NEVERLAND ไทยพร้อมยัง? i-dle กลับมาพร้อมเวิลด์ทัวร์ [Syncopation] ปักหมุดกรุงเทพฯ! 21 มีนาคม 2569 ณ อิมแพ็ค อารีน่าฯ

NEVERLAND ชาวไทยเตรียมตัวให้พร้อม! สาวๆ i-dle กลับมาทวงบัลลังก์เกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอตแห่งยุค พร้อมระเบิดความมันส์ให้แฟนๆ ได้แดนซ์จัดเต็มในคอนเสิร์ต “2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN BANGKOK” จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
สำหรับทัวร์ [Syncopation] ถือเป็นเวิลด์ทัวร์ครั้งที่ 4 ของพวกเธอ หลังจากประสบความสำเร็จจากทัวร์ [JUST ME ( )I-DLE] ในปี 2565, [I am FREE-TY] ในปี 2566 และ [i-DOL] ในปี 2567 โดยคอนเซ็ปต์ “Syncopation” มาจากเทคนิคดนตรีที่เน้นจังหวะนอกกรอบ สื่อถึงพลัง ความมั่นใจ และเอกลักษณ์อันไม่จำกัดของ i-dle ที่พร้อมส่งต่อความสนุกในแบบที่คาดไม่ถึงให้กับแฟนๆ ทั่วโลก และสำหรับกรุงเทพฯ ก็เป็นอีกหนึ่งเมืองสำคัญของเวิลด์ทัวร์ครั้งนี้ด้วย
พลังความนิยมของ i-dle ยังคงแรงต่อเนื่อง หลังจากปิดฉากทัวร์อารีน่าญี่ปุ่นครั้งแรกอย่างสวยงาม เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา พร้อมคว้ารางวัล “FANS' CHOICE” จากเวที 2025 MAMA AWARDS ตอกย้ำกระแสความนิยมระดับสากล
NEVERLAND ชาวไทย ล็อกคิวรอไปร่วมสร้างความทรงจำครั้งใหม่กับ i-dle ในคอนเสิร์ต 2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN BANGKOK ไว้ได้เลย เปิดขายบัตรรอบ FANCLUB PRESALE วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12.00 – 18.00 น. ผ่านทาง www.thaiticketmajor.com เท่านั้น *เปิดจำหน่ายทุกโซน ทุกราคา ในจำนวนจำกัด* และเปิดขายบัตรรอบทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง www.thaiticketmajor.com, เคาน์เตอร์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา, Call Center 02-262-3456
*เปิดจำหน่ายทุกโซนยกเว้นโซน SE/SF/SJ/SK/D/E/R/Q* และผ่านทาง www.fantopia.io *จำหน่ายบัตรเฉพาะโซน SE/SF/SJ/SK/D/E/R/Q เท่านั้น** บัตรราคา VIP PACKAGE 6,900 (บัตรยืนและนั่ง) / 5,900 (บัตรยืนและนั่ง) / 4,500 / 3,900 และ 2,900 บาท พร้อมสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ TikTok : @imethailand / X และ Instagram : @ime_th