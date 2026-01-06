ลูกสาวดาราดัง "ทอมมี ลี โจนส์" ลาโลกในวัยแค่ 34 ปี ก่อนลงนามข้อตกลงศาล บังคับบำบัดเลิกยา

วิกตอเรีย โจนส์ ลูกสาว ทอมมี ลี โจนส์ เสียชีวิตก่อนขึ้นศาลเพียงไม่กี่วัน โดยมีรายงานว่าศาลได้เคยเสนอข้อตกลงให้เธอเลิกเสพยา เพื่อแลกโทษรอลงอาญา
สื่อบันเทิงสหรัฐรายงานว่า วิกตอเรีย โจนส์ ลูกสาวของนักแสดงรุ่นใหญ่ ทอมมี ลี โจนส์ ได้รับการเสนอข้อตกลงยอมรับสารภาพ (plea deal) จากอัยการ ซึ่งมีเงื่อนไขให้ต้องงดใช้ยาเสพติดและเข้ารับการตรวจสุ่ม แต่เธอเสียชีวิตกะทันหันก่อนถึงวันขึ้นศาล
รายงานพิเศษจาก TMZ ระบุว่า วิกตอเรียถูกพบว่าเสียชีวิตภายในโรงแรม Fairmont San Francisco เมื่อช่วงเช้าตรู่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยเสียงการแจ้งเหตุของเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินชี้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเกินขนาด
ตามเอกสารศาลที่ TMZ ได้รับมา วิกตอเรียเคยถูกจับกุมในเดือนเมษายนจากคดีเกี่ยวกับยาเสพติดในเขต Napa County โดยอัยการเสนอให้เธอยอมรับผิดในข้อหาขัดขวางการจับกุมและครอบครองสารเสพติด เพื่อแลกกับการยกเลิกข้อหาการอยู่ภายใต้อิทธิพลของสารเสพติด เงื่อนไขสำคัญคือ ต้องงดใช้ยาเสพติด เข้ารับการตรวจสุ่ม อยู่ภายใต้การคุมประพฤติเป็นเวลา 1 ปี และเข้าร่วมโปรแกรมบำบัดหรือให้คำปรึกษาทางเลือก พร้อมชำระค่าใช้จ่ายและค่าปรับทั้งหมดด้วยตนเอง
กำหนดนัดขึ้นศาลครั้งถัดไปของเธอคือวันที่ 20 มกราคม ซึ่งคาดว่าอาจมีการยื่นคำรับสารภาพ แต่เธอเสียชีวิตก่อนถึงวันดังกล่าว โดยขณะนี้ TMZ ระบุว่ายังไม่ได้รับความเห็นจากทนายความของวิกตอเรียหรืออัยการเขต
รายงานยังระบุว่า เหตุคดีในเดือนเมษายนเกิดขึ้นจากการตรวจสวัสดิภาพ หลังวิกตอเรียเผลอโทรแจ้งตำรวจในพื้นที่นาปาโดยไม่ตั้งใจ แม้เธอจะบอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติ แต่เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นคราบสีขาวบริเวณลิ้น อาการพูดเร็วผิดปกติ และการเคลื่อนไหวร่างกายที่ควบคุมยาก ก่อนที่เธอจะยอมรับว่าใช้โคเคนในวันนั้น และถูกจับกุมซึ่งมีการขัดขืนการจับกุม
ครอบครัวของวิกตอเรียออกแถลงการณ์สั้น ๆ แสดงความขอบคุณต่อกำลังใจจากสาธารณชน พร้อมขอความเป็นส่วนตัวในช่วงเวลาแห่งความสูญเสีย
วิกตอเรีย โจนส์ เสียชีวิตในวัย 34 ปี