เมกาบางนา มอบประสบการณ์หลอนสุดสมจริง

วรรณวิมล อรดีดลเชษฐ์ ผอ.ฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเมกาบางนา และ ณัฐพล พยัคโฆ ผจก.สาขาโรงภาพยนตร์เมกาซีนีเพล็กซ์ บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมจัดงาน “MEGA HALLOWEEN 2025 ตอน THE SCREAM LAB แล็บสยองซ่อนกรี๊ด” มอบประสบการณ์หลอนสุดสมจริงวันนี้-31 ต.ค. 68 ที่เมกาบางนา โดยมี วนรัตน์ รัศมีรัตน์ และณัฐิวุฒิ ประภาษี ร่วมงาน
***
ดร. อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธาน บจก.เคเอฟยู ส่งร้านรูปแบบ Pop-up Cart พร้อมทัพโดนัท คริสปี้ ครีม แลนดิ้ง ณ ชั้น 1 โซน รอบวอยด์ ศูนย์การค้า วี-สแควร์ นครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 68–14 ม.ค. 69แฟนคลับเตรียมลิ้มรสโดนัทเนื้อนุ่มแบบออริจินัล เกลซ พร้อมอีกหลากหลายรสชาติแบบจัดเต็ม
***
ศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ได้รับการยกย่องให้ติดอันดับ “ผู้หญิงทรงอิทธิพลแห่งเอเชีย ประจำปี 2025” (Most Powerful Women Asia 2025) จากนิตยสาร Fortuneเป็นปีที่ 2 สำหรับการยกย่องผู้นำหญิง 100 คน ที่มีบทบาทสำคัญในการใช้ความผันผวนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางธุรกิจ ท่ามกลางผู้นำสตรี 100 คนจาก 14 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก