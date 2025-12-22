น้ำตาชายชาติทหาร! พ่อเจ้าสาว "ทหารแนวหน้า" เล่าทั้งน้ำตานาทีดีใจหลังได้รับอนุญาตมางานแต่งลูกสาว

กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ หลังโซเชียลแห่แชร์คลิป “คุณพ่อเจ้าสาว” ซึ่งเป็นทหารแนวหน้าในพื้นที่ "บ้านหนองจาน" ดีใจหลังได้รับอนุญาตมาร่วมงานแต่งลูกสาวสุดรักในวันสำคัญ ยอมรับว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่น้ำตาของ “ผู้ชายชาติทหาร”
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. สมาชิก TikTok ชื่อว่า "khongkwan.wedding" ได้โพสต์คลิปวิดีโอสุดซึ้งของ “คุณพ่อเจ้าสาว” ซึ่งเป็นทหารแนวหน้าในพื้นที่ "บ้านหนองจาน" ซึ่งคุณพ่อเล่าทั้งน้ำตาว่า "วันที่ลูกสาวโทรหา เขาอยู่หนองจาน เกิดเหตุยิงกันทุกวันทุกคืน ไม่รู้เลยว่าจะได้มาหรือไม่ แต่เมื่อได้รับอนุญาตให้มาได้ เขาดีใจและปลื้มใจอย่างที่สุด พร้อมยอมรับว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่น้ำตาของ “ผู้ชายชาติทหาร” ไหลออกมาให้ใครเห็น
คลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ มีชาวเน็ตร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เช่น น้ำตาชายชาติทหาร ร้องไห้ตามคุณพ่อเลยค่ะ , คุณพ่อคงดีใจมากที่ลูกมีคนมาดูแลลูกสาว , ขอบคุณนะคะ ผู้พิทักษ์ของเรา ที่ช่วยปกป้องแผ่นดินไทย , คุณพ่อทำหน้าที่ทั้งดูแลประเทศ ทั้งดูแลลูกสาวได้ดีมากๆ , น้ำตาชายชาติทหาร. ยินดีด้วยที่คุณพ่อได้อยู่ร่วมงานแต่งลูกสาว , เป็นกำลังใจให้คุณพ่อนะคะคุณทำหน้าที่ใด้ดีมากนะทั้งหน้าที่ทหารและคุณพ่อค่ะ
เจ้าสาว : หนูไม่แน่ใจว่าคุณพ่อจะมาร่วมงานได้มั้ยเพราะตอนนี้คุณพ่ออยู่ชายแดนค่ะ