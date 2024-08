“คีอานู รีฟส์” เตรียมชิมลางเดบิวต์ละครเวที ขอเปิดตัวปีหน้า

หลังจากโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานล่าสุด “คีอานู รีฟส์” นักแสดงชื่อดังวัย 59 ปีเตรียมชิมลางเดบิวต์บรอดเวย์เป็นครั้งแรกคีอานู รีฟส์ เตรียมกลับมาร่วมงานกับ อเล็กซ์ วินเทอร์ นักแสดงร่วมในเรื่อง Bill and Ted's Excellent Adventure อีกครั้งในละครเวทีเรื่อง Waiting for Godot ของ ซามูเอล เบ็คเก็ตต์ ซึ่งจะเปิดตัวการแสดงละครเวทีครั้งแรกที่นิวยอร์กในฤดูใบไม้ร่วงปี 2025คีอานู จะรับบทเป็น เอสตรากอน ประกบคู่กับเพื่อนของเขาในบท วลาดิเมียร์ เป็นการเล่าเรื่องของคนรู้จักสองคนที่ใคร่ครวญถึงความหมายของชีวิตตามรายงานระบุด้วยว่า เจมี ลอยด์ จะรับหน้าที่กำกับการแสดงและอำนวยการสร้างผ่านบริษัทที่ใช้ชื่อเดียวกับเขาเอง ร่วมกับ ATG Productions, Bad Robot Live และ Gavin Kalin Productions เบื้องต้นยังไม่มีการเลือกสถานที่จัดแสดงเป็นที่แน่นอน แต่จะจัดขึ้นที่โรงละครแห่งหนึ่งจากทั้งหมด 7 แห่งในเมืองนิวยอร์กที่ Ambassador Theatre Group เป็นเจ้าของการแสดงครั้งนี้ถือเป็นการแสดงครั้งใหญ่ครั้งที่ 5 ของบทประพันธ์นี้ โดยก่อนหน้านี้ดาราดังที่เคยแสดงมาแล้ว มีทั้ง โรบิน วิลเลียมส์ นักแสดงดังผู้ล่วงลับ เซอร์แพทริก สจ๊วร์ต เซอร์เอียน แม็คเคลเลน และสตีฟ มาร์ตินนับว่าครั้งนี้เป็นการแสดงครั้งแรกของ คีอานู รีฟส์ บนเส้นทางบรอดเวย์ แต่ก่อนหน้านี้ อเล็กซ์ เพื่อนที่ร่วมแสดงเคยขึ้นเวทีมาแล้ว โดยเขาขึ้นแสดงครั้งแรกในปี 1979 กับการแสดงในเรื่อง Peter Pan และ The King + I