“พริกขิง สุรีย์ญะเรศ” มาแล้วค่ะ กับผลงานใหม่ซีรีส์ยูริ” เจน (จะ) เป็นดาวสินกำ”

เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงที่น่าจับตามองมาตลอด สำหรับอดีตนักแสดงสังกัด GMMTV สู่การเป็นนางเอกดาวรุ่งของช่อง 3หลังจากไปสร้างสีสันในซีรีส์ยูริ The Secret Of Us ใจซ่อนรัก (หลิงออม) กับบท รตี ในปีที่ผ่านมา ล่าสุด พริกขิง ก็มีผลงานซีรีส์ยูริเรื่องใหม่ของตัวเองแล้ว กับเรื่องจากบทประพันธ์ยอดฮิตของ Zezehoดำเนินงานสร้างโดย บริษัท WonderLife Entertainment กำกับโดย ผู้กำกับคนเก่ง บอมบ์ อัศรรย์ สัตโกวิท ซึ่งกำกับภาพยนตร์และซีรีส์มาแล้วมากมาย โดย พริกขิง สุรีย์ญะเรศ รับบท พี่ได๋ จับคู่ ท้องฟ้า อลิชา ศรีประทักษ์ นักแสดงน้องใหม่โปรไฟล์ดีน่าจับตามอง ที่มารับบท น้องเจน ในซีรีส์เรื่องนี้ แค่ถ่ายรูปคู่กัน เคมีเคใจก็ดีเลิศมากโดยซีรีส์เริ่มเปิดกล้องถ่ายทำแล้ว บรรยากาศในกองถ่ายเต็มไปด้วยความน่ารัก สดใส รุ่นพี่ในวงการอย่างสาวพริกขิง สุรีย์ญะเรศ ก็ดูแลน้องใหม่ ท้องฟ้า อลิชา อย่างหวานฉ่ำ ไม่แพ้พี่ได๋-น้องเจนในซีรีส์เลย เรียกได้ว่าแฟน ๆ รอฟินกันทั้งในจอและนอกจอกันได้เลย..........................................เรื่องย่อLike A Palette เจน (จะ) เป็นดาวสินกำผู้หญิงมองหน้ากัน มันจะเป็นเรื่องอะไรไปได้ล่ะ!รุ่นพี่ดาวมหาลัยที่ดูเหมือนนางร้ายในละครหลังข่าวคนนั้น ไม่ว่าจะสายตาหรือรอยยิ้ม ก็ไม่น่าไว้ใจทั้งนั้น เจนรู้ เจนดูละครมาเยอะมาก ไอ้พี่ได๋อะไรเนี่ย ต้องไม่ชอบหน้าฉันอย่างหนักแน่ ๆ !!รับชมพร้อมกัน เดือนพฤศจิกายน 2568 ทางช่อง 3 HD ดูทีวีกด 33 ดูมือถือกด 3 Plus