“ไบร์ท นรภัทร” ท้าชนรุ่นใหญ่ “นก ฉัตรชัย” ลุยสืบคดี ปลดปล่อยวิญญาณ ในซีรีส์ “MISSING ห่วง หาย ตาย จาก” ปักหมุดความระทึก 15 ม.ค. นี้ทาง TrueVisions NOW

วงการซีรีส์ไทยเตรียมสั่นสะเทือนอีกครั้ง เพราะงานนี้สตรีมมิ่งแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) ขอจัดหนักส่งออริจินัลซีรีส์เรื่องใหม่ที่มีความลึกลับระดับพรีเมียม กับโปรเจกต์สุดท้าทายที่นำซีรีส์เกาหลีต้นฉบับมาสร้างใหม่โดยหยิบยกประเด็นสังคมมาเล่าในมุมมองสืบสวน – แฟนตาซี ในซีรีส์เรื่อง MISSING ห่วง หาย ตาย จาก ผลงานชิ้นสำคัญที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเคสคนหายจริงโดย มูลนิธิกระจกเงา นำเสนอเรื่องราวของหมู่บ้านลึกลับที่เป็นดั่งจุดพักรอของวิญญาณคนตายที่ยังไม่สามารถเดินทางสู่โลกหลังความตายได้ เนื่องจากร่างของพวกเขายังไม่ถูกค้นพบ กลายเป็นปมปริศนาที่รอการคลี่คลาย
เรื่องราวสุดเข้มข้น ด้วยการโคจรมาเจอกันของทีมนักแสดงคุณภาพ นำโดย ไบร์ท-นรภัทร วิไลพันธุ์ ในบท ธาม นักสืบหนุ่มผู้มีสัมผัสพิเศษมองเห็นวิญญาณที่พยายามปลดปล่อยเหล่าวิญญาณให้ไปสู่สุขคติ โดยได้รับความช่วยเหลือจาก ลุงจอม รับบทโดยนักแสดงรุ่นใหญ่ระดับตำนาน นก-ฉัตรชัย เปล่งพานิช ชายลึกลับผู้ทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าหมู่บ้านวิญญาณ พร้อมด้วย ไอซ์-ภาณุวัฒน์ เปรมมณีนันท์ ในบท หมวดชัช ตำรวจใหม่ไฟแรงที่พยายามไขคดีคนหายที่ปิดไม่ได้มาอย่างยาวนาน
นอกจากความเข้มข้นของการสืบสวน ซีรีส์เรื่องนี้ยังขนทัพนักแสดงวัยรุ่นมาแน่นจอ ทั้งนางเอกสาว แจน พลอยชมพู รวมถึง แพทริค อนันดา, ปูน มิตรภักดี และ ซิดนีย์ สุพิชชา ที่จะมาถ่ายทอดความลับสุดดรามาของผู้เสียชีวิต และความโศกเศร้าของผู้ที่ยังเฝ้าคอย จนคุณจะเข้าใจคำว่า "เวลาอยู่ด้วยกันจงดีต่อกันให้ถึงที่สุด" แบบซึ้งกินใจจนน้ำตาซึมแน่นอน
ออกเดินทางไปพร้อมกันกับความลับที่รอวันถูกเปิดเผยใน MISSING ห่วง หาย ตาย จาก ออกอากาศให้ชมพร้อมกันทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 20.00 น. เริ่มตอนแรกวันที่ 15 มกราคมนี้ รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW ที่เดียวเท่านั้น ไขคดีสุดลึกลับพร้อมกันได้ที่ https://tvs-now.onelink.me/QYYp/g1l6lo58
