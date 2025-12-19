เปิดแมตช์คีบปิงปองสุดมันส์ "ลูกชิ้นกุ้ง GON วัดกึ๋น" 20 ธ.ค. นี้ วันเดียวเท่านั้น ที่ "บาร์บีคิวพลาซ่า"

"ลูกชิ้นกุ้ง GON วัดกึ๋น" เปิดแมตช์คีบปิงปองสุดมันส์ คีบปุ๊บรับลูกชิ้นกุ้งเพิ่มทันที เตรียมอุปกรณ์ DIY ให้พร้อม ชวนทั้งแชมป์เก่า–แชมป์ใหม่มาวัดสกิล 20 ธ.ค.68 วันเดียวเท่านั้น ที่บาร์บีคิวพลาซ่าทุกสาขา
บาร์บีคิวพลาซ่า เตรียมเพิ่มดีกรีความสนุกส่งท้ายปี ชวนลูกค้าและแฟนพี่GON ร่วมวัดสกิลกับกิจกรรมสุดมันส์ “ลูกชิ้นกุ้ง GON วัดกึ๋น” ชวนทั้งแชมป์เก่า แชมป์ใหม่ กล้า ท้า คีบลูกปิงปอง เปิดโหมดวัดกึ๋นกันแบบสนุกๆ ทั้งกลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อน ในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568 เพียงวันเดียวเท่านั้น ณ ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาเซ็นทรัลพาร์ค)
กิจกรรม “ลูกชิ้นกุ้ง GON วัดกึ๋น” ชวนลูกค้ามาโชว์สกิลความคีบแม่น! แค่ประดิษฐ์อุปกรณ์ DIY จากที่บ้าน แล้วนำมาท้าดวลกันสดๆ ที่ร้าน และสั่งเมนูยอดฮิต ลูกชิ้นกุ้ง ราคา 89.- รับ 1 สิทธิ์ร่วมเล่น (1 สิทธิ์ต่อ 1 ที่ ไม่จำกัดจำนวนการสั่งต่อใบเสร็จ) จากนั้นร่วมท้าคีบลูกปิงปองให้ได้มากที่สุดภายใน 10 วินาที โดยต้องคีบใส่ถาดให้สำเร็จ ยิ่งคีบได้มาก ยิ่งรับ “ลูกชิ้นกุ้ง” เพิ่มตามจำนวนลูกปิงปองทันที
กติกา
1. สั่งลูกชิ้นกุ้ง 89.- ได้ร่วมเล่น (1สิทธิ์/ ลูกชิ้นกุ้ง 1 ที่) ** จำกัดจำนวนรางวัลสูงสุดอยู่ที่ 20 ลูก
2. ลูกค้าเตรียมอุปกรณ์สำหรับ ‘คีบ’ มาเอง
3. ต้องเป็นการ คีบ หรือ หนีบ ได้ด้วยมือข้างเดียวเท่านั้น
(ห้ามตัก, ห้ามตวง, ห้ามโกย, ห้ามเท)
4. ผู้เล่นมีเวลา 10 วินาที ในการคีบลูกปิงปองใส่ถาด เมื่อหมดเวลาคีบได้เท่าไร รับลูกชิ้นกุ้งไปเท่านั้น
**จำนวนลูกปิงปองที่คีบได้ไม่นับรวมลูกที่ตกพื้น
เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
1. เป็นกิจกรรมที่ให้ลูกค้าได้ใช้ทักษะความสามารถในการคีบลูกปิงปอง เพื่อรับลูกชิ้นกุ้งจากทาง ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า
2. ระยะเวลาโปรโมชัน 20 ธันวาคม 2568 (ตั้งแต่เวลาร้านเปิด – 20.00 น.) ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาเซ็นทรัลพาร์ค ไม่ร่วมรายการ)
3. รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมคีบปิงปอง ลูกชิ้นกุ้ง GON วัดกึ๋น 1 สิทธิ์ เมื่อสั่งลูกชิ้นกุ้ง 89.- (1 สิทธิ์/ลูกชิ้นกุ้ง 1 ที่ ไม่จำกัดการสั่งต่อใบเสร็จ)
4. กิจกรรมนี้จะได้รับสิทธิ์เฉพาะการสั่งและรับประทานภายในร้านบาร์บีคิวพลาซ่า เท่านั้น *ยกเว้นช่องทางเดลิเวอรี่และสั่งกลับบ้าน
มาร่วมกันทำมื้อนี้ให้ดีที่สุด กับ Bar B Q Plaza ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/BarBQPlazaThailand
Instagram: https://www.instagram.com/barbqplaza_th
TikTok: https://www.tiktok.com/@barbqplaza_official
Twitter: https://twitter.com/barbqplazathai
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline