ส่งท้ายปีด้วยความอร่อย 9 รสพิเศษ จาก HAAB แบรนด์ขนมไข่พรีเมี่ยม

HAAB มัดรวม 9 รสชาติที่สุดแห่งปี จัดคอลเลกชั่นพิเศษเขย่าวงการของขวัญด้วย “2025 Wrapped Collection” ที่จัดเซ็ตขนมรสชาติสุดลิมิเตดเฉพาะช่วงส่งท้ายปีนี้เท่านั้น โดยมีให้เลือก 4 เซ็ตให้เลือกตามความชอบของแต่ละท่าน
“หาบ” แบรนด์ขนมไข่สงขลาเจ้าดัง ที่มีสไตล์กรอบนอก นุ่มใน ฉ่ำเนย เปิดตัวแคมเปญใหญ่ “HAAB of Happiness: The Flavor of Memories” (หาบความสุข...เก็บทุกรสชาติแห่งความทรงจำ) ด้วย “2025 Wrapped Collection” คอลเลกชันของขวัญสุดลิมิเตด ที่ไม่ได้รวบรวมแค่รสชาติที่ขายดี แต่รวบรวมรสชาติแห่งปีที่ชาวโซเชียลเทใจให้ ตอบโจทย์ของขวัญช่วงเทศกาล
โดยรสชาติที่คัดสรรมาเป็น "The Ultimate Year Mix" มีทั้งหมด 9 สไตล์ คือ Egg Tart (ทาร์ตไข่) ขนมไข่ไส้คัสตาร์ดหอมมัน ท็อปด้วยเฟยตินเคลือบคาราเมล รสที่มียอดค้นหาอันดับหนึ่ง, Chocolate Feuilletine (ช็อกโกแลตเฟยติน) ไส้ดาร์กช็อกโกแลตเข้มข้น ท็อปด้วยช็อกโกแลตเฟยตินกรอบ สัมผัสกรอบเคี้ยวเพลิน ช่วยลดความเครียด, Chicken Floss Salad Cream (ไก่หยองน้ำสลัด) ขนมไข่สอดไส้น้ำสลัดโบราณ คลุกด้วยไก่หยองเนื้อแน่น รสชาติที่มียอดสั่งซ้ำสูงสุดตลอด 5 ปีซ้อน
Salted Egg Mochi (ไข่เค็มโมจิ) ขนมไข่ไส้โมจิหนึบหนับ เคลือบด้วย Glaze ไข่เค็ม เป็นรสชาติหวานปนเค็ม,Taro Mochi (เผือกโมจิ) ขนมไข่ไส้โมจิเคี้ยวสนุก เคลือบ Glaze เผือกหอมละมุน, Natural Thai Tea (ชาไทยไม่ใส่สี) ขนมไข่ไส้ครีมชาไทยหอมนุ่มนวล สไตล์ชาไทยไม่ใส่สี, Matcha (มัทฉะ) ขนมไข่ไส้มัทฉะ หอมเข้มลึก ท็อปด้วย Glaze มัทฉะไม่หวานเลี่ยน, Ispahan (อิสปาออง) รสหวานซ่อนกลิ่นลิ้นจี่และกุหลาบ ตัดเปรี้ยวด้วยแยมราสป์เบอร์รี, Sausage Cheese (ไส้กรอกชีส) ขนมไข่สอดไส้ชีสดิป ออนท็อปด้วยชีสพร้อมไส้กรอกแดงในวัยเด็ก
ทั้ง 9 รสชาติได้นำมาจัดทำเป็น 4 เซ็ตของขวัญสุดพิเศษ เริ่มจาก The Ultimate Year Mix: รวมฮิต 9 รสชาติ ครบทุกความทรงจำแห่งปี, The Most Replayed: เซต Comfort Food (ของคาว) สำหรับความรักที่อบอุ่น มั่นคง, The Social Viral Hits: เซต Trendy (ของหวาน) สำหรับคนพิเศษที่สดใส นำเทรนด์, The 2025 Rising Star: เซตทาร์ตไข่ล้วน สำหรับคนที่เป็น The Best ในใจ
แถมสิ่งที่พิเศษยิ่งกว่าความอร่อย และเป็นมากกว่าขนม คือ “สื่อกลาง” เชื่อมความรู้สึก โดยทางแบรนด์ได้ยกระดับการให้ของขวัญไปอีกขั้น ด้วยการผสาน Music Marketing เพิ่มประสบการณ์การให้ของขวัญผ่านเพลงพิเศษ “Your Smile” เชื่อมรสชาติของขนมเข้ากับความทรงจำ ผ่าน QR Code บนกล่อง ให้ผู้รับได้สแกนฟังเพลงและชม MV ไปพร้อมกับการทานขนม ร่วมส่งต่อความสุขผ่านรสชาติแห่งปีได้แล้ววันนี้ ตลอดเดือนธันวาคม 2025 ที่ HAAB ทุกสาขา และช่องทางเดลิเวอรี