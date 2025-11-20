ก้าวสำคัญ! โรงเรียนบุรีรัมย์เปิดเสรี "ทรงผมเพศวิถี" ส่งเสริมความมั่นใจ-เท่าเทียมให้นักเรียน LGBTQ

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวาง หลังประกาศใช้กฎระเบียบทรงผมใหม่สำหรับปีการศึกษา 2568 โดยมุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมกันและความหลากหลายทางเพศในรั้วโรงเรียน ด้วยการอนุญาตให้นักเรียนเพศทางเลือก (LGBTQ) สามารถไว้ "ทรงผมเพศวิถี" หรือทรงผมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศของตนเองได้ เพื่อส่งเสริมความมั่นใจและการยอมรับในสังคมแห่งการเรียนรู้ แม้จะมีเงื่อนไขให้นักเรียนและผู้ปกครองต้องยื่นใบคำขออนุญาต แต่ถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงนโยบายที่เปิดกว้างและเป็นมิตรต่อทุกความหลากหลาย
ได้รับความสนใจและชื่นชมเป็นอย่างมาก สำหรับโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ หลังออกกฎระเบียบทรงผมเพื่อความเท่าเทียมกันของนักเรียนที่เป็นเพศทางเลือก (LGBTQ) ในรั้วโรงเรียน โดยทางเพจ "ที่นี่ รร.ประโคนชัยพิทยาคม" ได้ออกมาโพสต์ภาพสำหรับทรงผมเพศทางเลือกชายวิถีหญิง และทรงผมหญิงวิถีชาย พร้อมระบุข้อความว่า
“PKC NEW HAIR
ตัวอย่างตามระเบียบทรงผมของนักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ปีการศึกษา 2568 ว่าด้วยเรื่องความหลากหลายทางเพศ และความเท่าเทียมกันในสังคมของรั้วโรงเรียน ทางโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจึงได้ออกกฎระเบียบทรงผมเพื่อความเท่าเทียมกันของนักเรียนที่เป็นเพศทางเลือก (LGBTQ) และทรงผมที่สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนในโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมทุกคน
ทั้งนี้ ในการจะไว้ทรงผมจะต้องอยู่ในขอบเขตกฎระเบียบของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
หมายเหตุ : สำหรับทรงผมเพศวิถี นักเรียนคนใดมีความประสงค์ที่จะไว้ ต้องให้ผู้ปกครองและนักเรียนยื่นใบคำขออนุญาตที่ห้องกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป