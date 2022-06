ไอดอลบุกต่างโลก! "Love Live! Sunshine!!" เปิดตัวอนิเมะภาคเสริมฉายปี 2023

"Genjitsu no Yohane: Sunshine in the Mirror" มีต้นแบบมาจากภาพวาดของคุณ Taira Akitsu ที่ลงในนิตยสาร Love Live! Days และเคยประกาศสร้างอนิเมะในวันเอพริลฟูลส์เมื่อเดือนเมษายน ก่อนที่จะกลายเป็นจริงในเวลาต่อมาตัวอนิเมะเล่าเรื่องราวของ "โยฮาเนะ" เด็กสาวนักทำนายที่อาศัยอยู่ในเมืองท่าเรือนูมาซึ ตั้งแต่เด็กเธอรู้สึกแปลกแยกจากทุกคนในเมืองมาโดยตลอด เพื่อค้นหาแรงบันดาลใจและสถานที่อยู่ที่แท้จริง เธอจึงออกเดินทางมุ่งหน้าสู่การผจญภัยในโลกแฟนตาซีสุดอัศจรรย์ใบนี้ด้านทีมงานได้นักพากย์ชุดเดินกลับมาให้เสียงตัวละครเดิมทั้งหมด รวมถึงอำนวยการสร้างโดยสตูดิโอ Sunrise เช่นเดิม แต่เปลี่ยนผู้ออกแบบตัวละครจากคุณ Yuuhei Murota เป็นคุณ Yumiko Yamamoto (Sword Art Online: Alicization - War of Underworld) และได้คุณ Asami Nakatani (มอริอาร์ตี้ผู้รักชาติ) มาเป็นผู้กำกับ"Genjitsu no Yohane: Sunshine in the Mirror" มีกำหนดฉายในปี 2023 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.yohane.net/ และ Twitter: @GJ_yohane