"Ragnarok Endless" เตรียมเปิด CBT วันที่ 11-19 ธ.ค. นี้!

GRAVITY Game Tech เปิดตัว "Ragnarok Endless" เกมมือถือภาคล่าสุดในตระกูล Ragnarok ครั้งแรกกับ Roguelike x Battle Royale ในจักรวาล RO พร้อมเปิดทดสอบในช่วง Closed Beta Test (CBT) ระหว่างวันที่ 11-19 ธันวาคมนี้
Ragnarok Endless นำเสนอการผสมผสานระหว่างระบบ Roguelike Survival และ Battle Royale ครั้งแรกในจักรวาล Ragnarok Online พร้อมรองรับการเล่นบนมือถือในแนวตั้ง ที่เล่นง่ายๆแค่มือเดียวก็เล่นได้
Roguelike Survival Mode
● ดันเจี้ยนสุ่มใหม่ทุกครั้ง ไม่มีเกมไหนเหมือนเดิม!
● สร้าง Build ตัวละครตามสไตล์คุณ จาก Skills, ไอเทม, Mercenary และการ์ดที่หยิบมา
● ระบบ Job Class คลาสสิก (Swordsman, Mage, Archer)
● พบกับ MVP Boss ในรูปแบบที่ท้าทายกว่าเดิม
Real-Time Battle Royale PVP เลือกเล่นได้ 2 แบบตามสไตล์คุณ:
Turbo Mode – นำ Build ที่สร้างจากโหมด Roguelike มาปะทะกับผู้เล่นคนอื่น
Classic Mode – กระโดดลงสนามรบทันที เริ่มจากศูนย์ หาอุปกรณ์ไปพร้อมสู้
ห้องแยกชัดเจนระหว่าง Turbo และ Classic ทำให้ไม่มี Pay to Win อย่างแน่นอน
ถึงจะเป็นเกมแนวใหม่ แต่ Ragnarok Endless ยังคงรักษาเอกลักษณ์และเสน่ห์ของ Ragnarok Online ไว้อย่างครบถ้วน ทั้งกราฟิกที่มีสไตล์คุ้นตา ตัวละครและมอนสเตอร์คลาสสิกอย่าง Poring, Drops และ Lunatic ที่แฟน ๆ รู้จักดี รวมถึงแผนที่สุดคลาสสิกอย่าง Prontera, Payon และ Geffen ที่จะกลับมาให้ผู้เล่นได้สำรวจในมิติใหม่
เพลงประกอบจากภาคต้นฉบับยังคงถูกนำมาใช้เพื่อสร้างบรรยากาศและปลุกความทรงจำอันดีงามของผู้เล่นรุ่นเก่า ขณะที่ระบบบอสและอาชีพที่คุ้นเคยจะถูกนำเสนอในรูปแบบการเล่นแบบใหม่ ท้าทายอย่างไม่เคยมีมาก่อน
"Ragnarok Endless" เตรียมเปิดทดสอบระหว่างวันที่ 11-19 ธันวาคมนี้ ติดตามข่าวสารและอัพเดทได้ที่ https://mobile.gnjoy.in.th/ และ Facebook: Ragnarok Endless Trails TH
