ไม่ต้องอายนะเอาชีวิตก่อน! สาวเล่านาทีระทึกกระโปรงติดบันไดเลื่อน ซึ้งน้ำใจพลเมืองดีรุมช่วย-ถอดเสื้อบังตัว

ระทึกรับปีม้าไฟ! หญิงสาวแชร์อุทาหรณ์สุดช็อก กระโปรงยาวติดซอกบันไดเลื่อนห้างดัง จนหวิดถูกงับขา ตัดใจถอดชุดกลางห้างเพื่อเอาชีวิตรอด ซึ้งน้ำใจพลเมืองดีและ 'น้องเรย์' แอร์โฮสเตสสาวรุมช่วยบัง-สละเสื้อคลุมให้ใส่ เจ้าตัวเผยเป็นนาที 'อายที่สุดแต่ประทับใจที่สุด' พร้อมฝากห้างยกระดับแผนรับมือวิกฤตให้รวดเร็วกว่านี้
เมื่อวันที่ 2 ม.ค.ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ออกมาแชร์ประสบการณ์ กระโปรงติดบันไดเลื่อนห้างดัง จำใจถอดกระโปรงกลางห้างเพื่อเอาชีวิตรอด พร้อมขอบคุณน้ำใจคนไทยที่เห็นเหตุการณ์แล้วต่างคนต่างเข้ามาช่วยเหลือ ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
“ยกให้เป็นที่สุดเเห่งการเปิดปี 2569 เลยค่ะ
ตกใจมาก ระทึกมาก เเละอายมากที่สุดในชีวิต
เเต่เห็นความน่ารักของคนไทยเยอะไปหมดเลยค่ะ
เหตุการณ์ :
หลังจากไปทำบุญตั้งเเต่เช้า ก็มาจบวัน
ที่ห้าง One Bangkok วันเเรกของปี ครั้งเเรกของเรา
ในขณะที่ลงบันไดเลื่อน อยู่ๆกระโปรงเข้าไปติดตรงซอกบันไดเลื่อน ดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออก จนใกล้สุดทางเลื่อน กระโปรงก็ขยับติดลึกไปเรื่อยๆ ช้อตนั้นคือแบบ
สุดบรรยาย ทุกอย่างเกิดขึ้นไวมาก !!
ขอบคุณอาจารย์ภัสต์ ที่ช่วยดึงให้ในทันที เเต่ดึงไม่ออก สุดท้าย ณัฏฐ์ล้มตัวลง อจ ภัสต์รีบเข้าเอาตัวมาบังทันที
เเละโชคดีที่มีคุณป้าท่านนึง ที่อยู่ก่อนหน้า หันมาเห็นเหตุการณ์ทันที เลยบอกให้ถอดกระโปรงออก !!
เเละใช่ค่ะ สถานการณ์นั้นต้องถอดกระโปรงออก
ทั้งหมด !! คุณป้ารีบเข้ามาเพื่อช่วยบังไม่ให้คนเห็นเรา เเละบอกอย่างอบอุ่นว่า “ไม่ต้องอายนะ เอาชีวิตก่อน ไม่ต้องอายนะ” เเละช่วยบังๆเราไว้
ในขณะเดียวกันมีน้องผู้หญิงน่ารักมากๆ ประทับใจมากๆ รีบเข้ามาพร้อมถอดเสื้อคลุมเเขนยาวเอามาบังส่วนล่างให้ในทันที “ไม่เป็นไรนะคะ บังให้อยู่ค่ะ ไม่ต้องกลัวนะคะ ” พร้อมตะโกน จัดการให้อย่างมีสติ
เรียก เจ้าหน้าที่สถานที่ ตะโกนบอก รปภ ให้กันคนอื่นๆไม่ให้ลงจากบันไดเลื่อนที่เกิดเหตุ ทราบทีหลังว่าน้องเป็นแอร์โฮสเตส ชื่อ “น้องเรย์” น้องบอกว่า เป็นการช่วยเหลือโดยอัตโนมัติโหมดเลย ขอบคุณจากใจจริงๆค่ะ
มีน้องพนักงานจากสักร้านวิ่งเข้ามา พร้อมกรรไกร “ตัดเลยไหมพี่ๆๆๆ” ขอบคุณมากๆค่ะ เเต่ตอนนั้นพี่สตั้นไปหมดเเล้ว
มีพนักงานจากที่ไหนสักที่ รีบหาผ้าคลุมสีดำยาวๆ มารีบมาคลุมให้ น่ารักมากๆๆ
ในขณะที่รอเจ้าหน้าที่ (ซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่าจะถึงจุดเกิดเหตุสักพักเลย ) เเละทุกอย่างชุลมุน ทั้งคนช่วย คงมุงทั้งคนลงจากบันไดเลื่อน ทั้งคนขึ้นบันไดเลื่อน
จริงๆอยากแนะนำให้เจ้าหน้าที่อยู่ตรงเเถวๆบันไดเลื่อนค่ะ เพื่อการช่วยเหลือที่รวดเร็วขึ้น
เเละอยากให้มีกางเกง ผ้าถุง ชุดคลุมหรืออะไรก็ได้สำรองไว้ด้วยค่ะ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ
อีกความโชคดีคือบันไดเลื่อน น่าจะหยุดอัตโนมัติ
นั่งอยู่ตรงนั้นสักพัก ทำหน้าไม่ถูก มันชา มันอาย ตื้อๆวิ้งๆเลยค่ะ
พอเจ้าหน้าที่มาถึง ก็เร่งเอา รถวีลเเชร์มาช่วย จากทั้งข้างบนเเละข้างๆ มาถึงสองคัน เจ้าหน้าที่เยอะเลยค่ะเข้ามาช่วยเหลือ ขอบคุณนะคะ
น้องเเอร์โฮสเตส รีบประคอง เเละจัดเสื้อให้อยู่ในรูปแบบเป็นกระโปรง เพื่อสามารถลุกขึ้นยืนไปวีลเเชร์ได้คำพูดคือสุภาพมากๆ “ไม่ต้องกลัวนะคะ ข้างหลังบังให้เเล้ว ค่อยๆยกก้นขึ้นเพื่อดึงเสื้อเเล้วทำเป็นกระโปรงคือบอกเราทุกขั้นตอน สุดยอดมากๆ ไม่ให้เรารู้สึกกังวลใจเลย
เจ้าหน้าที่ห้างรีบนำส่งห้องพยาบาล เเละให้การดูเเลอย่างดี เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ให้ความช่วยเหลือดีมากๆค่ะ ขอบคุณจริงๆ ตอนไปห้องพยาบาลก็มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยประสานงานระหว่างเรา กับ กระโปรง ให้ สุดท้าย ได้กระโปรง พยาบาลช่วยตัด
ตอนเดินออกมาเจ้าหน้าที่ยืนเรียงเเถวเยอะเลยเพื่อเเสดงความเป็นห่วง ขอบคุณมากๆนะคะ
ขอบคุณพี่เกรสเเละเเม่พิมพ์ ยืนบังด้านหลังให้
ไม่งั้นจะโป้มาก
ตอนนั่งนิ่งๆตรงนั้น ตั้งคำถามว่า นี่เหตุการณ์จริง เกิดขึ้นกับฉันจริงๆดิ แก้ผ้ากลางกรุงเนี่ยนะ !! ทั้งขำทั้งอาย ส่ายหน้าไปมา
ตอนนี้เริ่มระบม ก้นกระเเทกนิดนึง ปวดเเขนหน่อยๆ
รับปี ม้าไฟ สนุกล่ะปีนี้ จะเป็นปีที่น่าจดจำตลอดทั้งปี
จริงๆอยากให้ห้าง มี crisis management ที่ดีกว่านี้นะคะ เผื่อเกิดเหตุในครั้งถัดไปกับคนอื่นๆ
มีสติ มีสติ มีสติ คำนี้คงเป็นคำที่ต้องใช้ตลอดปี 69“