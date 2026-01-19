“เชียงใหม่ Night Market” แสงสีเสน่ห์ยามค่ำคืนของเชียงใหม่ ณ ถนนคนเดินท่าแพ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน “เชียงใหม่ Night Market” ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ยามค่ำคืนของเชียงใหม่ผ่านถนนคนเดินท่าแพ ชมความอลังการ ของ Light Installation – Mapping พร้อมกิจกรรมดนตรีและศิลปวัฒนธรรม โดยจัดขึ้น ณ ถนนคนเดินท่าแพ ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 1 มีนาคม 2569
งาน “เชียงใหม่ Night Market” จัดขึ้น ณ ถนนคนเดินสันกำแพง ทุกวันเสาร์ และถนนคนเดินท่าแพ เชียงใหม่ ทุกวันอาทิตย์ ต่อเนื่อง 6 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 1 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 – 22.00 น. โดย ททท. เนรมิต ถนนคนเดินท่าแพและถนนคนเดินสันกําแพง มาตกแต่งสร้างสีสัน สะท้อนอัตลักษณ์ตลอดระยะทางของถนนคนเดินให้มีความน่าสนใจ ด้วยการใช้เทคนิคของแสง สี และเทคโนโลยีสมัยใหม่ จำนวน 10 จุดจัดแสดง ได้แก่
ถนนคนเดินสันกำแพง จุดแลนด์มาร์ก : “The Grand Arts of San Kamphaeng: พหุศิลป์ถิ่นสันกำแพง” ได้แก่ บริเวณข่วงสันกำแพง : จุดแสดงที่ 1 ถักทอเรื่องราวสันกำแพง (The Woven Legacy) และจุดแสดงที่ 2 จิตวิญญาณแห่งเครื่องปั้นดินเผา (The Spirit of Clay), ไปรษณีย์ข่วงสันกำแพง : จุดแสดงที่ 3 โคมอธิษฐาน (The Wishing Lanna) และ จุดแสดงที่ 4 วาดสรรค์ผืนร่ม (Color Your Canopy), จุดแสดงที่ 5 ตลาดข่วงสันกำแพง : ชีพจรแห่งแสงสันกำแพง (The Light beat),
จุดแสดงที่ 6 ธนาคารกรุงเทพ : น้องจ๊างสุดชิค (The Cool Elephant), จุดแสดงที่ 7 อาคารชินวัตร : ชะลอมแห่งความรุ่งเรือง (The Basket of Prosperity), จุดแสดงที่ 8 ถนนคนเดินสันกำแพง : ผกาบ่อสร้าง (Bo Sang in Bloom), จุดแสดงที่ 9 หลังตึกห้างทองไพศาล : สานศิลป์ทอแสง (The Weaver's Beacon) และ จุดแสดงที่ 10 ถนนคนเดินสันกำแพง : ผนังลายศิลป์ (The Artful Wall)
ถนนคนเดินเชียงใหม่ (ท่าแพ) จุดแลนด์มาร์ก : “The Sand Stupa: เจดีย์แห่งการเริ่มต้น” แรงบันดาลใจจากประเพณีป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จุดแสดงที่ 1 วัดพันอ้น : เจดีย์อัฐอร่าม (The Radiant Octagon), จุดแสดงที่ 2 หอพื้นถิ่นล้านนา : ผู้พิทักษ์ล้านนา (Lanna Guardian) สิงห์คู่ สัญลักษณ์แห่งพลังปัญญาและการคุ้มครอง ประตูเมืองและวัดวาอาราม, จุดแสดงที่ 3 พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ : จากถนนแห่งศรัทธา สู่มรดกแห่งแผ่นดิน (From the Sacred Road to the Heritage of the Nation), จุดแสดงที่ 4 ศูนย์สถาปัตยกรรม คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ : คุ้มแสงแห่งความทรงจำ (The Flame of Memory) นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ พูดถึงความทรงจำผ่าน "สัตว์ทั้งสี่" ที่ทำหน้าที่เป็นดัง "ผู้พิทักษ์" ได้แก่ หงส์ กระต่าย กวาง และ นกฮูก,
จุดแสดงที่ 5 วัดพันเตา : ธารบุญสู่แสง (The Stream of Light) ต้นไม้ใหญ่และแสงที่สว่างไสวเป็นดุจ "สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เรืองรอง" หรือเป็นสัญลักษณ์ของความผาสุกที่กำลังจะเกิดขึ้น, จุดแสดงที่ 6 วัดพันเตา : พนมมือ ศรัทธา (The Gesture of Radiance), จุดแสดงที่ 7 วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร : ดวงประทีปแห่งจินตภาพล้านนา (The Lantern of Lanna Imagination), จุดแสดงที่ 8 หอพื้นถิ่นล้านนา : เมืองดอกไม้ แห่งล้านนา (The City of Flowers), จุดแสดงที่ 9 วัดทุงยู : เส้นทางแห่งการผลิบาน (The Blooming Way) และ จุดแสดงที่ 10 วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร : แนวแกนทางวัฒนธรรม (The Axis of Culture)
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้เพลิดเพลินกับการซื้อของฝาก ของที่ระลึก อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารท้องถิ่นจากผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ยกขบวนร้านค้ามาให้ได้ลิ้มลองจำนวนมาก พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงานร่วมจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการภายในงาน เมื่อจับจ่ายครบทุก 200 บาท จะได้รับคูปองใช้เป็นส่วนลดสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว อาทิ ที่พัก ร้านอาหาร สปา เป็นต้น พร้อมสนุกสนานไปกับการแสดงจากศิลปินชื่อดังได้ทุกวัน
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีตลอดทั้งงาน โดย ททท. จัดบริการรถรับ - ส่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ถนนคนเดินสันกำแพง 2 เส้นทาง 1. เส้นทางข่วงประตูท่าแพ - วัดศรีดอนไชย – ศูนย์ทำร่มบ่อสร้าง - ใหม่เอี่ยม พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ – ข่วงสันกำแพง 2. เส้นทาง One Nimman – เซ็นทรัลเชียงใหม่ – ศูนย์ทำร่มบ่อสร้าง - ใหม่เอี่ยม พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ - ข่วงสันกำแพง ถนนคนเดินท่าแพ 2 เส้นทาง ได้แก่ 1. One Nimman – ตลาดช้างเผือก – อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ – วัดพระสิงห์มหาวรวิหาร 2. ข่วงประตูท่าแพ - วัดศรีดอนไชย – ตลาดประตูเชียงใหม่ – วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
