“หนุ่ม ศรราม” เปิดใจไม่ทน ฟาดคอมเมนต์กาก! สอนเลี้ยงลูก เคลียร์ลูกสาวไม่ให้ “กุ้งพลอย” จีบ

ออกมาเปิดใจทุกประเด็นในรายการสำหรับพระเอกรุ่นเก๋า “หนุ่ม ศรราม” แถมครั้งนี้พาลูกสาวสุดเลิฟ “น้องวีจิ” วัยใกล้ 7 ขวบ กลางรายการ คุยแซ่บ Show ทางช่องวัน31 ที่มีดีเจหนุ่มรูปหล่อ “พุฒ พุฒิชัย” และนางเอกสาวสวย “เบนซ์ พรชิตา” เป็นผู้ดำเนินรายการ เริ่มจากสุดปลื้ม “น้องวีจิ” เต้นบัลเล่ต์หน้าห้างดัง?
หนุ่ม : จริงๆ เขาทำกิจกรรมเต้นบัลเล่ต์ ตั้งแต่ไปเริ่มเรียนแล้วและก็เต้นทุกวันคริสต์มาสที่สถาบันที่สอนบัลเล่ต์ ได้จัดกิจกรรมหน้าเซ็นทรัลเวิลด์อยู่แล้ว ปีนี้จะเหนื่อยหน่อยมีงานที่โรงเรียนด้วย ตอนเช้ามีเลี้ยงจับของขวัญกันของโรงเรียนและรีบมูฟมาตอนเย็น คือเริ่มต้นเขาอยากเต้นแบบแจ๊สแดนซ์ เวลาที่ขึ้นรถทุกครั้งจะเปิดวิทยุ วีจิชอบอยู่กับดนตรี เรารู้ปุ๊บว่าเขาชอบ เรามีความรู้มาว่าการเต้นบัลเล่ต์คือการเต้นพื้นฐานของทุกอย่างเราเลยส่งไปเรียน เพื่อสักวันในอนาคตถ้าเขาเลือกในรูปแบบอื่น ก็จะได้เลือกได้เพราะมีบัลเล่ต์เป็นพื้นฐาน
วีจิ : สนุก ไม่ยากค่ะ
วิธีการเลี้ยง “น้องวีจิ” เหตุการณ์พาลูกไปดิสนีย์แลนด์?
หนุ่ม : ต้องเรียนแบบนี้ว่าปกติวีจิ ถ้าไปโรงเรียนทำการบ้านเสร็จทุ่มหนึ่งไม่เกินทุ่มครึ่งพร้อมหลับเพราะตีห้าต้องตื่น ตีห้าครึ่งต้องทานข้าวเช้าไปรร. สิ่งที่เขาขอร้องเอาไว้ตอนป.1 ปิดเทอมอยากไปดิสนีย์แลนด์อยากดูพลุ ตามสัญญาปิดเทอมพาไปดิสนีย์แลนด์ แต่พลุจุดสองทุ่มครึ่งซึ่งวีจินอนทุ่มครึ่งเป็นประจำเราก็เตรียมการไว้มันถูกใจแน่นอนแต่วีจิบอกป๊าไปเถอะ เพราะเห็นคนมารอเยอะ เขาเป็นคนที่ชัดเจนเหมือนเรา
คุณพ่อรับลูกสาวเริ่มดื้อมีพฤติกรรมเลียนแบบ?
หนุ่ม : ดื้อคือยังไง วีจิไม่ดื้อนะ ด้วยสาเหตุที่เขาไม่ดื้อจะเห็นพฤติกรรมอย่างชัดเจนเวลามีอะไรผิดปกติมาอาทิเช่น วันนี้ไปโรงเรียนกลับมามาถอดถุงเท้า ไม่เอามือถอดไม่นั่งถอด เรารู้ล่ะอันนี้ผิดปกติ เราไม่เคยสอน เราสอนให้นั่งใส่อาจจะติดมาจากโรงเรียน ติดมาจากเพื่อนคนไหนก็ตาม ก็บอกวีจิอย่าทำแบบนี้ไม่ดีเห็นเพื่อนมาใช่ไหมแต่พูดด้วยความระมัดระวัง เขาเป็นเด็กเซ็นซิทิฟ บางทีเขาน้ำตาไหลเลยเขานึกว่าเขาผิดแต่เขาไม่มีเจตนา
คิดว่าตัวเองดื้อมั๊ย?
วีจิ : ไม่ดื้อค่ะ
แล้วคิดว่าปะป๊าดื้อรึเปล่า?
วีจิ : ไม่ดื้อค่ะ
“วีจิ” ว่าปะป๊าดุไหม?
วีจิ : ไม่ดุค่ะ
หนุ่ม : ไม่ดุครับตามใจ จะอธิบายอาจจะเป็นเพราะด้วยตัวเราเองมีความเป็นพ่อ เราเองก็โตมากขึ้นมีวุฒิความเป็นพ่อมากขึ้น รู้จักวิธีปฏิบัติลงตัวกับลูกสาว และลูกเป็นผู้หญิงด้วย
เปิดใจเรื่องชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นช่วยเลี้ยงกันลูก?
หนุ่ม : อันนี้ผมเล่าให้ฟังตรงไปตรงมาชัดเจน อย่างที่ลงคลิปเต้นน่ารักๆ มันจะมีคอมเมนต์น้องวิจิน่ารักนะหนูเป็นดีนะลูก หลากหลายคนเมนต์ บางทีผมก็จะไปกดหัวใจ แต่มันจะเริ่มมีแบบเต้นเก่งเหมือนแม่เลย ไปอยู่กับพ่อปลอดภัยกว่า อันนี้คือเกรียนทั้งหลายชอบทำให้คลิปที่น่ารักๆ เต็มไปด้วยคอมเมนต์กาก คอมเมนต์ที่มาช่วยเลี้ยง เช่นผมถ่ายรูปกับลูกน่ารักๆ ปุ๊บคอมเมนต์มาเลย อุ้มทำไมขาจะลากพื้นอยู่แล้ว ซึ่งคลิปนั้นอุ้มให้ดูว่าข้าวแกงมีอะไรไปเดินซื้อของตลาดเช้ากัน คือถ้าพูดตามตรง ถ้าเขาจะโตแค่ไหน ผมก็อยากอุ้มลูกผม ผมเลยตอบคอมเมนต์ไปสั้นๆ ด้วยความจริงใจว่า เผือก มีคนมา+1 ทั้งคืน ผมไม่เข้าใจว่าบวก 1 คืออะไร ผมก็พิมพ์ไปว่า ตกลงบวกได้เท่าไหร่แล้ว คือผมไม่รู้ และก็ถูกพิมพ์ ค กลับมาอีก
“หนุ่ม” สุดงงเจอคอมเมนต์ดรามา “น้องวีจิ” เรียก รปภ. ว่ายาม?
หนุ่ม : คลิปที่เขาเอาของไปให้ยาม มีพิมพ์เข้ามาพูดว่าพี่ยามคะทานข้าวนะคะเขาพิมพ์เข้ามาว่าเขาเป็นรปภ. ค่ะไม่ใช่ยาม แต่คอมเมนต์นี้ทำให้ตกผลึกเรื่องคอมเมนต์ดรามาทุกอันเลย รู้สึกว่าแค่เด็กยังไม่เว้นยังมีคนแบบนี้อยู่ในสังคม ใครที่อยากจะพูดถึงเรื่องเราปล่อยให้เขาเล่าไป เราจะใช้ชีวิตยังไงก็ส่วนของเรา แต่เรื่องของคุณแม่ขอเล่าต่อให้จบ เราสอนให้รักแม่ตลอด บางทีลูกลงคลิปกับเราคอมเมนต์มาอันหนึ่ง สงสารนะไม่มีแม่ ผมเลยตอบไปด้วยความสงสารด้วยความเคารพรัก ก็ดีกว่าพ่อแม่มีแต่ไม่สั่งสอน บางทีสังคมสอนให้เราตอบโต้
เปิดใจครั้งแรกคลิปไวรัล “น้องวีจิ” ไม่ให้ “กุ้งพลอย” จีบ?
วีจิ : ไม่ได้ค่ะ เพราะว่าห่วงค่ะ
สมมติว่า “วีจิ” โตขึ้น ต้องมีแฟนจะมีแฟนรึเปล่า?
วีจิ : ไม่มีค่ะ
ทำไมคิดว่าถึงไม่มีแฟน?
วีจิ : เก็บเงินดูแลป๊า (พ่อหนุ่มจุ๊บกลางรายการ)
หวงปะป๊าขนาดไหน?
วีจิ : หวงที่สุดค่ะ
ถ้าป๊ามีคนมาจีบล่ะ?
วีจิ : ไม่ได้ค่ะ
รักปะป๊าแค่ไหน?
วีจิ : รักที่สุดในโลก
หนุ่ม : ก็รักเขามากที่สุดในโลก พูดทุกวัน พูดทุกเช้า พูดก่อนนอน และสิ่งที่ทำทุกเช้าก่อนนอน คือขอบคุณลูก ที่ลูกเป็นเด็กดีน่ารัก หลังจากสวดมนต์ตอนเช้าก็บอกว่าพ่อสวดมนต์ให้หนูนะลูก
แย้มสถานะสี่ห้องหัวใจล่าสุดพระเอกรุ่นเก๋า?
หนุ่ม : ไม่มีคนเข้ามา 100 % ถามว่ากี่ปีที่ไม่มีแฟนก็เท่าอายุลูก ระหว่างทางถามว่ามีไหม ก็ชอบเขาแต่ไม่มีลั่นไปกดไลก์ เสียงในหัวดังไม่พอ ไมได้คุยกับใครเลย ไม่ได้คิดเรื่องนี้มานานแล้วไม่คิดเลย อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่กับลูกมีความสุขแล้วมันเป็นรักแท้สำหรับผม ผมโอเคแฮปปี้
จัดหนักจัดเต็มซื้อบ้าน 20 ล้านให้ “น้องวีจิ” แล้ว?
หนุ่ม : เรื่องราคาไม่จริงครับ คือวันนี้เราเองต้องยอมรับรุ่นสู่รุ่นมันผ่านไปแล้ว ตอนนี้เราไม่ใช่พระเอกวัยรุ่นเหมือนแต่ก่อน เราเปลี่ยนเป็นพ่อหรือเป็นบทเอกที่เรารับงานแสดงเราเป็นนักแสดง วันนี้กำลังเรายังมีอยู่กับสิ่งที่เราวางแผนไว้ และถูกพ่อแม่สอนมาเหมือนกันว่าเราไม่จำเป็นต้องอวดรวยทำอะไรที่มันแพงๆ พอกินพอใช้และก็ทำที่เราทำได้ตามกำลัง จะย้ายไปอยู่ต้นกุมภาพันธ์
วีจิ : ตื่นเต้นค่ะ มีห้องตัวเองแล้ว
ผลงานทิ้งท้าย?
หนุ่ม : มีงานพรีเซ็นเตอร์งานรีวิวลงติ๊กต๊อกไอจีเฟซบุ๊กยังรับเรื่อยๆ งานเพลงก็ยังทำอยู่มีคอนเสิร์ตยุค 90บ้างงานพิธีกรกำลังคิดรูปแบบรายการออนไลน์ กำลังคิดคอนเซปต์อยู่
