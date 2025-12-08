กลุ่ม un.thai.tled อวดงานศิลป์ สะท้อนชีวิตหญิงไทยในเยอรมนี

กลุ่มศิลปินกลุ่ม un.thai.tled เครือข่ายเชื่อมโยงศิลปิน นักคิด และนักสร้างสรรค์ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเยอรมนี ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย องค์กรของรัฐบาลเยอรมนีที่เน้นส่งเสริมศิลปะ ภาษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในประเทศไทย จัดนิทรรศการ IN NOBODY’S SERVICE (ที่นี่ไม่เปิดให้บริการ) ในงาน Thailand Biennale Phuket 2025 ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้หญิงไทย ฟิลิปปินส์ และกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ย้ายถิ่นฐานไปยังเยอรมนี ผ่านผลงานศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินไทยและศิลปินในต่างแดน รวมถึงเรื่องราวขององค์กรบ้านหญิง ที่ได้ก่อตั้งในปี 2532 เพื่อดูแลคนเหล่านี้
นิทรรศการชุดนี้มุ่งสะท้อนศักดิ์ศรีของแรงงานบริการ แรงงานทางเพศ ประสบการณ์ชีวิตในต่างแดน และภาพจำที่สังคมผลิตซ้ำ IN NOBODY’S SERVICE (ที่นี่ไม่เปิดให้บริการ) จัดแสดงที่ ถ.พูนผล จ.ภูเก็ต เป็นส่วนหนึ่งของงาน ไทยแลนด์เบียนนาเล่ ภูเก็ต 2568 (Thailand Biennale Phuket 2025) มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พ.ย. 68-30 เม.ย. 69 ภายใต้แนวคิด “Eternal Kalpa : นิรันดร์กัลป์” ที่สะท้อนวัฏจักรเรื่องราวแห่งโลกศิลปะ อารยธรรม และความเป็นมนุษย์ ซึ่งเคยจัดแสดงในปี 2024 ที่ Galerie Wedding กรุงเบอร์ลิน และจะได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสือ โดยสำนักพิมพ์ BOM DIA BOA TARDE BOA NOITE ในปี 2026
ศิลปินที่เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในครั้งนี้ ได้แก่ ษาณฑ์ อุตมโชติ, วิษณุ ภูอาจดั้น, มานิกา เตชะไพบูลย์, บุษราพร ทองชัย, คริสันตา คากิวอา เมินนิช, ศิศุ สาตราวาหะ, โรสาลียา น้ำใส เอ่งฉ้วน, รักษา สีลาพันธ์, ณัฐพงศ์ สมัครแก้ว, มานิตา แก้วสมนึก, ยูนิเวิร์ส เบาโดซา, จาสมิน แวร์นเนอร์ และโอ๊ต มณเฑียร โดยวันที่ 14 ธ.ค. 68 จะมีการจัดเวิร์กชอปการวาดภาพศิลปะกับโอ๊ต มณเฑียร ที่ศาลา IN NOBODY’S SERVICE และการแสดงดนตรีทดลองโดย เหงวียน บาลี่ และธารา ทรานซิทอรี่ ที่ศาลา Instant Kalpa(s) สนับสนุนโดย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย