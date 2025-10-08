CFO บ้านปูติดอันดับ “สตรีผู้ทรงอิทธิพลแห่งเอเชีย” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยนิตยสาร Fortune

นางสาวอริศรา สกุลการะเวก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (Chief Financial Officer: CFO) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 100 สตรีผู้ทรงอิทธิพลแห่งเอเชีย ประจำปี 2568 (Fortune Most Powerful Women in Asia 2025) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยนิตยสารฟอร์จูน (Fortune) การจัดอันดับดังกล่าวยกย่องผู้นำสตรีในภูมิภาคเอเชียที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและยกระดับภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมสำคัญของภูมิภาค โดยพิจารณาจากหลายปัจจัย ได้แก่ ขนาดและผลการดำเนินงานขององค์กร บทบาทและการเติบโตในสายอาชีพ การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมเพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวก
นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินในปี 2562 นางสาวอริศราได้ขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการบริหารการเงินของกลุ่มบ้านปูใน 9 ประเทศอย่างมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ เสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทฯ ท่ามกลางความผันผวนของตลาดโลก พร้อมผลักดันการปรับพอร์ตธุรกิจและเร่งเดินหน้ากลยุทธ์ Energy Symphonics เพื่อส่งมอบพลังงานที่ยั่งยืนและสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
นิตยสารฟอร์จูน (Fortune) เป็นสื่อระดับโลกที่นำเสนอข้อมูลผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม โดยการจัดอันดับ “Most Powerful Women Asia” จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 เพื่อยกย่องผู้นำสตรี 100 คนจาก 14 ประเทศและเขตปกครองพิเศษในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง อินเดีย ไทย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย ไต้หวัน อินโดนีเซีย และมาเก๊า