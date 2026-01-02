อาลัย “ขอทานเจ้าของคัมภีร์ยุทธ” แห่ง “คนเล็กหมัดเทวดา” ตำนานคิวบู๊ฮ่องกง จากไปในวัย 69 ปี

จากบทขอทานขายคัมภีร์ใน Kung Fu Hustle สู่ผู้กำกับคิวบู๊ระดับโลก หยวนเซียงเหริน ทิ้งภาพจำและผลงานระดับตำนานไว้ให้คนดูหนังทั่วโลกรำลึกมากมาย
นักแสดงและผู้กำกับคิวบู๊ชื่อดัง หยวนเซียงเหริน เสียชีวิตลงด้วยวัย 69 ปี เมื่อวันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา จากอาการป่วย ที่โรงพยาบาลควีนเอลิซาเบธ ฮ่องกง โดยข่าวการจากไปได้รับการยืนยันจากผู้กำกับ หลี่ลี่ฉือ สร้างความอาลัยอย่างยิ่งในวงการภาพยนตร์ฮ่องกงและเอเชีย
รายงานระบุว่า พิธีศพของหยวนเซียงเหรินจะจัดขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่หอประกอบพิธีศพ World Funeral Parlor ชั้น 3 ห้องหมิงเต๋อ กรุงฮ่องกง
หยวนเซียงเหริน เกิดเมื่อปี 1957 ที่ฮ่องกง เป็นบุตรชายของปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้ หยวนเสี่ยวเถียน และเติบโตมาในครอบครัวสายบู๊ ฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ตั้งแต่วัยเยาว์ ก่อนเข้าสู่วงการภาพยนตร์ช่วงปลายทศวรรษ 1960 ในฐานะผู้ช่วยออกแบบคิวบู๊ มีส่วนร่วมในผลงานอย่าง The Vengeance และ The Wandering Swordsman
ปี 1976 เขาเริ่มมีบทบาทการแสดงในภาพยนตร์ Killer Clans และในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ถึงต้นทศวรรษ 1980 ได้ร่วมกับพี่ชาย หยวนเหอผิง (Yuen Woo-ping) ก่อตั้งบริษัท “Peace Film Company” และสร้างทีมคิวบู๊ในตำนาน “Yuen Clan” ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อวงการหนังแอ็กชันฮ่องกง
ผลงานสำคัญของหยวนเซียงเหริน ได้แก่ การเป็นผู้กำกับคิวบู๊ในภาพยนตร์ Once Upon a Time in China (1991) ซึ่งทำให้เขาคว้ารางวัล Hong Kong Film Awards สาขาออกแบบคิวบู๊ยอดเยี่ยม ครั้งที่ 11 ต่อมาเขายังฝากบทบาทน่าจดจำไว้ใน King of Beggars (1992), Tai Chi Master (1993), Fist of Legend (1994) และ Forbidden City Cop (1996)
สำหรับคอหนังยุคหลัง ผู้ชมจำนวนมากอาจคุ้นหน้าคุ้นตาของเขาจากบทเล็ก ๆ แต่กลายเป็นภาพจำ ในภาพยนตร์เรื่อง Kung Fu Hustle (คนเล็กหมัดเทวดา) กับบทขอทานผู้ขายตำราวิทยายุทธให้กับตัวละครของ โจวซิงฉือ ขณะเดียวกัน ในอีกบทบาทหนึ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือ
เขายังเป็นหนึ่งในผู้กำกับคิวบู๊ระดับโลก ที่มีส่วนร่วมออกแบบฉากแอ็กชันให้กับภาพยนตร์ฮอลลีวูดอย่าง Charlie’s Angels และแฟรนไชส์ระดับตำนานอย่าง The Matrix ซึ่งช่วยพาศิลปะการต่อสู้แบบฮ่องกงก้าวสู่เวทีภาพยนตร์สากลอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ เขายังกลับมารับบทขอทานอีกครั้งใน Just Another Pandora’s Box (2010), ร่วมแสดงใน The Grandmaster (2013) และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออกแบบคิวบู๊ยอดเยี่ยมจาก The Thousand Faces of Dunjia ในงาน Hong Kong Film Awards ครั้งที่ 37 เมื่อปี 2018