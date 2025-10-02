“Smart Learning” ตอบโจทย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เปิดอบรมแก่ครูจังหวัดอุบลราชธานี

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Coaching English นำนวัตกรรมช่วยเรียนช่วยสอนภาษาอังกฤษ Smart Learning แนะนำแก่ ครู-อาจารย์ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับอนุบาล, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมสื่อการสอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิตัล” จัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมิณผลการจัดการศึกษา ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะครูผู้สอนในการเลือกใช้และประยุกต์เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับรายวิชาและผู้เรียน เสริมสร้างความรู้ความสามารถในการใช้สื่อดิจิทัลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) รวมถึงการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (CEFR)
โดยมีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาและเทคโนโลยี จาก Coaching English จำนวน 3 ท่านเข้าร่วม ได้แก่ อาจารย์สุจินดา ฉัตรทอง, คุณปัญญาภรณ์ เชาวน์รัตน์ และ Mr. Christopher Jonathan Roy Chaafe การอบรมในครั้งนี้มีครู อาจารย์ เข้าร่วมการอบรมกว่า 1,500 ท่าน จาก 5 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
ปัญญาภรณ์ เชาวน์รัตน์ (กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร) สถาบันสอนภาษา Coaching English กล่าวว่า “การอบรมในครั้งนี้ เรามุ่งเน้นไปที่"เทคนิคการสอนและการถ่ายทอดเนื้อหาในยุคดิจิทัล" ภายใต้ธีม “Teaching from the Heart” เพื่อให้ครูภาษาอังกฤษสามารถปรับตัวเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงของเด็กยุคใหม่ พร้อมพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อดิจิทัลในการสอนอย่างสร้างสรรค์ และแนะแนวทางการปรับใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน ส่งเสริมให้เด็กไทยมีทักษะภาษาอังกฤษที่เข้มแข็งและก้าวทันโลกยุคดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาภาษาอังกฤษในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างยั่งยืน และขยายสู่จังหวัดอื่นๆต่อไป”
อาจารย์ Christopher (Brand Ambassador Coaching English) กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในครั้งนี้ผมได้นำนวัตกรรมช่วยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Smart Learning มาแนะนำแก่ครู อาจารย์ทุกๆท่าน แอปพลิเคชั่น Smart Learning มาในรูปแบบของ VDO-Based Learning เพื่อการเรียนและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และตามระดับ CEFR (Pre A1–B2) (มาตรฐานสากลที่ใช้วัดระดับความสามารถทางภาษา โดยแบ่งเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ A1 (ผู้เริ่มต้น) ถึง C2 (เชี่ยวชาญ)) ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรงแล้ว ครูผู้สอนก็สามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านการศึกษา โชว์วิธีการสอนในรูปแบบของตัวเองในแอปพลิเคชั่นได้อีกด้วย”
อาจารย์สุจินดา ฉัตรทอง (ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตร และเทคนิคการสอน ในระบบการศึกษาไทยและนานาชาติ จาก Baptist student Centre ( BSC ) และ Interculture Training Australia ( ITA)) กล่าวทิ้งท้ายว่า “โลกในยุคดิจิตัล เป็นโลกที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ในระบบการศึกษาเราต้องตามให้ทัน ในเมื่อเด็กๆยุคใหม่สนใจโลกของดิจิตัล เราก็ต้องเอาความรู้ต่างๆแฝงไปกับดิจิตัล เพื่อเป็นเครื่องมือและช่วยพัฒนาส่งเสริมทักษะ ให้เด็กได้เรียนในรูปแบบใหม่ๆ ที่ตัวเองชอบอย่างมีความสุข”
แอปพลิเคชั่น Smart Learning เครื่องมือช่วยเรียน ช่วยสอน สุดทันสมัย ช่วยให้การสอนและการเรียนภาษาอังกฤษง่ายขึ้น #เพราะภาษาคือโอกาส #coachingenglish #smartlearning ชมบรรยากาศกิจกรรมได้ที่นี่ https://youtube.com/shorts/eAmG29Jl_ik?feature=share
https://smartlearning.in.th/
https://www.facebook.com/SmartLearningEngTips