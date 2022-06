"Tiny Tina’s Wonderlands" เตรียมวางจำหน่ายบน Steam 23 มิ.ย.นี้

กล่าวว่า “Gearbox มุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์ความบันเทิงที่ไม่ซ้ำใคร และสำหรับ Wonderlands แล้ว นั่นหมายถึงการเพิ่มลูกเล่นใหม่ ๆ ให้กับเกมแนวเดิมที่ทุกคนคุ้นชิน ซึ่งการเพิ่มช่องทางเล่นเกมบน Steam เป็นการเข้าถึงกลุ่มผู้เล่นมหาศาลบน Steam ที่ในตอนนี้จะได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การผจญภัยสุดเหวี่ยงที่เกิดจากจินตนาการของ Tiny Tina อีกทั้งยังมีระบบ cross-play ที่จะเพิ่มวิธีการต่อสู้กับ Dragon Lord ไม่ว่าผู้เล่นจะเลือกเล่นเกมบนแพลตฟอร์มใดก็ตาม”สำหรับการเปิดตัวในครั้งนี้ ผู้เล่นสามารถซื้อเกมบน Steam ในราคาพิเศษ พร้อมรับ Golden Hero Armor Pack ฟรี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 กรกฎาคม 2022 โดยมีให้เลือกระหว่าง Standard Edition ในราคา $59.99 หรือ Chaotic Great Edition ราคา $79.99 ซึ่ง Chaotic Great Edition จะมีเนื้อหาโบนัสอย่าง Dragon Lord Pack และ Season Pass ที่ประกอบด้วยเนื้อหาใหม่ รวมถึงคลาสพิเศษที่ผู้เล่นสามารถเล่นได้หลังอัพเดตในอนาคต พร้อมด้วย Butt Stallion Pack และ DLC Mirrors of Fantasy ทั้งสี่ตอนDLC Mirrors of Mystery นำเสนอวิธีการแปลกใหม่ในการตามล่าไอเทมสุดพิเศษระหว่างทางเพื่อเอาชนะ Dragon Lord พร้อมด้วยดันเจี้ยนท้าทายใหม่ ๆ อย่าง Coiled Captors Glutton's Gamble และดันเจี้ยนใหม่ล่าสุดอย่าง Molten Mirrors ที่จะวางจำหน่ายวันที่ 23 มิถุนายนนี้ บนทุกแพลตฟอร์มรวมถึงบน Steam ใน Molten Mirrors ผู้เล่นจะได้เผชิญกับ Fyodor the Soul Warden ผู้ปกครองเหนือฝูงวิญญาณ เพื่อที่จะทำลายโซ่ตรวน ผู้เล่นจำเป็นต้องเอาชนะระบบป้องกันยานยนต์สังหารของ Fyodor ซึ่งรวมถึงป้อมปราการที่ขับเคลื่อนด้วยความหวาดกลัว เตาไฟที่ลุกโชติช่วง และค้อนทุบกระดูก ในขณะที่พวกเขาล่าหาอาวุธ อุปกรณ์ และเครื่องประดับใหม่ ๆ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DLC Molten Mirrors ได้ ที่นี่ สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของเกม Chaotic Great Edition หรือ Season Pass DLC Mirrors of Mystery ตอนที่สี่ที่จะวางจำหน่ายในปลายปีนี้ จะสามารถเล่นคลาสใหม่ล่าสุด Blightcaller นักเวทย์มนต์ผู้คลั่งไคล้วิญญาณที่สามารถเรียกพายุเพื่อทำลายล้างศัตรูให้สิ้นซาก ซึ่ง Blightcaller จะมาช่วยขยายระบบมัลติคลาสในเกมให้ลึกยิ่งกว่าเดิม"Tiny Tina’s Wonderlands" เตรียมวางจำหน่ายบน Steam ในวันที่ 23 มิถุนายนนี้ ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ playwonderlands.2k.com