กรีนพาร์คเจียงฮาย คอมมูนิตี้มอลล์ในเครือ Greenbus แห่งที่ 2 เปิดให้บริการแล้ว ด้วยแนวคิดพัฒนาเมือง และชุมชนอย่างยั่งยืน

กรีนพาร์คเจียงฮาย พร้อมเปิดให้บริการเฟสแรกอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 มกราคม 2569โดยได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย คุณชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท คำพรพัฒนาจำกัด และอดีตปลัดกระทรวงคมนาคม ในนามผู้บริหารโครงการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความคืบหน้าการพัฒนาโครงการ ซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญของการพัฒนาคอมมูนิตี้มอลล์แห่งใหม่ในจังหวัดเชียงราย
นายกฤษฏิภาชย์ ทองคำคูณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท คำพรพัฒนา จำกัด ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรีนแคปปิตอล จำกัด ให้ข้อมูลว่า “กว่า 30 ปีที่ที่ดินหัวมุม แยกประสพสุข จังหวัดเชียงราย ถูกใช้สำหรับจอด “รถเมล์เขียว” หรือ “Greenbus” คซึ่งใช้รองรับผู้โดยสาร เส้นทางเชียงใหม่-เชียงรายและเส้นทางอื่นๆที่เชื่อมต่อภาคเหนือเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นจุดส่งของ ที่คนเชียงรายคุ้นเคย เมื่อกาลเวลาผ่านไป พื้นที่แห่งนี้ได้อยู่ในศูนย์ กลางการขยาย ตัวของเมืองเชียงราย และกลายเป็นทำเลทอง ที่มีศักยภาพเกินกว่าจะเป็นแค่ที่จอดรถ นั่นคือจุดที่ผู้บริหารของ Greenbus ในรุ่นปัจจุบันเริ่มเล็งเห็นว่า นอกจากบทบาทการขนส่งผู้คน จากเมืองหนึ่งสู่เมืองหนึ่งแล้ว ควรมีบทบาทในการ ช่วยพัฒนาเมือง และชุมชนด้วย ที่ดินผืนนี้จึงได้ถูกพัฒนาเป็น Greenpark Community Mall พื้นที่แห่งความมีชีวิตชีวาที่ผู้คนหลากหลายจะได้พบปะ พักผ่อน ใช้ชีวิต และมีประสบการณ์ร่วมกัน
นายกฤษฎิภาชย์ ระบุว่า หลังจากประสบความสำเร็จกับ Greenpark Community Mall สาขาแรกในเชียงใหม่ ซึ่งกลายเป็นจุดพบปะและตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในชุมชน รวมไปถึงนักท่องเที่ยว ทั้งไทย และต่างชาติ ด้วยคอนเซปต์ Green space ที่ทำให้โครงการมีบรรยากาศอบอุ่น สะดวกสบาย เข้าถึงได้ง่าย มีพื้นที่พักผ่อนและพื้นที่สีเขียว มีร้านค้าทั้งแบรนด์ระดับประเทศและร้านท้องถิ่น อย่าง KFC Drive Thru, Amazon, 7-11, MR.DIY, สุกี้ช้างเผือก, ซ้วงบัวลอยช้างเผือก, Shabugu และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถนำความสำเร็จนี้ต่อยอดไปยังเชียงรายได้เช่นกัน
มากกว่าคอมมูนิตี้มอลล์แหล่งรวมร้านค้า - แต่ยังเป็นคอมมูนิตี้มอลล์แบบยั่งยืน
“สิ่งที่ทำให้ Greenpark แตกต่างคือความใส่ใจใน “ความยั่งยืน” ด้วยการออกแบบที่เน้นพื้นที่สีเขียว และการประหยัดพลังงานโดยการใช้พลังงานจากธรรมชาติหมุนเวียนกลับมาใช้ในโครงการ เช่น Solar Rooftop และส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกวิธีและมีประโยชน์ มีจุดชาร์จ EV Station สำหรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด อีกทั้งโครงการยังชูจุดเด่นเรื่อง Pet friendly ทำให้ Greenpark Community Mall เป็น Destination ของทุกคนในครอบครัวรวมทั้งสัตว์เลี้ยงอีกด้วย” นายกฤษฏิภาชย์กล่าว
คอมมูนิตี้มอลล์เพื่อ “ชุมชน” เสริมศักยภาพเศรษฐกิจท้องถิ่น
นายกฤษฏิภาชย์กล่าวเพิ่มเติมว่า เชียงรายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดหลักในภาคเหนือตอนบน ที่มีสัดส่วน เศรษฐกิจมาจากภาคเกษตรกรรม รวมทั้งการค้าขาย และการท่องเที่ยว เนื่องด้วยเชียงรายมีแหล่งท่องเที่ยว ตามธรรมชาติที่สวยงาม และศิลปะวัฒนธรรม รวมถึงมีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านถึงสองประเทศ Greenpark Community Mall Chiang Rai คาดหวังเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ที่ช่วยพัฒนาเมืองและชุมชน ของจังหวัดเชียงราย ให้เติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ ชุมชนและการท่องเที่ยว ด้วยการออกแบบในสไตล์ที่ผสมผสาน ธรรมชาติ เสน่ห์ของท้องถิ่น และความทันสมัยเข้าด้วยกัน มีการนำแนวคิดรูปแบบบ้านชาวเขา ที่เรียบง่าย และใช้วัสดุจากธรรมชาติเข้ามาใช้เป็นไอเดียในการออกแบบ ให้รู้สึกกลมกลืน เข้าถึงง่าย อีกทั้งยังมีแนวคิดออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียว พื้นที่พักผ่อน ในบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกันเอง ใกล้ชิดธรรมชาติ สำหรับเป็นที่ พักผ่อนและพบปะสังสรรค์ของครอบครัว ชุมชนและนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีแนวคิดให้เป็นที่รวมความ สะดวกสบายและไลฟ์สไตล์ที่ครบครัน หลากหลายด้วยร้านค้าชื่อดังจากแบรนด์ระดับประเทศ ที่สำคัญยังเปิด โอกาสให้ร้านค้าท้องถิ่นในเชียงรายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนได้
พบกับ “กรีนพาร์คเจียงฮาย” คอมมูนิตี้มอลล์แห่งแรกในเชียงรายได้แล้ว 21 ม.ค. 69 นี้
นายกฤษฏิภาชย์ ให้ข้อมูลว่า Greenpark Community Mall Chiang Rai ภายใต้การบริหารของ “บริษัท คำพรพัฒนา จำกัด” บริษัทในเครือกรีนบัส ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 7 ไร่ ที่เป็นทำเลศักยภาพ ใกล้แยกประสพสุข บนถนนพหลโยธินซึ่งเป็นถนนสายหลักของเชียงราย และยังมีทางเข้าออกสู่ถนนเจ้าชาย และถนนประสพสุข ซึ่งทำให้สามารถเข้า-ออกโครงการได้ถึง 3 เส้นทาง สะดวกต่อผู้สัญจรไปมา แวดล้อมด้วยชุมชน ที่อยู่อาศัย โรงเรียน และสถานที่ท่องเที่ยว เพียง 350 เมตรจากถนนคนเดินเชียงราย และ 1.2 กิโลเมตร จากหอนาฬิกาเขียงราย
Greenpark Community Mall Chiang Rai มีมูลค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมกว่า 350 ล้านบาท เริ่มการก่อสร้างในเดือนมิถุนายน 2568 พร้อมเปิดให้บริการเฟสแรก 21 มกราคม 2569 และจะดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จพร้อมเปิดเต็มรูปแบบภายใน ไตรมาสที่ 3 ของปี 2569 ด้วยพื้นที่ให้เช่ากว่า 3,800 ตารางเมตร ที่จอดรถกว่า 200 คัน โดย Greenpark Community Mall Chiang Rai เตรียมต้อนรับร้านค้าชั้นนำมากมาย เช่น สุกี้ตี๋น้อย ที่จะเปิดเป็นสาขาแรกในเชียงราย KFC Drive Thru เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ตอบโจทย์ความสะดวกสบาย 1:2 Coffee ร้านกาแฟชื่อดังที่มีต้นกำเนิด จากจังหวัดเชียงราย สุกี้ช้างเผือกร้านสุกี้สไตล์สตรีทฟู้ดชื่อดังจากจังหวัดเชียงใหม่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยผู้ประกอบการจากภาคเหนือ เช่น IROHA Ramen & Izakaya, Wedrink, ขนมแม่, Khom Chocolatier House, ช่วงช่วงเลี่ยงหม่าล่า เป็นต้น
นอกจากโซนร้านอาหารแล้ว ภายในโครงการยังมีร้านค้าไลฟ์สไตล์อย่าง Watsons, MR. D.I.Y., Happy doll, Heath up สถาบันสอนพิเศษ อย่าง Click robot engineer learning center, Eye level สถาบันสอนภาษาอังกฤษ และร้านค้าแบรนด์ดังอื่นๆอีกมากมาย ที่จะทะยอยเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2569 โดยโครงการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการ ระดับประเทศ และผู้ประกอบการในเชียงราย ปัจจุบันมีร้านค้าเข้าจองและเช่าพื้นที่แล้วกว่า 70% สะท้อนความพร้อมของ โครงการและความเชื่อมั่นจากพันธมิตรทางธุรกิจ