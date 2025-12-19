"PRAGMATA" วางจำหน่าย 24 เม.ย. 2026 พร้อมลงสวิตช์ 2

"PRAGMATA" เกมแอ็คชั่นไซไฟแนวใหม่จาก Capcom ยืนยันลงเครื่องพกพา Nintendo Switch 2 เตรียมวางจำหน่ายพร้อมกับ PlayStation 5, Xbox Series X|S, และ PC (Steam) วันที่ 24 เมษายน 2026 ทดลองเล่นเดโมได้แล้วบน Steam
PRAGMATA เกมแอ็คชั่นไซไฟใหม่ล่าสุดจาก Capcom ที่มีกลไกการเล่นแบบแฮ็กกิ้งที่ไม่เหมือนใคร เรื่องราวเกิดขึ้นบนดวงจันทร์ในอนาคตอันใกล้ ผู้เล่นจะได้ติดตามคู่หูที่ไม่น่าจะเข้ากันได้ในภารกิจหลบหนีจากสถานีบนดวงจันทร์ที่เต็มไปด้วยหุ่นยนต์สุดอันตราย ผู้เล่นจะต้องควบคุมทั้ง 'ฮิวจ์' นักสำรวจอวกาศ และ 'ไดอาน่า' แอนดรอยด์ลึกลับ ตัวละครแต่ละตัวมีทักษะและความสามารถเฉพาะตัว และพวกเขาต้องทำงานร่วมกันเพื่อแฮ็ก ยิง และเอาชนะอุปสรรคเพื่อหาทางกลับสู่โลก
PRAGMATA เริ่มเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าแล้วบนทุกแพลตฟอร์มเพื่อรับโบนัสพิเศษ โดยผู้เล่นที่สั่งจองล่วงหน้าจะได้รับชุด Neo Bushido สไตล์ซามูไรของ Hugh และชุด Neo Kunoichi สไตล์นินจาของ Diana
นอกจากเวอร์ชัน Standard แล้ว ยังมีเวอร์ชัน Deluxe Edition ที่จะวางจำหน่าย ซึ่งประกอบด้วย Shelter Variety Pack ประกอบด้วยชุดเครื่องแต่งกายต่างๆ สำหรับ Hugh และ Diana, สกินอาวุธ, อีโมชั่นสำหรับ Diana, เพลงประกอบเพิ่มเติมสำหรับ Shelter, และคลังภาพดิจิทัล 75 ชิ้นในเกม นอกจากนี้ยังมีฟิกเกอร์ Diana amiibo ที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเร็วๆ นี้
PRAGMATA เปิดให้ทดลองเล่นแล้วบน Steam ผู้เล่นสามารถเข้าสู่โลกของเกมได้ฟรีด้วยเดโม Sketchbook ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สัมผัสบรรยากาศที่สมจริงและเกมเพลย์ที่น่าตื่นเต้นเป็นครั้งแรก เดโม PRAGMATA Sketchbook ยังมีเซอร์ไพรส์สนุกๆ เพิ่มเติมเพื่อท้าทายผู้เล่นและกระตุ้นให้เล่นซ้ำ ส่วนวันเปิดตัวเดโมสำหรับ PlayStation 5, Xbox Series X|S และ Nintendo Switch 2 จะมีการเปิดเผยเร็วๆ นี้
เพลงซาวด์แทร็กต้นฉบับ 6 เพลงของ PRAGMATA รวมถึงเพลงธีมหลัก “Memories Are You” สามารถฟังได้ก่อนใครแล้วผ่านบริการสตรีมมิ่งเพลงยอดนิยมต่างๆ
"PRAGMATA" เตรียมวางจำหน่ายบน Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S, และ PC (Steam) วันที่ 24 เมษายน 2026 ติดตามข้อมูลล่าสุดได้ที่ https://www.capcom-games.com/pragmata/en-asia/ หรือช่องทางโซเชียลทั้ง Instagram, X (Twitter), และ Facebook
