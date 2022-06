ผู้สร้าง Timelie เปิดตัว 3 เกมใหม่ 3 สไตล์ การ์ดเกม สยองขวัญ และแอ็กชัน!

จากโปรเจกต์ Island ที่ได้เปิดตัวในงาน Urniverse เมื่อปีที่แล้ว สู่การเปิดตัวในชื่อ "EGAT Town" เกมที่พัฒนาร่วมกับ กฟผ. หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยตัวเกมเป็น Edu Game Online ที่ทั้งเล่นสนุกและได้ความรู้ ด้วยฟีเจอร์การ์ดเกมที่ผู้เล่นสามารถท้าดวลกับผู้เล่นคนอื่นในการสร้างเมืองแห่งพลังงาน พร้อมสะสมการ์ดใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้แบทเทิล จากการออกสำรวจและท่องโลกกว้างในเกาะการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้วยตัวละครอวตารของผู้เล่น และพบปะเพื่อนใหม่ในโลกออนไลน์เกม EGAT Town เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้ บน Play Store, App Store และ PC ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ ห้องเรียนสีเขียว กฟผ. page Urnique Studio ได้เปิดเผยถึงแผนกใหม่ Urnique Publishing ที่จะเสาะหาเกมที่แปลกใหม่ จากทีมพัฒนาในประเทศไทยที่มีความสามารถ และมีความฝันร่วมกัน โดยนำประสบการณ์และความรู้จาก Timelie เข้ามาช่วยเสริมศักยภาพเกมไทยสู่ตลาดเกมโลก โดยประเดิมด้วยเกม "Narin: The Orange Room" จาก Red Sensation Games 1 ใน 10 เกมที่ถูกคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Depa Game Accelerator Program เมื่อปี 2021โดย Narin เป็นเกมผจญภัยไขปริศนาในธีมอนิเมะ ที่แฝงไปด้วยกลิ่นอายของความสยองขวัญและการสืบสวน ผู้เล่นจะได้รับบทเป็น "นริน" เด็กสาวที่ต้องออกตามหาพี่สาวที่หายตัวไปอย่างลึกลับ ซึ่งเธอมีพลังพิเศษที่ทำให้สามารถเข้าไปอยู่ในดินแดนสนธยา มิติลี้ลับของโรงเรียนที่มีภูติผีคอยสิงอยู่และเป็นภยันตรายที่นรินต้องฝ่าไปให้ได้ นรินต้องทำการสืบหาเบาะแสภายในโรงเรียน พร้อมกับหลบซ่อนจากเหล่าผีด้วยวิธีต่าง ๆผู้ที่สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าของเกม Narin: The Orange Room ได้ที่แฟนเพจ Narin , Twitter: @NarintheGame และ Discord: Narin: The Orange Room ในงาน PlayPrime เมื่อปีที่แล้วได้มีการนำเสนอคลิป April Fool’s Day ที่ได้นำตัวละครจาก Timelie ถือดาบฝ่าฟันศัตรู ในปีนี้ก็ได้เฉลยแล้วว่าคลิปดังกล่าวเป็นการใบ้ถึงเกมใหม่ที่ Urnique Studio กำลังพัฒนา ซึ่งก็คือ Project Steampunk (ชื่อชั่วคราว) โดยจะเป็นเกมแนวแอ็กชันเล่าเนื้อเรื่อง Spin-Off ของเกม Timelie ที่กำกับโดยคุณเจมส์ ปริเมธ วงศ์สัตยนนท์ ในเกมนี้ผู้เล่นจะต้องสละบทสาวน้อยและน้องแมว มารับบทเป็นชายปริศนาถือดาบฟาดฟันศัตรูหุ่นยนต์ในยุควิคตอเรียนผู้ที่สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าของ Project Steampunk ได้ที่แฟนเพจ Urnique Studio , Twitter: @UrniqueStudio และ Discord: Urnique Studio