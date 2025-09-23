ลือสะพัด! “คีอานู รีฟส์” แต่งงานในวัย 61 เจ้าสาวอ่อนกว่า 9 ปี

คีอานู รีฟส์ ปัดข่าวแต่งงานลับกับ อเล็กซานดรา แกรนท์ หลังมีสื่อรายงานว่าเขาได้จัดพิธีแบบเงียบ ๆ ขึ้นระหว่างเดินทางไปยุโรป
มีข่าวลือสะพัดว่า คีอานู รีฟส์ พระเอกฮอลลีวูดวัย 61 ปี จาก John Wick และ The Matrix ได้เข้าพิธีแต่งงานอย่างเงียบ ๆ กับแฟนสาวศิลปิน อเล็กซานดรา แกรนท์ ซึ่งอายุน้อยกว่าเขา 9 ปี ในยุโรปเมื่อช่วงต้นฤดูร้อนที่ผ่านมา โดยรายงานจาก Radar Online อ้างว่า ทั้งคู่จัดพิธีเล็ก ๆ เรียบง่าย ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นส่วนตัว เนื่องจากทั้งสองให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างมาก
แหล่งข่าวระบุว่า คีอานูและอเล็กซานดราพูดคุยเรื่องแต่งงานมาหลายปี และการแต่งงานครั้งนี้เป็นสิ่งที่ “รู้สึกเป็นธรรมชาติที่สุด” อีกทั้งยังเผยว่า อเล็กซานดราคือกำลังใจสำคัญที่ทำให้คีอานูรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขมากขึ้นในชีวิตคู่
อย่างไรก็ตาม โฆษกของคีอานู รีฟส์ ออกมาปฏิเสธข่าวเมื่อวันที่ 23 กันยายน โดยยืนยันสั้น ๆ ว่า “ไม่เป็นความจริง พวกเขาไม่ได้แต่งงานกัน”
แม้ข่าวลือจะแรง แต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังคงแน่นแฟ้น โดยในวันเกิดของคีอานูเมื่อ 2 กันยายนที่ผ่านมา อเล็กซานดราได้โพสต์ข้อความซึ้ง ๆ แสดงความรักและขอบคุณในมิตรภาพที่มีร่วมกัน
คีอานู รีฟส์ เคยมีความรักที่เปิดเผยต่อสาธารณะกับ เจนนิเฟอร์ ไซม์ นักแสดงสาวชาวอเมริกัน ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในปี 2001 ทำให้เขาครองตัวโสดยาวนานเกือบสองทศวรรษ ก่อนจะเปิดตัวคบหากับอเล็กซานดราในปี 2019 นับแต่นั้นทั้งสองแทบจะไม่ห่างกัน และมักปรากฏตัวคู่กันตามงานต่าง ๆ