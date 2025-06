“จางป๋อจือ” ฉลองวันเกิด “โจวซิงฉือ“ มิตรภาพ 26 ปี จนมีชื่อในมรดกหมื่นล้าน

ในวันเกิดครบรอบอายุ 63 ปี ของ โจวซิงฉือ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ที่ผ่านมา จางป๋อจือ ได้จัดทำคลิปสุดซึ้งพร้อมกับเค้กวันเกิด คำอวยพรอย่างอบอุ่น และคลิปวิดีโอสุดประทับใจจากภาพยนตร์อันโด่งดังเรื่อง King of Comedy ซึ่งเป็นโปรเจ็กต์ที่สร้างชื่อให้ จางป๋อจือ โด่งดังตั้งแต่อายุเพียง 19 ปีจางป๋อจือ มีชื่อเสียงในฐานะ “Sing Girls” ของ โจวซิงฉือ มีมิตรภาพอันใกล้ชิดกับผู้กำกับ King of Comedy คนนี้มากว่า 26 ปี ในวันเกิดของเขา เธอได้นำบทพูดคลาสสิกจากภาพยนตร์เรื่องนี้มาใส่ในคลิป และแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ โดยบอกว่าเธอไม่เคยลืมวันเกิดของเขาและหวังว่าเขาจะสนุกกับทุกช่วงเวลาของวันพิเศษนี้เรียกได้ว่ามิตรภาพของ จางป๋อจือ ที่มีต่อ โจวซิงฉือ นับว่าแตกต่างจากนักแสดงสาวคู่บุญรายอื่นๆทั้ง จางอี่ฉี นางเอกจาก "คนเล็กของเล่นใหญ่" (CJ7) ที่ "โจวซิงฉือ" กำกับ รวมถึง หวงเซิ่งอี นางเอกของ โจวซิงฉือ จาก Kung Fu Hustle เพราะ จางป๋อจือ ยืนหยัดสนับสนุน โจวซิงฉือ มาตลอด ถึงขั้นเคยปฏิเสธข้อเสนอคุ้มค่า เพื่อให้ความสำคัญกับงานของ โจวซิงฉือ ร่วมร้องเพลงประกอบ CJ7 และแม้กระทั่งช่วยโปรโมต The New King of Comedy ในปี 2019 โดยรับหน้าที่พากย์เสียงตามรายงานของสื่อฮ่องกง QQ ความจงรักภักดีในมิตรภาพที่ยั่งยืนนี้อาจเป็นเหตุผลที่ โจวซิงฉือ ได้ระบุชื่อ จางป๋อจือ ในพินัยกรรมของเขา ซึ่งรายงานระบุว่าเขามีทรัพย์สินมูลค่ารวม 300 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 9.7 พันล้านบาทโจวซิงฉือ ไม่ได้แต่งงานหรือมีบุตร เขาต้องยกมรดกส่วนใหญ่ให้กับครอบครัวและเพื่อนร่วมงานที่ไว้ใจได้ไม่กี่คน ซึ่งหนึ่งในนั้นรวมถึง จางป๋อจือ และนักแสดงสาว ซู่เจียว ซึ่งถือเป็นลูกบุญธรรมของเขาด้วยงานนี้ชาวเน็ตล้อเลียน โจวซิงฉือ ว่าอาจจะทำตามประโยคเด็ดในหนังของเขาที่ว่า “ผมจะดูแลคุณเอง” ในชีวิตจริง ข่าวนี้ยิ่งทำให้ชื่อของ จางป๋อจือ เพิ่มขึ้นไปอีกในฐานะที่ไม่เพียงแต่เป็นแรงบันดาลใจเท่านั้น แต่ยังเป็นที่ปรึกษาตัวจริงของหนึ่งในไอคอนตลกที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งของเอเชียอีกด้วยมิตรภาพยาวนานของทั้งคู่ และความจริงใจที่มีต่อกัน ส่งให้แฟนๆประทับใจและซาบซึ้งกับมิตรภาพที่มีอยู่จริงในวงการมายาของคนบันเทิงคู่นี้