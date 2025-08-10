“one31” เปิดไลน์อัปคอนเทนต์ โชว์ครึ่งปีแรกยอด 3.2 พันล้านวิว

ผู้จัดการรายวัน 360 - “เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์” เปิดไลน์อัพครึ่งปีหลังจาก “one31” จับมือพันธมิตรต่างชาติ พร้อมเสิร์ฟคอนเทนต์พรีเมียมล้นจอ เหล่าดาราดังโดดร่วมงานเพียบ
“one31” คอนเทนต์ครีเอเตอร์ชั้นนำของเมืองไทย ที่ยืนหยัดมาอย่างยาวนานผลิตคอนเทนต์คุณภาพระดับพรีเมียม ที่หลากหลาย ทั้งบนหน้าจอโทรทัศน์, Social Media Platform และ Streaming Platform อย่าง แอปพลิเคชั่น OneD ที่พัฒนาขึ้นให้ตอบโจทย์คนยุคใหม่ และด้วยความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลาย มีวิสัยทัศน์ ทำให้ “one31” สามารถเข้าถึงหัวใจคนดูได้ทุกกลุ่ม ทุกเจนเนอเรชั่นในทุกช่องทาง
นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดงาน “ปรากฏการณ์ one สนั่นจอ” MID YEAR LINEUP เพื่อเปิดไลน์อัพคอนเทนต์ครึ่งปีหลัง 2025 จาก “one31” โดยมี ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมาร่วมงาน ท่ามกลางเอเจนซี่และสื่อมวลชน รวมถึงแฟนคลับให้ความสนใจมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น ณ Sphere Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้า EmSphere เมื่อเร็วๆนี้
โดยได้กล่าวถึงความสำเร็จในครึ่งปีแรก ด้วยคอนเทนต์เด็ดจาก “one31” ที่ขนมาทั้ง ละคร, ซีรีส์, วาไรตี้, ซิตคอม และข่าว ที่กระแสดีต่อเนื่องขึ้นแท่นเป็นอันดับ 1 ในช่วงไพร์มไทม์ เข้าถึงผู้ชมทั่วประเทศกว่า 40 ล้านคน
ในขณะที่ด้าน Social Media ก็เติบโตขึ้นเป็นอันดับ 1 ของประเทศในทุกช่องทางด้วยเช่นกัน โดยมี ยอดวิวรวมทะลุ 3,200 ล้านวิว ยอด Engagement กว่า 75 ล้านครั้ง และมีผู้ติดตามมากที่สุดในเมืองไทย
ขณะที่แอปพลิเคชั่น OneD มียอดดาวน์โหลดสูงสุดในประเทศไทย มียอดผู้ใช้งานรายเดือนเติบโตขึ้นกว่า 116 % และยังพัฒนาให้สมาชิก oneD PREMIUM สามารถดูจอใหญ่บน SMART TV ได้แล้ว
สำหรับคอนเทนต์ที่โดดเด่นเป็นเรือธงในการสร้างเรตติ้ง มีความอิมแพ็ค ทุกมิติทั้งทีวีและออนไลน์ เป็นพลังในการขับเคลื่อนความสำเร็จและเม็ดเงินในช่วงครึ่งปีพ.ศ.2568 มีดังนี้
• แชมป์สถานีโทรทัศน์เรตติ้งอันดับ 1 ช่วงไพร์มไทม์
ละครหนึ่งทุ่ม ที่การันตีด้วยการครองแชมป์ทำเรตติ้งสูงเป็นอันดับ 1 มาโดยตลอด และยิ่งเพิ่มความสนุก ครบรส แถมยกระดับคุณภาพการผลิตเอาใจแฟนๆ ตั้งแต่ละครดราม่าเข้มข้น “พ่อจ๋าแม่อยู่ไหน” ที่ส่ง ไม้ต่อความดังให้ละครฟอร์มยักษ์เรตติ้งดีเรื่อง “ผาแดงนางไอ่” และที่จ่อคิวออกอากาศปลายปีนี้ คือละครเรื่อง “ตามหารักที่เธอลืม” นำแสดงโดย แจม รชตะ, เบสท์ รักษ์วนีย์, ก้อง วิทยา ร่วมด้วย 4 สาว ผู้ชนะการประกวดจากโปรเจกต์ Big C Super Girl
• คอนเทนต์ละคร – ซีรีส์หลากรส พลังซุปเปอร์สตาร์ - ไอดอล ดึงคนดู
ส่วนโปรแกรม ละครหลังข่าว เวลา 20.30 น. ที่โดดเด่นด้วยพลังซุปเปอร์สตาร์แนวหน้าของวงการ ที่ตบเท้ากันเข้ามาร่วมงานกับช่องวัน31 จนแน่นจอ ผนึกกำลังกับนักแสดงเลือดใหม่ที่เป็นไอดอล บวกกับคอนเทนต์สดใหม่หลากรสชาติ ที่โมเดิร์นทันสมัย ตอบโจทย์ทุกความชื่นชอบของแฟนละคร และขยายฐานคนดูด้วยแนว Boy Love อาทิ ละครโรแมนติกดราม่าเรื่องยิ่งใหญ่ “สลักรักในแสงจันทร์” นำแสดงโดย เพิร์ล ศัจกร, พีค ภีมพล, เพิร์ธ วีริณฐ์ศรา, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ดอม เหตระกูล ฯลฯ กำกับโดย ผอูน จันทรศิริ ต่อด้วยผลงานจาก 2 หนุ่มสุดฮอต ต้าห์อู๋ พิทยา, ออฟโรด กัณตภณ ประกบ ป๋อ ณัฐวุฒิ, ตงตง กฤษกร, โม มนชนก ในซีรีส์ “The Wicked Game เกม รัก ลวง” และละครฟอร์มยักษ์แห่งปี “ทายาทหมายเลข1” ที่รวมนักแสดงทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ อย่าง สินจัย เปล่งพานิช, คัทลียา แมคอินทอช, สัญญา คุณากร, อ่ำ อัมรินทร์, ตรี ภรภัทร, กรีน อัษฎาพร, แป้ง อรจิรา, ต้นข้าว ชยุตม์, นิว อัครวินท์ ฯลฯ กำกับการแสดงโดย สันต์ ศรีแก้วหล่อ รวมถึงละคร “HYPNOTIC จิตสะกดแค้น” ที่นางเอกสาวณิชา ณัฏฐณิชา มาพลิกบทบาทครั้งสำคัญ ที่ช่องวัน31 ครั้งแรก ประกบพระเอกหนุ่มไบร์ท นรภัทร
• oneD ORIGINAL จับมือพันธมิตรต่างประเทศ
ยังคงเป็นคอนเทนต์ไทยที่สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้ผู้ชม สำหรับ oneD ORIGINAL ที่ครั้งนี้ยกระดับไปอีกขั้น เมื่อช่องone31 จับมือร่วมกับ Mocha Chai Laboratories (MCL) สตูดิโอชื่อดังจากสิงคโปร์ ผลิต ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ข้ามพรมแดนระหว่าง ไทย-สิงคโปร์ เรื่อง “ทวิญ ร่างฉัน วิญญาณเธอ Decalcomania” ที่ถ่ายทำ และใช้นักแสดงชั้นนำมากฝีมือระดับ A list จากทั้งสองประเทศ นำแสดงโดย เข้ม-หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล , มุกดา นรินทร์รักษ์, แพต ชญานิษฐ์, ชาย ชาตโยดม, ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ ฯลฯ และทีมนักแสดงชื่อดังจากสิงคโปร์ ปิแอร์ พัง (Crazy Rich Asians) ร่วมด้วย แกลดิส อึ้ง และ หง เฮ่ย ฟาง เตรียมออกอากาศทางช่อง One31 และแอปพลิเคชัน OneD ทั่วโลกในเดือนธันวาคม 2568 และจะออกอากาศในประเทศสิงคโปร์ผ่านแพลตฟอร์ม MeWATCH ของสถานีโทรทัศน์แห่งชาติ Mediacorp โดย มิเชล จาง โปรดิวเซอร์มากประสบการณ์ได้บินตรงมาร่วมงานนี้ด้วยตัวเอง
• เชื่อมโยง Content Marketing สู่การต่อยอดความสำเร็จ Idol Marketing
ด้วยกลยุทธ์การต่อยอดรายได้จากธุรกิจ Content Marketing สู่ธุรกิจ Idol Marketing หรือการบริหารศิลปิน ช่องวัน31 จึงผลักดันศิลปินหน้าใหม่ให้กลายเป็นที่รู้จัก ด้วยการนำนักแสดงไอดอลสุดฮอตมาปะกบนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือเพื่อต่อยอดความสำเร็จ อย่าง ซีรีส์ “THE SCHOOL ศักดินาวิทยาลัย” นำแสดงโดย แอฟ ทักษอร, อ้อม พิยดา, กบ ทรงสิทธิ์, เฟิร์น นพจิรา, เซียงเซียง พรสรวง, ต้นข้าว ชยุตม์, นิว อัครวินท์, ไดมอนด์ ณรกร
• กองทัพรายการข่าว เรตติ้งดี เติบโตต่อเนื่อง
ด้านทัพรายการ “ข่าวช่องวัน” นำทีมโดย รายการข่าววันศุกร์ ที่ขึ้นแท่นข่าวไพร์มไทม์อันดับ 1 นอกจากนี้ยังมี รายการข่าวเย็นช่องวัน, ข่าวเที่ยงช่องวัน, ข่าวค่ำช่องวัน, เอาให้ชัด และ เรื่องใหญ่รายวัน ที่เข้าถึงสถานการณ์อย่างน่าเชื่อถือ และมีผู้ชมทั่วประเทศกว่า 38 ล้านคน
จากความสำเร็จและความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ผ่านหน้าจอช่องวัน31 Social Media Platform และ Streaming Platform OneD ทั้งหมดนี้ ตอกย้ำความเป็น “ช่องวัน31” ที่ไม่ได้เป็นเพียงสถานีโทรทัศน์ แต่คือ “จักรวาลคอนเทนต์” ที่ขยายต่อไปยังทุกช่องทาง โดยมี Streaming Platform OneD เป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญ ที่ทำให้ “one31” เหนือชั้น และสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
