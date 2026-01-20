"Thailand Weddinglist 2026" ผนึก 4 พลังยักษ์ใหญ่ "ก.ท่องเที่ยว - ททท. - สมาคมโรงแรม - KTC" ปั้นไทยสู่ World Wedding Destination ระดมทัพกว่า 200 แบรนด์ดัง ลุ้นจัดงานแต่งฟรี รางวัลและของสมนาคุณกว่า 2 ล้านบาท!
เตรียมพบกับปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของธุรกิจงานแต่งงานในไทย ที่งาน "Thailand Weddinglist 2026" มหกรรมงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย ซึ่งเกิดจากการร่วมมือกันของ บริษัท ภัทธิรา กรุ๊ป จำกัด ผู้บริหารแพลตฟอร์ม Weddinglist.co.th ผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐและเอกชน นำโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สมาคมโรงแรมไทย (THA) และ บัตรเครดิต (KTC) ภายใต้คอนเซปต์ "Canvas of Love & Wedding Destination" เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยและกรุงเทพมหานครก้าวสู่การเป็นหมุดหมายการจัดงานแต่งงานระดับโลก (World Class Wedding Destination)
ภายในงานพบกับบริการงานแต่งงานครบทุกองค์ประกอบ มาไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็น โรงแรมระดับ 5 ดาวและผู้ประกอบการเวดดิ้งชั้นนำกว่า 200 แบรนด์ พร้อมอัปเดต เทรนด์งานแต่งงานยุคใหม่ ผ่านเวทีเสวนาและกิจกรรมสุดพิเศษ อาทิ นิทรรศการที่นำเสนอรูปแบบจัดงานแต่งงานแบบยั่งยืน และความหลากหลายทางเพศ , การจัดแสดงธีมวิวาห์ 4 วัฒนธรรม พร้อมชมแฟชั่นโชว์ชุดแต่งงานสุดอลังการจากห้องเสื้อชั้นนำ รวมถึงโปรโมชั่นและข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่มีเฉพาะภายในงานเท่านั้น พร้อมลุ้นรางวัลใหญ่ (Lucky Draw): สำหรับคู่รักที่จองแพ็กเกจในงาน ลุ้นรับสิทธิ์ "จัดงานแต่งงานฟรี" รางวัลห้องพักหรู ของรางวัลและของสมนาคุณ รวม 2 ล้านบาท (ชิงรางวัล 1.3 ล้าน และของสมนาคุณ 7 แสน) ปค เลขที่ 94/2569
เชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์แห่งความรักในงาน "Thailand Weddinglist 2026" ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2569 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ฮอลล์ 7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)
คู่รักที่สนใจร่วมงาน สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับสิทธิพิเศษได้ทาง https://www.weddinglist.co.th/tw2026/