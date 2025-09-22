“เท้ง” ย้ำไร้ดีลลับ 44 สส.ขนาดตัวเองยังไม่รู้จะรอดหรือไม่ พร้อมประทับตราให้หาก ”ภูมิใจไทย“ ทำดี 4 เดือนนี้

หัวหน้า ปชน.ยันไม่มีดีลลับ 44 สส. แน่นอน บอกขนาดตัวเองยังไม่รู้จะรอดหรือไม่ พร้อมประทับตราให้หาก ”ภูมิใจไทย“ ทำดี 4 เดือนนี้ ก็เป็นพรรคที่ดีให้ประชาชนเลือก เมิน ”ไอลอว์” หวั่น ภท.โตขึ้น บอก ปชน.ไม่กังวล ยอมรับกลไกในการตรวจสอบทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หลัง “เพื่อไทย” ไปเป็นฝ่ายค้านอิสระ
วันที่ 22 ก.ย. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงการที่พรรคเพื่อไทยประกาศเป็นฝ่ายค้านอิสระจะทำให้อำนาจของฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลลดลงหรือไม่ ว่า ก็ไม่ได้ลดลง แต่อาจทำให้กลไกในการตรวจสอบทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งกลไกของฝ่ายค้านยึดมั่นในการลงมติเป็นหลัก ซึ่งตอนนี้เราเองก็ยังเป็นฝ่ายค้านเสียงข้างมากอยู่ ตนเชื่อมั่นว่าพรรคประชาชนจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่
ส่วนความจริงใจของพรรคภูมิใจไทย ในการเดินหน้าตามกรอบ MOA ตนเชื่อว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย มีความตั้งใจในการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้เป็นไปตามกรอบการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาควรมีการพูดถึงไทม์ไลน์ที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ถ้าไม่มีความชัดเจนในส่วนนี้ พรรคประชาชนพร้อมตั้งคำถามในเวทีอภิปรายแถลงนโยบายเช่นกัน
เมื่อถามว่าใน 4 เดือนนี้ จะกอบกู้พรรคอย่างไร เพราะมีการประเมินกันว่าคะแนนนิยมของพรรคประชาชนจะตกลง นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เข้าใจความรู้สึกและข้อคิดเห็นของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สนับสนุนของพรรคประชาชน ตนเชื่อว่าการดำเนินการของต่อจากนี้ ในทุกการแสดงออก ทุกการทำหน้าที่ในสภา พรรคประชาชนจะกำกับพรรคภูมิใจไทยให้เป็นไปตามกรอบของ MOA รวมถึงการยุบสภาเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งเลือกตั้ง จะทำให้ทุกคนเข้าใจในการตัดสินใจของพรรคมากยิ่งขึ้น
เมื่อถามย้ำว่าแม้แต่ไอลอว์ ยังออกมาประเมินว่าสิ่งที่กลัวที่สุดคือพรรคภูมิใจไทยจะยุบสภาตรงเวลา แล้วทำให้พรรคประชาชนคะแนนลดลง นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า สิ่งที่นายยิ่งชีพ อัฒานนท์ ประธานไอลอว์ ระบุว่าสิ่งที่เขากลัวคือโอกาสที่ดีของพรรคภูมิใจไทยที่จะรักษาสัญญาและได้รับคะแนนนิยมเพิ่มขึ้น แต่พรรคประชาชนไม่ได้กังวล เรามองว่าพรรคการเมืองยิ่งรักษาสัญญา ทำการเมืองตรงไปตรงมา ให้ประชาชนมีตัวเลือกที่ดียิ่งขึ้นเป็นบรรยากาศที่ดี ให้ประชาชนตัดสินใจเข้าคูหาเลือกสิ่งที่ดียิ่งขึ้น การตัดสินใจของพรรคประชาชนที่ผ่านมา ยืนยันว่าเราเล็งเห็นถึงการส่งผลต่อคะแนนนิยมของพรรค แต่จะทำให้ภาพรวมของการเมืองไทยดียิ่งขึ้น
เมื่อถามว่า ดีล 44 สส. ยืนยันว่าไม่มีใช่หรือไม่ นายณัฐพงษ์ ยิ้ม พร้อมระบุว่าไม่มีแน่นอน รอติดตามการทำหน้าที่ต่อจากนี้ในอนาคต กาลเวลาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นตัวตัดสิน
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าสมมติว่าคดี 44 สส. รอดจะทำให้คนเชื่อมโยงว่าเป็นเพราะ MOA หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ส่วนตัวยังไม่มีความมั่นใจว่าจะรอดหรือไม่รอดอย่างไร แต่เรามั่นใจในทีมกฎหมายของพรรค ว่าจะทำอย่างเต็มที่เราเองเป็นผู้บริสุทธิ์ที่อยู่ภายใต้ การถูกดำเนินการการโจมตีในกระบวนการนิติสงคราม
ส่วนที่นายกรุณพล เทียนสุวรรณ รองโฆษกพรรคประชาชน เปิดเผยถึงทางหนีทีไล่หลังจากนี้ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า มีกระบวนการพูดคุยในพรรคอย่างรอบด้าน และทำความเข้าใจกับ สส.ทุกคน จุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกเรามาทำงานการเมืองร่วมกันคือการทำให้การเมืองไทยดีขึ้นและเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดียิ่งขึ้น การเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นโอกาสที่ดีของประชาชนในการสร้างการเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งครั้ง แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงหลายอย่างที่พรรคประชาชนประเมินอยู่ เช่น คดี 44 สส. ส่งผลให้เรามีจำนวนเสียงโหวตในสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรีคนต่อไปน้อยลงหรือไม่ กระบวนการจัดการภายในพรรคเราพูดคุยกันอยู่แล้ว ส่วนที่นายกรุณพลให้ความเห็น เป็น กิจกรรมของพรรค เป็นการประเมินส่วนตัว บางส่วนไม่ตรงกับสิ่งที่พวกเราหารืออย่างรอบด้าน หากมีความชัดเจนอย่างไรตนอาจจะนำเสนอต่อไปในอนาคต
เมื่อถามว่าหากพรรคภูมิใจไทยทำดีภายใน 4 เดือนนี้ รอบหน้าจะร่วมด้วยหรือไม่ นายณัฐพงษ์ ถ้าภายใน 4 เดือนรักษาสัญญา ไม่ได้ตีรวนกระบวนการแก้ไขและรัฐธรรมนูญ ทำให้กระบวนการเดินหน้าได้จริง ถือเป็นอีกหนึ่งพรรคที่เป็นตัวเลือกที่ดีให้ประชาชนบางกลุ่ม และเราก็พร้อมจะแข่งขันอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนเข้าคูหาได้รัฐบาลที่ดีในการเลือกตั้งในครั้งหน้า