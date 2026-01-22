SIAMJNK ร่วมกับ ทีมสร้างสรรค์จากคณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดนิทรรศการ CLOUND of MEMORIES ในเทศกาล Bangkok Design week 2026

SIAMJNK ผู้ให้บริการคลังสินค้าใจกลาง CBD เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพชีวิต ร่วมกับ ทีมสร้างสรรค์จากคณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดพื้นที่โครงการ SIAMJNK Chinatown - ทรงวาด เล่าขานความทรงจำที่ยังมีชีวิตย่านทรงวาด ผ่านนิทรรศการ CLOUND of MEMORIES ในเทศกาล Bangkok Design week 2026 ด้วยเทคโนโลยีเรียบเรียงความทรงจำล่าสุด Data Collection “Cloud Scanning” ที่จะรวบรวมข้อมูลทางกายภาพของทรงวาดไว้ในรูปแบบ ดิจิทัล หรือ Digital twin เพื่อการอนุรักษ์ และรวบรวมความทรงจำวันวานให้ยังมีชีวิต แล้วนำมาเล่าเรื่องผ่านนิทรรศการรูปแบบ Interaction พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้สัมผัสประสบการณ์ร่วม Immersive ย่านทรงวาดที่ยังอบอวลผ่านงานศิลปะแนวใหม่ งานนี้พลาดไม่ได้ ระหว่าง 29 ม.ค. – 8 ก.พ. นี้ ตั้งแต่เวลา 15.00 – 20.00 น. ณ SIAMJNK Chinatown - ทรงวาด 301 ถ.ทรงวาด
สำหรับเทศกาล Bangkok Design week 2026 จัดขึ้นในกว่า 105 พื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร พบกับกิจกรรมกว่า 524 กิจกรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (66) 2 105 7400 (วันอังคาร – อาทิตย์ | 10.30 – 20.00) หรือ hello.bkkdw@cea.or.th