รัฐบาลเชิญชวนบริจาคโลหิตสำรองช่วยโรงพยาบาลแนวชายแดนไทย–กัมพูชา

รองโฆษกฯ เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต สำรองช่วยโรงพยาบาลแนวชายแดนไทย–กัมพูชา
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำรัฐบาล เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา เกิดความจำเป็นเร่งด่วนที่โรงพยาบาลในพื้นที่ต้องสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่ม ทั้งผู้บาดเจ็บ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง
รองโฆษกฯ ระบุว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้แจ้งความต้องการสำรองโลหิตเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่ชายแดน จึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีความพร้อมร่วมบริจาคโลหิตได้ทันทีที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์ โดยเปิดให้บริการดังนี้
▪ วันจันทร์–ศุกร์ : 07.30–19.30 น.
▪ วันเสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ : 08.30–15.30 น.
รองรับผู้บริจาคได้วันละกว่า 1,500 คน
เพื่อความสะดวก ลดความแออัด ขอให้ผู้บริจาค ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า ได้ที่
👉 https://bdbooking.redcross.or.th/
รองโฆษกฯ ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิต ถ.อังรีดูนังต์ ใช้รถสาธารณะ เนื่องจากมีการก่อสร้างอาคารและปรับปรุงพื้นที่ ทำให้ที่จอดรถมีจำนวนจำกัด
สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถบริจาคได้ที่
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศ และหน่วยบริการโลหิตประจำจังหวัด อาทิ นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ ลพบุรี ราชบุรี ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช และภูเก็ต
รองโฆษกฯ ย้ำว่า การบริจาคโลหิตครั้งนี้คือการ “ช่วยชีวิต” และเป็นพลังสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลชายแดนในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือพี่น้องไทยอย่างเต็มกำลัง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 256 4300