ลือสนั่น! “ทอม ครูซ” วางแผนวิวาห์สุดระห่ำกับ “อานา เดอ อาร์มัส” — อาจถึงขั้นแต่งงานกลางฟ้าเหมือนฉาก Mission: Impossible

วงการฮอลลีวูดไม่ได้คึกคักแค่ข่าวเลิกราของ นิโคล คิดแมน กับ คีธ เออร์บัน เพราะตอนนี้มีเสียงลือหนาหูว่า ทอม ครูซ อาจกำลังวางแผนแต่งงานครั้งใหม่กับนักแสดงสาว อานา เดอ อาร์มัส และงานวิวาห์ครั้งนี้อาจไม่ธรรมดา แต่จะอลังการราวกับฉากในหนัง Mission: Impossible เลยทีเดียว
สื่อ RadarOnline รายงานว่าทั้งคู่ซึ่งเริ่มเปิดตัวความรักเมื่อต้นปี 2025 (มีภาพควงกันไปเที่ยวโรแมนติกที่เวอร์มอนต์ในเดือนกรกฎาคม) กำลังคุยกันอย่างจริงจังเรื่องแต่งงาน แม้ยังไม่ได้หมั้นอย่างเป็นทางการ แต่เริ่มวางแผนงานกันแล้ว โดยแหล่งข่าววงในเผยว่า
“สิ่งที่ทำให้ทั้งคู่คลิกกันคือความรักในการทำอะไรท้าทาย พวกเขาอยากให้วันแต่งงานไม่เหมือนใคร ทอมถึงขั้นคิดเรื่องการแต่งงานในอวกาศ หรือกระโดดร่มแล้วกล่าวคำสาบานกลางอากาศ — อยากให้เป็นงานที่ล้ำและบ้าบิ่นที่สุดเท่าที่เคยมีมา”
ทอม ครูซ วัย 63 ปี ยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวเรื่องความรัก แต่แหล่งข่าวบอกว่าเจ้าตัว “ตื่นเต้นเหมือนหนุ่มวัยรุ่นตกหลุมรักใหม่” และพร้อมจะจัดงานแต่งแบบจัดเต็มไม่แคร์คำวิจารณ์ โดยทอมและอานายังมีโครงการร่วมแสดงหนังระทึกขวัญเหนือธรรมชาติเรื่อง Deeper ด้วย
ก่อนหน้านี้ อานา เดอ อาร์มัส วัย 37 ปี เคยออกอากาศในรายการ Good Morning America และเผยว่ามีความสัมพันธ์ที่ “สนุกและพิเศษ” กับทอม รวมถึงกำลังร่วมงานในหลายโปรเจกต์