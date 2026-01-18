เปิดตำนานความเชื่อสุดอาถรรพ์ “กาฬวิฬาร์ : อาถรรพ์-ปีศาจ-แมวดำ”

บริษัท โชว์มีเดีย ไทยแลนด์ เตรียมพาคอหนังแนวลึกลับ ระทึกขวัญ ไปสัมผัสความหลอนครั้งใหม่ กับภาพยนตร์ “กาฬวิฬาร์ : อาถรรพ์-ปีศาจ-แมวดำ” หรือ The Devil Black Cat ที่หยิบเอาความเชื่อเกี่ยวกับแมวดำ มาถ่ายทอดในมุมที่ชวนให้ตั้งคำถามและขนหัวลุก
นำแสดงโดย นางเอกดาวรุ่ง แอนน่า กลึคส์ ประกบคู่ อินดี้ อินทัช ร่วมด้วยเหล่านักแสดงรุ่นเก่ามากฝีมืออย่าง เวนย์ ฟอลโคเนอร์ และ ณัฐนี สิทธิสมาน เสริมทัพด้วยนักแสดงคุณภาพ อาทิ ก็อต สุทธิรักษ์, ไบเบิ้ล จักกรพงศ์, ตะวัลย์ นวนนุกูล, เฟิร์น ณัฐฐิยา, บิว ลลิฉัตร์, เจนนี่ พัชร์ลิตา, เสกรัก ชัยศรศรายุทธ และ ชนิษฐา ฉัตรสกุลศรี ที่มาร่วมถ่ายทอดความหลอนและบรรยากาศอาถรรพ์ตลอดทั้งเรื่อง
ภาพยนตร์เรื่องนี้ อำนวยการสร้างโดย คุณพิชิต แก่นทอง และยังถือเป็นผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของผู้กำกับละครชื่อดังอย่าง อนุวัฒน์ ถนอมรอด ที่ตั้งใจถ่ายทอดบรรยากาศความหลอน ความเชื่อ และอาถรรพ์ ผ่านเรื่องราวที่ค่อย ๆ บีบคั้นความรู้สึกของผู้ชมตั้งแต่ต้นจนจบ
เรื่องราวของ “กาฬวิฬาร์” เริ่มต้นเมื่อ ซาร่า หญิงสาวผู้รักแมว ได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการหายตัวไปของ แคนดี้ เมื่อ 3 ปีก่อน เธอและ ดีน แฟนหนุ่ม รวมถึง เคน น้องชายของผู้สูญหาย พร้อมกลุ่มเพื่อนจากชมรมคนรักแมว เดินทางไปยัง หมู่บ้านผาแมวดำ สถานที่ที่เชื่อว่าเป็นจุดสุดท้ายที่แคนดี้เคยไปเยือน ซาร่าพา นิลนิล แมวดำที่เธอรักเหมือนลูกติดตัวไปด้วย ทั้งที่คนในหมู่บ้านต่างเชื่อว่า การปรากฏตัวของแมวดำจะปลุกวิญญาณร้ายของ “แมวปีศาจ” ให้ตื่นขึ้น และนำมาซึ่งอาเพศ ความตาย และความวิปลาส หลังจากนั้น เหตุการณ์สยองขวัญก็เริ่มต้นขึ้น เมื่อชาวบ้านและสมาชิกในกลุ่มค่อยๆ ถูกฆ่าตายลงทีละคน ท่ามกลางความหวาดกลัว ความเชื่อ และเงื่อนงำที่นำไปสู่ความจริงอันคาดไม่ถึง
ภาพยนตร์ “กาฬวิฬาร์ : อาถรรพ์-ปีศาจ-แมวดำ” มีกำหนดจัดงานรอบกาล่าและฉายรอบพิเศษ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์นี้ ที่เมเจอร์ ซินีแพล็กซ์ รัชโยธิน ก่อนจะเข้าฉายจริงพร้อมกันทุกโรงภาพยนตร์ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 คอหนังลึกลับ ระทึกขวัญ ห้ามพลาด!! หลอนพร้อมกันทั่วประเทศ
#กาฬวิฬาร์ #อาถรรพ์ปีศาจแมวดำ
#TheDevilBlackCat
#แอนน่ากลึคส์ #อินดี้อินทัช