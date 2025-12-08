"หวง เย่อหัว” จาก "มังกรหยก-แปดเทพอสูรมังกรฟ้า" ประกาศอำลาวงการอย่างเป็นทางการ ไม่รับงานแสดงอีกต่อไป

หวง เย่อหัว นักแสดงฮ่องกงวัย 64 ปี ผู้มีผลงานระดับตำนานอย่าง แปดเทพอสูรมังกรฟ้า , มังกรหยก และ เปาบุ้นจิ้น รวมถึงหนึ่งใน “ห้าพยัคฆ์ทีวีบี” ร่วมกับ เหมียวเฉียวเหว่ย, หลิวเต๋อหัว, เหลียงเฉาเหว่ย และทังเจิ้นเยี่ย ได้ออกมายืนยันว่า ตนได้ถอนตัวจากวงการบันเทิงอย่างถาวร และจะไม่รับงานแสดงอีกต่อไป
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม หวง เย่อหัว ให้สัมภาษณ์ในงานอีเวนต์ว่า “ผมไม่รับงานแสดงอีกแล้ว ถือว่าเลิกวงการไปอย่างสิ้นเชิง”
เขากล่าวว่า ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา เขารู้ดีว่าวันหนึ่งร่างกายและสภาพจิตใจจะไม่เหมือนเดิม และเชื่อว่าคงกลับไปสู่ยุครุ่งเรืองไม่ได้ จึงอยาก “ทิ้งความทรงจำที่ดีที่สุดไว้ให้แฟนๆ และให้เวลาตัวเองไปทำสิ่งที่อยากทำบ้าง”
หวง เย่อหัว ยังกล่าวชมรุ่นน้องในวงการว่า “คนหนุ่มสาวสมัยนี้เก่งมาก หวังว่าพวกเขาจะพัฒนาความสามารถและกลายเป็นดาวเด่นของฮ่องกงในอนาคต”
ในฐานะสมาชิกทีมฟุตบอลคนดังของฮ่องกง เขาเผยว่าเพิ่งร่วมบริจาค 1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 4.02 ล้านบาท) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ในย่านฮงฟุก โดยกล่าวว่าเข้าใจความเจ็บปวดของผู้สูญเสียเป็นอย่างดี
บทบาท “เฉียวฟง” ในปี 1997 ทำให้เขาได้รับฉายา “โจวฟงที่หล่อที่สุด” แต่หลังจากภรรยา เลี่ยงเจี๋ยหัว เสียชีวิตในปี 2020 เขาก็แทบไม่มีใจทำงานบันเทิงอีกต่อไป
ช่วงที่ภรรยาป่วย เขาดูแลอย่างใกล้ชิดทุกวันตั้งแต่เช้าจนเย็น และเพราะเธอคือ “แฟนคลับอันดับหนึ่ง” ของเขา คอยให้คำแนะนำด้านการแสดงเสมอ เขาเคยสารภาพด้วยใจว่า “ตั้งแต่เธอจากไป ผมไม่มีวันได้เห็นเธอดูผมแสดงอีกแล้ว แล้วผมจะทำงานนี้ไปเพื่ออะไร? แถมผมก็ไม่ใช่คนชอบวงการนี้อยู่แล้ว รายได้ก็ไม่ใช่ปัญหา ผมเลยคิดว่าพอแค่นี้ดีกว่า”