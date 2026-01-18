เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ผนึกพลัง สภากาชาดไทย ชวนร่วม “ทำบุญใหญ่รับปีใหม่” บริจาคโลหิตต่อชีวิต 19 มกราคมนี้ ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน รับฟรี!! ตั๋วหนัง 2 ที่นั่ง แทนคำขอบคุณ

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เดินหน้าสานต่อพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนร่วม “ทำบุญใหญ่รับปีใหม่ 2569” ผ่านการบริจาคโลหิต เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อชีวิตและความหวังให้แก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ กิจกรรมรับบริจาคโลหิตครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 จะจัดขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 2569 เวลา 11.00 ถึง15.00 น. ณ ห้อง M Passion ชั้น 14 อาคารอเวนิว เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน โดยผู้ร่วมบริจาคโลหิตทุกท่านจะได้รับ ตั๋วชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง แทนคำขอบคุณในพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในแผนงานสำคัญของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ในปี 2569 ที่ ตั้งเป้าเปิดรับบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส เพื่อสนับสนุนการสำรองโลหิตคงคลังให้เพียงพอสำหรับการรักษาผู้ป่วยทั้งในภาวะปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมรณรงค์ให้พนักงานจิตอาสา ผู้ประกอบการร้านค้า และลูกค้า ร่วมกันเป็น “ผู้ให้” ที่ช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
ตลอดปี 2568 ที่ผ่านมา เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป สามารถรวบรวมโลหิตเพื่อส่งมอบให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้มากถึง200,000 ซีซี สะท้อนพลังแห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วน และเป็นแรงผลักดันสำคัญในการเดินหน้ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ได้กำหนดวันรับบริจาคโลหิตตลอดปี 2569 ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 19 มกราคม 2569
ครั้งที่ 2 วันที่ 20 เมษายน 2569
ครั้งที่ 3 วันที่ 16 กรกฎาคม 2569
ครั้งที่ 4 วันที่ 15 ตุลาคม 2569
ขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง อายุ 18-60 ปีน้ำหนักตั้งแต่ 45 กิโลกรัมขึ้นไป เตรียมร่างกาย ให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ และมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่ยิ่งใหญ่ เพราะการบริจาคโลหิตเพียง 1 ครั้ง สามารถช่วยผู้ป่วยได้ถึง 3 ชีวิต สร้างความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างแท้จริง
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนการคืนคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ทุกพลังน้ำใจ ช่วยต่อชีวิต” พร้อมส่งต่อความห่วงใยและการแบ่งปัน เพื่อให้สังคมไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยหัวใจแห่งการให้ร่วมกัน