2022" จะแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ โดยรอบคัดเลือกจัดขึ้นแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 3-10 ตุลาคม แข่งในรูปแบบแพ้คัดออก (Single Elimination) คัดจากผู้เข้าแข่งขัน 138 คน จนเหลือ 8 คนสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ที่จะจัดขึ้น ณ อยุธยา ฮอลล์ (Ayutthaya Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม ผู้ชนะจะได้รับเกม NBA 2K23 Michael Jordan Edition (PS5) พร้อมสกุลเงินเสมือนจริง ลูกบาสเกตบอล Wilson และ บัตรกำนัลสำหรับซื้อสินค้าที่ NBA Store นับตั้งแต่เริ่มโครงการจูเนียร์เอ็นบีเอ ไทยแลนด์ (Jr. NBA Thailand) ในปี 2557 ปัจจุบันสามารถสอนทักษะบาสเกตบอลให้เยาวชนชาย หญิง ของไทยได้มากกว่า 2 ล้านคนทั่วประเทศ โดยในปีนี้ จูเนียร์เอ็นบีเอ ได้จัดโปรแกรม Jr. NBA "Her Time to Play" รวมถึงจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนประเภท 3v3 และ 5v5จูเนียร์เอ็นบีเอ ไทยแลนด์ ยังได้ถ่ายทอดค่านิยมหลัก ได้แก่ ความมีน้ำใจนักกีฬา การทำงานเป็นทีม ทัศนคติเชิงบวกและความเคารพ (S.T.A.R.) โครงการอบรมผู้ฝึกสอน จูเนียร์เอ็นบีเอ โค้ช อะคาเดมี (Jr. NBA Coaches Academy) เป็นโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนเพื่อยกระดับการพัฒนาบาสเกตบอลในประเทศ โดยการกำหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และตัวอย่างที่ดีให้กับโค้ชเยาวชน ตลอดการดำเนินโครงการได้ฝึกอบรมครูกว่า 6,300 คนจาก 4,100 โรงเรียน ใน 14 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีศูนย์ฝึกอบรมหลักอยู่ที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ หาดใหญ่ ลำปาง ตรัง และอุดรธานีรับชมถ่ายทอดสดการแข่งขัน "Jr. NBA E-Sports Tournament 2022" ได้ทางแฟนเพจ Shoot It Sport Hub และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Jr. NBA Thailand ได้ที่ http://www.jrnba.asia/