“ONEE” พลิกกำไรไตรมาส2/68 ปักธงกลยุทธ์Idol Marketingชูโรง

ผู้จัดการรายวัน 360 - เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โชว์ผลงานเด่น ไตรมาสสองปี2568 รายได้รวม 1,789.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.42% พลิกกลับมาทำกำไรได้เป็นผล สูงถึง 86 ล้านบาท เกลุ่มธุรกิจ Idol Marketing ผลักดันการเติบโต รายได้กลุ่มนี้เพิ่มขึ้น 38.71%
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE ผู้นำContent Creator & Lifestyle Entertainment ครบวงจรชั้นนำของประเทศไทยที่เป็นมากกกว่าช่องทีวี มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากหลากหลายช่องทาง และยังมีจุดแข็งสำคัญที่โดดเด่น คือ ความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้านของเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์มากประสบการณ์ในเครือบริษัท ที่สร้างสรรค์ Content ได้ตอบโจทย์ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้สรุปรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2568 ดังนี้
รายได้รวม 1,789.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.42% เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้น 22.18% จากไตรมาสก่อน
กลุ่มธุรกิจ Idol Marketing ผลักดันการเติบโต รายได้กลุ่มนี้เพิ่มขึ้น 38.71% เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้น 22.50% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
กำไรสุทธิ 86.61 ล้านบาท ซึ่งสามารถพลิกตัวเลขมาเป็นผลกำไรได้ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
ทั้งนี้บริษัทได้แบ่งกลุ่มธุรกิจหลักออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
1.กลุ่มธุรกิจ Content Marketing ประกอบด้วยธุรกิจ Advertising, ธุรกิจ Copyrights & Licensing และธุรกิจ Radio ในไตรมาส 2 ปี 2568 ทำรายได้ 943.41 ล้านบาท ลดลง 130.32 ล้านบาท หรือ 12.14% จากการปรับตัวลดลงทุกหมวดย่อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ยังคงสามารถเติบโต 20.83% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน การลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากทิศทางสถานการณ์เม็ดเงินของอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ในภาพรวม (TV Adex) ซึ่งมีแนวโน้มอยู่ในขาลง รวมทั้งแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ซึ่งรับชมโทรทัศน์ลดลงกว่าในอดีต ประกอบกับสภาพความผันผวนของเศรษฐกิจทั่วโลกทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ สงครามการค้าซึ่งมีความไม่แน่นอนด้านภาษีระหว่างประเทศจาก Reciprocal Tariff ของสหรัฐอเมริกา อีกทั้งสถานการณ์การเมืองในประเทศ รวมทั้งความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้อุปสงค์ของผู้บริโภคลดลง ส่งผลต่อเนื่องให้เจ้าของแบรนด์สินค้าชะลอการใช้งบประมาณโฆษณาเพื่อรอดูสถานการณ์
อย่างไรก็ตาม การประเมินสถานการณ์และติดตามอย่างใกล้ชิดรายสัปดาห์ วางแผนการออกอากาศคอนเทนต์ระดับพรีเมียม รวมทั้งละครฟอร์มใหญ่ที่มีต้นทุนการผลิตในระดับสูง ให้ออกอากาศในช่วงที่ทางบริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน เป็นต้น ทำให้เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน สามารถทำรายได้ในธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัด
อย่างไรก็ดีบริษัทยังมี Content ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ละคร ซีรีส์ วาไรตี้ เกมส์โชว์ ข่าว รวมทั้งซีรีส์ ซึ่งได้รับความนิยม ทำให้ยังคงมีเรตติ้งและความนิยมได้ในระดับสูงในไตรมาสนี้ อาทิ ”พ่อจ๋าแม่อยู่ไหน”, “บนพระจันทร์มีกระต่าย”, “9 Years of You แต่ละปีที่มีเธอ”, “Taste เด็กเจนแซ่บ”, “เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย”, “The Golden Song เวทีเพลงเพราะ ซีซั่น 7”, และ “ดวลเพลงชิงทุน” เป็นต้น
2.กลุ่มธุรกิจ Idol Marketing เป็นการหารายได้จากการบริหารจัดการศิลปิน และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องต่างๆ ของศิลปินในสังกัด ประกอบไปด้วย Artist Management, Concert & Event และMerchandising ในไตรมาส 2 ปี 2568 ทำรายได้พุ่งทะยานไปที่ 805.82 ล้านบาท เติบโตขึ้น 224.88 ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อน หรือ 38.71% และเติบโตขึ้น 22.50% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มในการเติบโตที่โดดเด่นแข็งแกร่งของธุรกิจ Idol Marketing จึงมุ่งมั่นพัฒนาความสามารถสร้างศิลปินที่มีคุณภาพต่อยอดจาก Content ที่ได้รับความนิยม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ Concert & Event ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้ยังมีศิลปินในรูปแบบ Mascot จาก GMMTV ชื่อ “POLCASAN” หรือ “โพก้าซัง” อีกทั้งยังมีผองเพื่อน Mascot เช่น SMYLE, NEONA, BABII, KINGMAN และอื่นๆ ซึ่งรับงานพรีเซนเตอร์ต่างๆ เสมือนเป็นศิลปินคนหนึ่ง และสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถต่อยอดหารายได้จากการขาย Merchandising ได้อีกด้วย โดยศิลปินในรูปแบบ Mascot ถือเป็น Trend ใหม่ที่น่าติดตาม
สำหรับการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกของศิลปิน (Merchandising) ได้มีการเปิดตัวสินค้าใหม่คือคาแรกเตอร์ "Na-Ning หน้านิ่ง" ต่อยอดหารายได้จากซีรีส์ “9 YEARS OF YOU แต่ละปีที่มีเธอ” ผลิตออกมาเป็น Art Toy รวมทั้งสินค้า Merchandising ที่มาจาก Mascot ของทาง GMMTV ในลักษณะ Limited Edition จำนวนจำกัด เพื่อให้เกิดความต้องการและมีคุณค่าในการสะสม และยังมีสินค้าอื่นๆอาทิ พวงกุญแจ, สติ๊กเกอร์ ฯลฯ
3.กลุ่มธุรกิจ Production Businessทำรายได้ 30.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.60% เมื่อเทียบจากปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 66.18% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดยกลุ่มธุรกิจนี้เปรียบเสมือนเป็นต้นน้ำของการดำเนินธุรกิจ โดยทั้งธุรกิจ Production and Services และธุรกิจ Studio Rental ที่ต้องใช้ Studio สำหรับถ่ายทำ และการผลิต Content เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Ecosystem ที่ครบวงจร
แผนครึ่งปีหลัง 2568 เตรียมกระหน่ำคอนเทนต์ รวมทั้งคอนเสิร์ตและอีเวนต์เด็ด
ในครึ่งปีหลัง 2568 นี้ The One Enterprise ยังจัดเต็มด้วยคอนเทนต์ระดับพรีเมียมที่อัดแน่นด้วยนักแสดงระดับ A List มากฝีมือ รวมทั้ง Idol หน้าใหม่ที่เข้ามาร่วมงาน มากมาย อาทิ ทายาทหมายเลข1, สลักรักในแสงจันทร์, HYPNOTIC จิตสะกดแค้น, ซีรีส์ The Wicked Game เกม รัก ลวง, THE SCHOOL ศักดินาวิทยาลัย, REVAMP THE UNDEAD STORY, มีสติหน่อยคุณธีร์ (Me and Thee), ฉันนี่แหละท่านขุนที่สวยที่สุด, Harmony Secret ฯลฯ ที่เตรียมลงจอ และในบางคอนเทนต์ก็จะมีเวอร์ชั่นพิเศษแบบ Uncut ให้ชมในแอปพลิเคชั่น OneD ด้วยเช่นกัน
รวมทั้ง เตรียมกระหน่ำคอนเทนต์จาก oneD ORIGINAL ที่เสิร์ฟความบันเทิงที่แตกต่าง อาทิ ซีรีส์ทวิญ ร่างฉัน วิญญาณเธอ Decalcomania ที่ ONEE จับมือกับ Mocha Chai Laboratories (MCL) สตูดิโอชื่อดังจากสิงคโปร์ ถ่ายทำและใช้นักแสดงนำจากทั้งไทยและสิงคโปร์ เตรียมออกอากาศทางช่องวัน31 และแอปพลิเคชัน OneD ทั่วโลก เร็วๆ นี้ และจะออกอากาศในประเทศสิงคโปร์ผ่านแพลตฟอร์ม MeWATCH ของสถานีโทรทัศน์แห่งชาติ Mediacorp
นอกเหนือจากคอนเทนต์ที่น่าสนใจแล้ว The One Enterprise ยังเตรียมเสิร์ฟความบันเทิงในรูปแบบของคอนเสิร์ตและอีเวนต์สุดพิเศษอีกมากมาย ที่พร้อมจะสร้างความประทับใจให้กับแฟน ๆ ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น GOLDEN SONG THE GOLDEN SHOW CONCERT 2025, GEMINI FOURTH A.W.A.K.E CONCERT, GMMTV Starlympics 2025, BEACH BOYS CONCERT 2025 และ DA20th CONCERT THE ENDORPHINE EFFECT ที่จะมาเอาในแฟนคลับของศิลปินต่างๆให้สามารถใกล้ชิด ติดขอบเวทีกับศิลปินมากขึ้น และยังมีคอนเสิร์ตและอีเวนต์ที่ไปจัดในต่างประเทศอีกมากมายเช่นเดียวกัน
จากผลการดำเนินงานแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ที่พร้อมรับมือกับทุกความท้าทายในอุตสาหกรรมฯ ส่งผลให้กลุ่ม “เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ONEE)” สามารถสร้างโอกาสในการเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืน