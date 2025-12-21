“แม่ณเดชน์” เปิดใจทำพินัยกรรมสั่งเสียไว้แล้ว? พร้อมเปิดตัวลูกชายคนใหม่

ออกมาเปิดใจครั้งแรกในรายการ สำหรับ “แม่แก้ว สุดารัตน์” แม่ของพระเอกขวัญใจมหาชนอย่าง “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ที่จะมาเปิดเผยชีวิตวัยเด็กของลูกชาย พร้อมเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้ว่าทำพินัยกรรมสั่งเสียไว้แล้ว? แถมยังเปิดตัวลูกชายคนใหม่กลางรายการ คุยแซ่บ Show ทางช่องone31 ที่มี ดีเจพุฒ พุฒิชัย และ เป็กกี้ ศรีธัญญา เป็นพิธีกรดำเนินรายการ
ล่าสุดเพิ่งผ่านวันเกิดลูกชายไป น้องมีลงคลิป คลิปหนึ่งซึ่งเป็นคลิปที่น่ารักมาก ?
แม่แก้ว : อ้อ.. ปีนี้ หรือทุกๆ ปีนะของขวัญอะไรแม่ก็จะไม่มีให้ลูก มีแต่ความรักความอบอุ่นแล้วก็กอดลูกและลูกก็มาสวัสดี ก้มหัวให้แม่ รู้เลยว่าเป่ากระหม่อมเป่าหัวให้ลูกทุกวันตอนเช้า แล้วก็กลับจากโรงเรียนตอนเขาเด็กๆ นะคะ คือสิ่งที่ทำให้เราผูกพันในเรื่องของแม่ลูก แล้วเขาก็จะชอบและถึงโตแค่ไหน อายุเท่านี้เขาก็ยกมือไหว้แล้วก็ก้มให้แม่เป่ากระหม่อมให้อยู่ดี
ปีนี้ลูกชายอายุเท่าไหร่?
แม่แก้ว : ตอนนี้ก็ 35 แล้ว แล้วแม่ก็เลยนึกว่าเอ๊ะไวโอลินแม่ยังไม่เคยทำให้ลูกแฮปปี้เบิร์ธเดย์ แม่ก็เคยเล่นมาใช่ไหมคะ แล้วก็มานึกๆ คิดว่าเขาน่าจะไม่ลงเพราะเขาไม่ค่อยชอบลงอะไรที่เป็นของครอบครัวเท่าไหร่ พอส่งไปเขาก็เย่ๆ ขอลงเลยน้า แม่ไม่ได้เล่นมาหลายปี ก็ทวนแป๊บเดียวไม่ได้เพราะเท่าไหร่ แต่ก็เพราะสำหรับลูก
ทำไมถึงชื่นชอบไวโอลิน ?
แม่แก้ว : เริ่มแรกคือป๊าป่วยเป็นโรคสมองแล้วคิดว่าดนตรีสามารถบำบัดในการเคลื่อนไหวได้ ถึงแม้ว่าสมองจิตเรามันไม่สามารถจะคิดรับรู้อะไรได้แต่ความรู้สึกตาเห็น รูปตาเห็นเนี่ยเขาจะพยายามนึกแล้วจะพยายามยิ้มอินตามข้างในได้ การแอ็กชั่นมันสามารถบ่งบอกถึงความข้างใน ถึงจะอ้าปากภาษาเบียดภาษาที่ไม่สามารถที่จะพูดได้ ข้างในมันพูดได้ แม่เชื่ออย่างงั้น แม่เลยไปเรียนไวโอลิน เพราะไวโอลินง่ายกว่ากีตาร์
นอกจากคลิปแล้วยังมีคำอวยพร คุณแม่อวยพรว่ายังไงบ้าง?
แม่แก้ว : แม่ก็อวยพรความเป็นศุภมงคลสวัสดีทั้งหลายก็ขอให้ลูกแบรี่ ณเดชน์ คูกิมิยะ มีแต่ความสุขความสำเร็จและความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปในอริยทรัพย์ทั้งปวงปลอดโรคปลอดภัยมีชัยทุกประการตลอดลมหายใจ
รู้สึกยังไงคนชมลูกชายเป็นพระเอกติดดิน ?
แม่แก้ว : รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจ ก็ถือว่าเขาทำให้คนเห็นความจริงในความเป็นธรรมชาติของเขาได้มากขึ้นว่าเป็นพระเอกที่จับต้องได้ ก็ดีใจค่ะ
การเลี้ยงดู ณเดชน์ ในเวอร์ชั่นทุกวันนี้ ย้อนกลับไปเด็กๆ คุณแม่มีวิธีการเลี้ยงยังไง?
แม่แก้ว : แม่ไม่อยากให้โตเลยอยากสต๊าฟเขาไว้ให้เราชื่นใจไปตลอดลมหายใจนะ แต่มันก็เป็นไปไม่ได้ แต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนน่ารัก ไม่ได้อวยนะคะน้องเขามีพื้นฐานในเรื่องของความไนซ์ ความที่เทคแคร์พ่อแม่หรือการแสดงออกแอ็กชั่นกับพ่อแม่เนี่ยเขาทำมาตั้งแต่ยังจำความได้เลย ก็เลยว่าความดีของเขาเนี่ยแม่ก็ยังจดจำไว้กับเขาเสมอแม่ก็จะสอนให้เขาตอนแรกติดแม่ ถ้าแม่ติดลูกแม่จะหลงใหลลูก แม่ก็ต้องให้ลูกติดแม่ไปก่อนตอนเป็นเด็กเพราะโตขึ้นเขามีครอบครัว ก็ต้องห่างและไม่ได้อยู่กับเรา ผู้หญิงอย่างน้อยก็ยังไปมาหาสู่บ้าง แต่ผู้ชายจะไม่ค่อยมา ก็เลยต้องบอกว่าหนูต้องติดแม่อย่างเดียว
วิธีการนั้นคืออะไร?
แม่แก้ว : ไปไหนไปกัน อยู่ที่ไหนมีลูก ต้องมีแม่ มีแม่ต้องมีลูก แต่เขาทำได้ไปทำเล็บทำผมก็มีของที่เขาชอบพวกจิ๊กซอว์ เลโก้ ที่ฝึกสมอง เขาจะเอาไปเล่นด้วยลูกชายจะเป็นคนที่เล่นคนเดียวแล้วมีความสุข
พอเขาโตขึ้นแล้วยังติดคุณแม่อยู่ไหม ?
แม่แก้ว : ยังติดบ้างในเรื่องของรสชาติอาหารกับข้าว ไปไหนมาไหนมีแม่แล้วอุ่นใจ พาทำบุญสุนทานพาไปแจกทานพาไปทำบุญ
สอนให้ลูกเป็นคนที่มีเหตุผลตั้งแต่เด็กๆ แล้วก็ห้ามโกหกด้วย?
แม่แก้ว : เพราะว่าปกติเราอยู่กันสองคน ก็มีแม่บ้านมีน้องๆ เราบอกลูกว่าสิ่งแรกที่ลูกพึงจดจำคือการไม่โกหกกับกับคนในครอบครัว การไม่โกหกเราจะปลูกฝังในเรื่องของความซื่อสัตย์ความมีสัจจะวาจา เพราะฉะนั้นลูกผู้ชายต้องมีสัจจะวาจาอันดับหนึ่ง อันนี้ส่วนตัวของครอบครัวแม่นะ เขาก็บอกว่าครับผม
เคล็ดลับความหล่อของณเดชน์คือแม่ให้ทานช็อกโกแลตทุกวันและนอนตอน 2 ทุ่ม ?
แม่แก้ว : ใช่เลย แม่เป็นคนที่ชอบสรรหา เรื่องสุขภาพพ่อแม่ดูแลมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆ เพราะเราเป็นคนขาดการกินดีอยู่ดีเราก็ไม่ได้กิน ยายสอนทำอาหารหุงข้าวทำเป็นตั้งแต่อายุจำความได้ เนี่ยถ้าคนมีเงิน เศรษฐีมาขอ มาขอเรา ตะไคร้ปลูกทุกอย่างรีบเอาให้นะ เผื่อเราจะได้เป็นเศรษฐี ให้เขากินแล้วเราได้บุญค่ะ อันนี้จดจำเลยอันนี้เรื่องจริง ส่วนช็อกโกแลตก็คือคิดว่าเราต้องทดแทน แต่ก่อนกินได้แต่เดี๋ยวนี้กินไม่ได้แล้วสารเคมีเยอะ ก็เลยคิดว่าช็อกโกแลตมันมีประโยชน์อะไร แต่ก่อนโซเชียลยังไม่มีแม่ก็เลยไปถามหมอเด็กเวลาพาลูกไปหาหมอ ที่กรุงเทพฯ หมอบอกว่าคุณแม่คะถ้าภาพคลื่นสมองของเด็กถี่จะมีความจำเป็นเลิศ การเด็กสมองถี่ต้องนอนเวลาเท่าไหร่นอนหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งให้เด็กนอนอยู่ระหว่างนี้ ห้ามนอนเลยเวลานี้ จะจำไม่แม่น ช็อกโกแลตแบบนี้ทานได้ยกเว้นดาร์กช็อกโกแลต วันละหนึ่งถึงสามเม็ดก็จะดี กินเวลา 1 ทุ่ม และห้ามนอนเกิน 2 ทุ่มนะคะ
สิ่งหนึ่งที่เห็นจากณเดชน์คือความรักที่มีให้กับคุณพ่อคุณแม่?
แม่แก้ว : คือเขาจะอินกับคุณพ่อมาก เพราะเป็นไอดอลเป็นบุคคลที่เขาเอาตัวอย่างมากๆ กลับมาบ้าน บอกแม่กลับมาถึงแล้วนะ เราหาไม่เจอ หาเจออีกทีไปอยู่กับปะป๊า พักผ่อนนอน
เรื่องของพินัยกรรมมรดกเป็นยังไง?
แม่แก้ว : พินัยกรรมมรดกเสียง ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติอะไรเลย ตอนนั้นปะป๊าเริ่มเป็นนิดนิดหน่อย ก็จะแต่งเพลงเอาไว้แล้วก็ร้องสดกันเอง เวลาลูกไปทำงานก็มีเวลาดูแลกันก็ร้องเพลงให้กันฟังร้องสดป๊าก็บอกเวรี่กู้ด พอสมองไม่ได้ แม่ก็เลยเริ่มทำดนตรีดีกว่าเพราะเริ่มคิดว่าดนตรีมันบำบัดจิตเราได้ไม่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นคนปกติ ดนตรีมันวิเศษ แม่ว่าเป็นของวิเศษอย่างหนึ่ง เสียงเพลงบำบัดได้ แม่เลยคิดว่าเราต้องทำเพลงแล้วล่ะ แม่ทำมาสี่เพลงแล้ว ร้องให้ป่ะป๊าฟังป่ะป๊าชอบแล้วก็เคลิ้มหลับดี นอนสบาย
เราเลยไปห้องอัดๆ เรามีเพลงไว้นี่นาเพลงสนุกๆ เพลงอะไรเนี่ยก็เลยเปิดดูแล้วใส่ทำนอง ทำมาเพลงสองเพลงแต่พอเพลงที่สามเป็นเพลงขันหมากโลโซ แม่ยังหาคนไม่ได้ 4-5 เดือนก็ยังไม่ได้ แล้วมีหลานสาวที่สอนอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งก็โทร.ไปหา เขาว่า มีคนนึงนะร้องเพลงได้แล้วรับจ้างร้องแต่ว่าเสียงจะถูกใจหรือเปล่า ให้โทร.เบอร์นี้นะ พอโทร.ไปเสียงคุ้นๆ อาจารย์สมาน ฮัลโหลใครครับเสียงเหมือนอาจารย์สมาน อ๋อ มาทำอะไรครับ มาหาเสียง เลยตามล่าหาเสียง
คนนี้หรือเปล่าลูกชายคนใหม่?
แม่แก้ว : ค่ายใหม่นะเป็นค่ายของแม่เองด้วย ซึ่งไม่รู้ว่าณเดชน์รู้ยังว่าเปิดค่ายเพลง ชื่อค่ายว่า เสียงมิวสิก และลูกชายคนใหม่ของแม่แก้ว ‘ต้นกล้า ดรุณ’ เป็นเสียงที่ตามล่าเลย
ต้นกล้า : ตอนนั้นเองคือผมกำลังสอนคาบสุดท้ายอยู่ แล้วก็อยู่ดีๆ คุณครูสมานโทร.มาว่าพอมีเวลามาร้องไกด์เพลงให้ได้ไหมสักเพลงนึง ตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าแม่แก้วไหน เห็นว่าเป็นงานก็รับไว้ก่อน พอรู้ก็รู้สึกเป็นเกียรติ
แม่แก้ว : พอเขาร้องเต็มเพลงรอบเดียวก็โอ้โห ให้อัดเลยจ้า เป็นเพลงที่แม่แต่งเองและทำนองเองด้วย และเขาก็ไม่เคยฟังมาก่อน
