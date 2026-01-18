“ตีท้ายครัว” บุกบ้าน “พี่ตู่ ภพธร” บ้านที่ตั้งใจสร้างเพื่อ “ลูก”

สัปดาห์นี้ รายการ “ตีท้ายครัว” ชวนผู้ชมบุกบ้านหลังใหม่ของนักร้องหนุ่มอบอุ่น พ่อบ้านสายละมุน “พี่ตู่ ภพธร” พร้อมภรรยาคนสวย “นุช” ที่ควงแขนกันมาเปิดเรื่องราวความรัก ความเข้าใจ และความสุขในชีวิตครอบครัว ที่ใครได้ฟังก็ต้องยิ้มตาม
พี่ตู่และนุชเปิดใจถึงคำสัญญาในวันแต่งงาน ที่ให้กันไว้ว่า จะทำให้หัวเราะและยิ้มในทุกๆ วัน ซึ่งวันนี้ไม่ใช่แค่คำพูด แต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในทุกมุมของบ้านหลังนี้
พร้อมพาเดินชมบ้านที่ทั้งคู่ตั้งใจออกแบบและตกแต่งร่วมกัน เพื่อสมาชิกที่สำคัญที่สุดในชีวิต โดยเฉพาะลูกสาวตัวน้อยทั้งสองคน “น้องริสา” และ “น้องเรย์” ที่มีพื้นที่แห่งความสุขเป็นของตัวเอง ทั้งห้องเด็กไว้เล่นสนุก และไฮไลต์สุดว้าวกับ ซิปไลน์ในบ้าน ให้เด็กๆ ได้ปล่อยพลังกันแบบเต็มที่
นอกจากนี้ ยังเปิดมุมการเลี้ยงลูกของพี่ตู่ ที่เรียกได้ว่า “จริงจังทุกกระเบียดนิ้ว” ตั้งแต่การดูแลสภาพแวดล้อมในบ้าน ไปจนถึงการวัดค่าคาร์บอนในห้องนอนลูก ตรวจละเอียดแบบเชิงลึก จนพิธีกรของรายการ “พี่โอ๋–พี่อาร์ต–พี่ป๋อ” ถึงกับแซวว่า นี่คือคุณพ่อ…หรือนักวิทยาศาสตร์กันแน่? ทำเอาสร้างเสียงหัวเราะให้ทั้งกองแบบไม่หยุด
งานนี้ทั้งอบอุ่น ทั้งฮา และเต็มไปด้วยพลังบวกของครอบครัวที่เข้าใจและใส่ใจกันในทุกรายละเอียด ใครเป็นแฟนคลับบ้านนี้ บอกเลยว่า ห้ามพลาดเด็ดขาด
ติดตามความอบอุ่น น่ารักของครอบครัว “พี่ตู่-นุช-น้องริสา-น้องเรย์” ได้ในรายการ
“ตีท้ายครัว” วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2569 เวลา 14.15 น. ทางช่อง 3 กด 33