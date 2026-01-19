“พีพี กฤษฏ์” รีเอทเมนูกาแฟสุดเฮลตี้ และร่วมกิจกรรมแสนสนุก มอบประสบการณ์สุดพิเศษให้แก่คอกาแฟและแฟนคลับอย่างใกล้ชิด

เบอร์ดี้ แบรนด์กาแฟอันดับหนึ่งของไทย ภายใต้บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจสุขภาพ ด้วยการสร้างไลฟ์สไตล์แบบ “กินดี มีสุข” ฉีกทุกนิยามของกาแฟสูตรไม่มีน้ำตาลกับ เบอร์ดี้ 3 อิน 1 ริช เบลนด์ หรือเบอร์ดี้ซีโร่ซูการ์ซองม่วงที่แฟน ๆ คุ้นเคย ให้คอกาแฟได้ฟินกับรสชาติกาแฟแบบน้ำตาล 0% แต่ยังคงความหวานอร่อย พร้อมเนรมิตพื้นที่เซ็นทรัลพาร์ค แบงคอก ให้เป็นงาน The Enchanted Zero ดินแดนแห่งความหวานอร่อย โดยมีพรีเซนเตอร์ “พีพี กฤษฏ์” มาเป็นแม่เหล็กดึงดูดเหล่าคนรักกาแฟ และสร้างโมเมนต์ดี ๆ กับคนรุ่นใหม่
“ขนิษฐ์รัฐ อติชาดศรีสกุล” ผู้จัดการฝ่าย Coffee and Beverage บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัดกล่าวว่า “พีพี กฤษฏ์ คือสไตล์ไอคอนของคนรุ่นใหม่ ที่เป็นตัวแทนของความมั่นใจและการใช้ชีวิตแบบนำเทรนด์ ในฐานะพรีเซนเตอร์ของเบอร์ดี้ซีโร่ชูการ์ซองม่วง พีพีได้เข้ามาช่วยเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ
เบอร์ดี้ได้กระแสตอบรับที่ดีมาก ๆ นับตั้งแต่ได้พีพี กฤษฏ์มาเป็นพรีเซนเตอร์ เราจึงได้นำพลังของซูเปอร์สตาร์อย่างพีพีมาจัดเป็นงาน Meet & Greet เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ ซึ่งกิจกรรมกับพีพีในครั้งนี้ถือว่าเป็นการช่วย
ตอกย้ำความคิดว่าการเลือกสิ่งที่ดีกว่าเพื่อดูแลสุขภาพนั้นก็สนุก น่าสนใจได้ และยังเป็นกาแฟทางเลือกใหม่ที่อร่อยอีกด้วย”
The Enchanted Zero: พื้นที่ของเหล่าเลิฟลี่คอกาแฟและพีพี กฤษฏ์
หลังจากเปิดตัวแคมเปญ มีเหล่าเลิฟลี่ (แฟนคลับของพีพี) คอกาแฟจำนวนมาก ที่มาฟินกับเบอร์ดี้ สูตรไม่มีน้ำตาล (ซองสีม่วง) และสะสมแต้มผ่าน LINE @birdyworld โดยในงาน เบอร์ดี้ 3 อิน 1 ริช เบลนด์ ได้เปลี่ยน พาร์คไซด์ ฮอลล์ เซ็นทรัลพาร์ค แบงคอก ให้กลายเป็น “The Enchanted Zero” ดินแดนแห่งความหวานอร่อย เพื่อต้อนรับคอกาแฟรุ่นใหม่และผู้โชคดี 100 ท่าน ที่ได้มาร่วมสร้างช่วงเวลาสุดพิเศษไปกับ พีพี กฤษฏ์
“สิ่งที่ได้ไปต่อในปี 2026 นี้ของพีพี คือ ความรัก ความสวย ความปัง และเบอร์ดี้ซีโร่ชูการ์ซองม่วง โดยเบอร์ดี้ สูตรไม่มีน้ำตาล ถือเป็นกาแฟสุดเลิฟของพีพี เพราะตอบโจทย์ทั้งความสะดวก ความหวานที่ลงตัว และรสชาติกาแฟที่เข้มข้นแต่ไม่มีน้ำตาล คือเราสามารถเลือกสิ่งที่ดีต่อสุขภาพและยังคงฟินกับความอร่อยได้พร้อมกัน” พีพียังพูดเสริมอีกว่า “ดีใจมากที่ได้เจอแฟน ๆ ทุกคนในวันนี้ พีพีได้เตรียมการแสดงสุดพิเศษรวมถึงเมนูกาแฟสูตรพิเศษ “ริช เบลนด์ กราโนลา” มาฝากทุกคนด้วย หวังว่าทุกคนจะลองนำไปทำดื่มเองที่บ้าน ดื่มคู่กับอะไรก็อร่อยลงตัว”
