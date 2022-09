Talon เข้าร่วม VALORANT Partnership พร้อมลุย Pacific League 2023

Talon ถือเป็นทีมอีสปอร์ตมากความสามารถ ด้วยประสบการณ์การร่วมงานกับโปรเพลเยอร์ไทยชื่อดังอย่าง “Patiphan – ปฏิภาณ ไชยวงษ์” ที่เคยเข้าแข่งขันรายการ Overwatch Contenders ก่อนจะย้ายเข้ามาในวงการเกม VALORANT ทั้งนี้ Talon ยังเป็นทีมที่ชนะการแข่งขัน League of Legends Pacific Championship Series ถึง 4 ครั้ง และยังได้เข้าร่วมการแข่งขัน Mid-Season Invitational รวมถึงการแข่งขัน Worlds ในปี 2563/2564 ที่ผ่านมา สำหรับในประเทศไทยนั้น Talon ยังมีความโดดเด่นจากการแข่งขันเกม Arena of Valor (RoV) ในฐานะแชมป์ระดับประเทศสองสมัย และยังคว้าแชมป์ในการแข่งขันระดับโลก Arena of Valor World Cup 2021 อีกด้วยการเข้าร่วม VALORANT Partnership Program ในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญตามเจตนารมณ์ของทีม Talon ที่พร้อมให้ผู้เล่นได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและสร้างความประทับใจให้แก่คนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคุณชอน หยาง ประธานบริษัท Talon กล่าวว่า “จากการที่เราได้ติดตามการแข่งขัน VALORANT Champions Tour มาตั้งแต่เปิดฤดูกาลในปี 2564 เราเห็นว่าในระยะเวลาอันสั้นนี้ไม่มีเกมไหนที่จะสามารถดึงดูดความสนใจจากเกมเมอร์ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ดีไปกว่าเกม VALORANT อีกแล้ว เราพร้อมแล้วที่จะเป็นเวทีให้กับผู้เล่นมากความสามารถในประเทศไทย เพื่อมาแสดงศักยภาพและความสามารถทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งมีส่วนสร้างให้เกม VALORANT เป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยมอย่างทุกวันนี้”ติดตามข่าวสารและประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักแข่งสำหรับปีหน้าพร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในเดือนตุลาคมนี้จาก Talon ได้ที่ https://www.talon.gg/ และแฟนเพจ Talon Esports TH