ปฐมบทแห่งเรื่องราวความรักและคำสาป JUJUTSU KAISEN : ZERO กวาดรายได้ถล่มทะลาย กว่าหมื่นล้านเยนในญี่ปุ่น! ทุบสถิติครองอันดับ 1 box office ถึงปัจจุบัน

สิ้นสุดการรอคอย! กับภาพยนตร์อนิเมะฟอร์มยักษ์ ปฐมบทของมหาเวทย์ผนึกมารทุบสถิติภาพยนตร์ทำรายได้สูงสุดของประเทศญี่ปุ่น กวาดรายได้ทะลุ กว่า 10,000 ล้านเยน! ติดอันดับ 1 box office ตั้งแต่ปลายปี 64 ถึงปัจจุบัน ทำให้กระแสภาพยนตร์อนิเมะเรื่องนี้ ถูกกล่าวขานและเรียกร้องให้เข้าฉายจากแฟนๆ ทั่วทุกมุมโลก สำหรับแฟนๆ ชาวไทยก็ไม่ผิดหวังแน่นอน เพราะทาง Japan Anime Movie Thailand (JAM) และ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด (M Pictures) ผนึกกำลังนำเข้าความสนุกนี้ พร้อมแล้วที่จะเปิดเผยเรื่องราวความรักและคำสาปสุดระทึกให้แฟนๆ ได้รับชมก่อนใคร ในวันที่ 15-19 มิถุนายนนี้ ที่พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5​ ก่อนจะเข้าฉายจริง 23 มิถุนายน ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ จัดเต็มครบทุกแบบ ทั้งระบบปกติ, ระบบ IMAX, ระบบ 4DXJUJUTSU KAISEN : ZERO หรือ มหาเวทย์ผนึกมาร : ซีโร่ เป็นภาพยนตร์อนิเมะที่ถูกดัดแปลงจากมังงะในชื่อเดียวกัน คือ JUJUTSU KAISEN มหาเวทย์ผนึกมาร โรงเรียนเฉพาะทางไสยศาสตร์นครโตเกียว เล่ม 0 ผลงานการสร้างสรรค์จากปลายปากกาของอาจารย์ อาคุตามิ เกะเกะ ที่ตีพิมพ์ในนิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์ "Shonen JUMP" (โชเน็นจัมป์) มาอย่างยาวนานต่อเนื่องกว่า 17 เล่ม โดยตั้งแต่เล่มแรกจนถึงปัจจุบัน มียอดพิมพ์จำหน่ายแล้วกว่า 60 ล้านเล่ม จนถูกนำมาสร้างเป็นการ์ตูนอนิเมะซีรีส์เพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์รวม 28 เครือข่ายทั่วประเทศญี่ปุ่น และคว้าตำแหน่งการ์ตูนอนิเมะซีรีส์ที่มีผู้ชมมากสุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มภาพยนตร์อนิเมะรอบดึกของ MBS/TBS กระทั่งถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์อนิเมะ โดยสตูดิโอ MAPPA ที่เคยฝากผลงานเลื่องชื่อมาแล้วหลายเรื่องโดย JUJUTSU KAISEN : ZERO มหาเวทย์ผนึกมาร : ซีโร่ ฉบับภาพยนตร์ จะบอกเล่าเรื่องราวของเด็กหนุ่มนามว่า "อคคทสึ ยูตะ" ที่เคยให้สัญญากับ "โอริโมโตะ ริกะ" เพื่อนวัยเด็กของตัวเองว่าเมื่อเติบโตขึ้น ทั้งสองจะแต่งงานกันและรักกันตลอดไป แต่แล้วกลับต้องมาสูญเสียเด็กสาวไปต่อหน้าต่อตา พร้อมกับการกลายร่างเป็นวิญญาณปีศาจที่คอยหลอกหลอนและทวงสัญญาคำสาปที่ยากเกินจะแก้ไข จนทำให้ยูตะแทบจะไม่อยากมีชีวิตอยู่ ก่อนที่เขาจะพบกับ "ซาโตรุ โกโจ" อาจารย์ประจำโรงเรียนเฉพาะทางไสยศาสตร์นครโตเกียว ที่เข้ามาชักนำเขาเข้าสู่โรงเรียนไสยเวท และช่วยจุดประกายแห่งความหวัง ว่าเขาจะสามารถแก้คำสาปร้ายที่ตามติดเป็นเงาตามตัวนั้นได้ กับการฝึกฝน การเรียนรู้ และเรื่องราวมากมายที่รอให้เขาต้องเผชิญสำหรับเวอร์ชั่นพากย์ไทยในภาพยนตร์เรื่องนี้ ทาง Japan Anime Movie Thailand (JAM) และ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด (M Pictures) ยังมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ จากนักพากย์รับเชิญสุดฮอตแห่งยุค 2 ท่าน ที่จะมาช่วยเสริมทัพเติมสีสัน ความลุ้นระทึกให้ได้ฟินและอินกันกว่าที่เคย ส่วนจะเป็นใครนั้น ต้องรอติดตามกันได้ในรอบกาล่าพรีเมียร์ 15-19 มิถุนายน 2565 รับรองว่างานนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอน นอกจากนี้ยังจัดใหญ่เอาใจเหล่าสาวกมหาเวทย์ผนึกมาร กับงาน JUJUTSU KAISEN EXHIBITION in THAILAND 2022 งานภาพนิทรรศการที่เปิดให้แฟนๆ ได้เข้าชมกันแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมด้วยกิจกรรม เกม และของรางวัลอีกมากมาย ให้ได้ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศเรื่องราวของความรักและคำสาป ปฐมบทของมหาเวทย์ผนึกมารก่อนใคร...ในวันที่ 15-19 มิถุนายน 2565 นี้ที่พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 ก่อนจะเข้าฉายจริง 23 มิถุนายน ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ จัดเต็มครบทุกแบบ ทั้งระบบปกติ, ระบบ IMAX, ระบบ 4DX