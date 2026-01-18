อาลัย “เทพเมฆาอัคคี” ตำนานบู๊ฮ่องกง “บรูซ เหลียง” สิ้นแล้วด้วยวัย 77 ปี

วงการภาพยนตร์เอเชียสูญเสียครั้งใหญ่ “บรูซ เหลียง” หรือ “เทพเมฆาอัคคี” จากภาพยนตร์ คนเล็กหมัดเทวดา ถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบ ครอบครัวจัดพิธีเรียบง่าย
วงการบันเทิงเอเชียร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ เหลียง เสี่ยวหลง หรือที่แฟนหนังชาวไทยรู้จักกันดีในชื่อ “บรูซ เหลียง” นักแสดงบู๊ระดับตำนาน เจ้าของบทบาทอมตะ “เทพเมฆาอัคคี” จากภาพยนตร์ คนเล็กหมัดเทวดา ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา ด้วยวัย 77 ปี โดยยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตในขณะนี้
โดยมีรายงานว่าครอบครัวได้ดูแลจัดการพิธีศพอย่างเรียบง่าย และมีกำหนดจัดพิธีอำลาที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน
เหลียง เสี่ยวหลง เกิดเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2491 ที่ฮ่องกง เติบโตมาจากครอบครัวยากจน ก่อนเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุเพียง 15 ปี ในฐานะนักแสดงแทนหรือสตันต์แมน และเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากบท “เฉินเจิน” ในละครชุด ตำนานจอมยุทธ์ฮั่วหยวนเจี่ย จนโด่งดังไปทั่วเอเชีย
ในช่วงทศวรรษ 1970 เขาถูกขนานนามร่วมกับ บรูซ ลี, เฉินหลง และ ตี้หลุง ว่าเป็น “สี่มังกร” แห่งวงการภาพยนตร์แอ็กชันฮ่องกง ด้วยลีลาการต่อสู้ที่แข็งแกร่ง ดุดัน และสมจริง ทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักแสดงกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากบรูซ ลี และถูกเรียกขานในฉายา “บรูซ เหลียง”
เขายังเคยแสดงเป็น บรูซ ลี ในหนังแนวแฟนตาซีที่เล่าเรื่องการผจญภัยในนรกของ บรูซ ลี, เคยร่วมแสงานกับ เฉินหลง และเคยแสดงในซีรีส์ชุด ยุทธจักรมังกรฟ้า ด้วย
เหลียง เสี่ยวหลง ฝึกศิลปะการต่อสู้มาตั้งแต่วัยเด็กจากบิดาในคณะงิ้วกวางตุ้ง โดยมีพื้นฐานหลักคือคาราเต้สายโกจูริว และยังฝึกวิชาหมัดหวิงชุนควบคู่กัน ส่งผลให้ผลงานการแสดงของเขาโดดเด่นทั้งด้านท่วงท่าและพลังการต่อสู้
แม้จะวางมือจากวงการไปในปี พ.ศ. 2531 แต่เขากลับมาสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งในปี พ.ศ. 2547 กับบทวายร้าย “เทพเมฆาอัคคี” ในภาพยนตร์ คนเล็กหมัดเทวดา ของ โจว ซิงฉือ
หลังจากนั้นจึงได้กลับมารับงานในวงการบันเทิงอีกครั้งอย่างต่อเนื่อง