“ทรู” เดินหน้าหนุนอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 จัดเต็มมอบซิม True5G ต้อนรับทัพนักกีฬาทุกชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สานต่อภารกิจระดับชาติ! “ทรู” เดินหน้าหนุนอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 จัดเต็มมอบซิม True5G ต้อนรับทัพนักกีฬาทุกชาติ เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเร็วแรงทันใจ เชื่อมต่อ “สัญญาณแห่งความสุข” ไร้ขีดจำกัด

ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้สนับสนุนหลักด้านเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเป็นทางการ เดินหน้าสานต่อภารกิจระดับชาติต่อเนื่องในการสนับสนุนการแข่งขันมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 “ทรู คอร์ปอเรชั่น” ได้มอบซิม True5G อินเทอร์เน็ตไม่จำกัด ให้กับคณะนักกีฬาพาราจากทุกชาติ รวมถึงเจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน ภายหลังเดินทางมาถึงยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อให้ได้ใช้อินเทอร์เน็ตแรงเร็วราบรื่นทันใจ เชื่อมต่อ “สัญญาณแห่งความสุข” แบบไม่มีขีดจำกัด

นับเป็นการสานต่อภารกิจยิ่งใหญ่ระดับชาติ หลังจากก่อนหน้านี้ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้จัดเต็มสนับสนุนประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ต่อเนื่องมาจนถึงมหกรรมอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 เชื่อมต่อ “สัญญาณแห่งความสุข” ภายใต้แนวคิด “Power Up Nation’s Sportsmanship” โดยล่าสุด Power Up Athletes เสริมพลังดูแลนักกีฬา ตั้งแต่สนามแข่งขันถึงชีวิตประจำวัน ด้วยการมอบซิมทรู 5G อินเทอร์เน็ตไม่จำกัด ให้กับคณะนักกีฬาจากทุกชาติที่เข้าร่วมการชิงชัยในอาเซียนพาราเกมส์ครั้งนี้ รวมถึงเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนจากทุกๆ ชาติได้ใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสารแรงเร็วราบรื่นทันใจ
ขณะเดียวกัน “ทรู คอร์ปอเรชั่น” เติมเต็มมิติ Power Up True Network ยกระดับเครือข่ายทรู 5G ครอบคลุมทุกสนามแข่งขันและที่พักนักกีฬาทั่วประเทศ โดยติดตั้งรถโมบายล์สถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว (COW) และอุปกรณ์ขยายสัญญาณ เพื่อให้ทุกการสื่อสารเร็วแรง ไร้รอยต่อตลอดการแข่งขัน และมิติ Power Up the Press เสริมแกร่งการรายงานข่าวด้วยการติดตั้งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ความเร็วสูงและ WiFi จากทรูออนไลน์ ในศูนย์สื่อ (Media Center) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนจากนานาประเทศในการรายงานการแข่งขันแบบเรียลไทม์

พร้อมกันนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ชวนแฟนๆ กีฬาชาวไทยทั้งประเทศร่วมกันส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 แบบสดๆ เรียลไทม์จากขอบสนาม ผ่านการถ่ายทอดสดทางทรูวิชั่นส์ช่อง True Premiere Football 5 (ช่อง 605) และแอปพิเคชั่น TrueVisions NOW เตรียมถ่ายทอดสด ครบทุกชนิดกีฬา ผ่านกว่า 15 ช่อง ให้แฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW และลงทะเบียนรับชมฟรีทันที!

สำหรับมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 จะจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 มีการชิงชัยทั้งสิ้น 19 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา, ยิงธนู, แบดมินตัน, ฟุตบอล 5 คน, บอคเซีย, หมากรุกสากล, จักรยาน, ฟุตบอล 7 คน, โกลบอล, ยูโด, ยกน้ำหนัก, ว่ายน้ำ, เทเบิลเทนนิส, วอลเลย์บอลนั่ง, ยิงปืน, วีลแชร์บาสเกตบอล, วีลแชร์ฟันดาบ, วีลแชร์เทนนิส และโบว์ลิ่ง รวมทั้งสิ้น 493 เหรียญทอง








