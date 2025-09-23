xs
“มาชิโฮะ” จัดเต็มทุกความฟิน ไทยโคลเวอร์ หอบความสุขกลับบ้านแบบล้นใจ ใน “MASHIHO ULTRA VIOLET TOUR 2025 IN BANGKOK”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จัดความฟินให้แฟนๆ จัดเต็ม สำหรับ “มาชิโฮะ” ที่ขึ้นเวทีสุดพิเศษในคอนเสิร์ต “MASHIHO ULTRA VIOLET TOUR 2025 IN BANGKOK” เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2568 ณ PHENIX GRAND BALLROOM, BANGKOK

เริ่มได้น่าประทับใจด้วยการปรากฏตัว พร้อมเสียงดังกรี๊ดสุดฟินในเพลง “Nah” ก่อนที่มาชิโฮะจะทักทายแฟนๆ อย่างเป็นกันเอง และต่อด้วยเพลง “HOLD ME“ ซึ่งสร้างบรรยากาศอบอุ่นขึ้นมาในทันที

จากนั้นเข้าสู่ช่วงพูดคุยกับแฟนๆให้หายคิดถึง และดึงอารมณ์กลับมาเดือดอีกครั้งด้วยเพลงใหม่ล่าสุด ที่โชว์ครั้งแรกในไทยถึง 3 บทเพลง สร้างความประะทับใจให้กับแฟนๆทั่วฮอลล์

แล้วก็ถึงเวลาที่แฟนๆ เตรียมเซอร์ไพรส์โปรเจกต์สุดซึ้ง ส่งตรงถึงมาชิโฮะ ทำเอาเจ้าตัวมีความสุขจนเก็บอาการไม่อยู่

และก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ต มาชิโฮะเซอร์ไพรส์ปิดเวทีด้วยเพลง “Just the 2 of us” และยังเดินรอบฮอลล์เพื่อทักทายแฟนๆ อย่างใกล้ชิดอีกด้วย ทุกวินาทีเต็มไปด้วยความทรงจำล้ำค่า ที่ทำให้ ไทยโคลเวอร์ ทุกคนกลับบ้านพร้อมหัวใจที่พองโต

