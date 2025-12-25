สองตลกดังฝันร้ายไปตลอดชีวิต "บิล เฮเดอร์" และ "โคแนน โอไบรอัน" เกี่ยวข้องคดีฆาตกรรม "ร็อบ ไรเนอร์" อย่างช่วยไม่ได้

สองตลกดังอาจต้องเผชิญฝันร้ายไปตลอดชีวิต "บิล เฮเดอร์" และ "โคแนน โอไบรอัน" เกี่ยวข้องคดีฆาตกรรม "ร็อบ ไรเนอร์" อย่างช่วยไม่ได้
คืนงานเลี้ยงที่ควรเป็นเพียงความทรงจำ กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของคดีสะเทือนวงการ ชื่อของสองตลกดังถูกบันทึกไว้ในลำดับเหตุการณ์ก่อนการเสียชีวิตของร็อบ ไรเนอร์
คดีการเสียชีวิตของผู้กำกับและนักแสดงชื่อดัง ร็อบ ไรเนอร์ และภรรยา มิเชล ซิงเกอร์ ไรเนอร์ ได้กลายเป็นหนึ่งในคดีที่ได้รับความสนใจสูงสุดในวงการบันเทิงอเมริกันช่วงปลายปี 2025 นี้
ไม่เพียงเพราะสถานะของผู้เสียชีวิต แต่ยังเนื่องจากการที่ชื่อของบุคคลมีชื่อเสียงรายอื่นถูกกล่าวถึงในฐานะ “ผู้เกี่ยวข้องโดยแวดล้อม” จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนก่อนวันพบศพ
ในบรรดาบุคคลเหล่านั้น มีชื่อของสองตลกและพิธีกรชื่อดังระดับประเทศ คือ บิล เฮเดอร์ และ โคแนน โอไบรอัน ปรากฏอยู่ในรายงานข่าวหลายสำนัก แม้ทั้งสองจะไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นผู้ต้องสงสัย แต่การที่ชื่อของพวกเขาถูกบันทึกไว้ในลำดับเหตุการณ์ของคดี ย่อมทำให้บทบาทของพวกเขาถูกจับตามองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
กรณีของ "บิล เฮเดอร์" มีเรื่องกับผู้ก่อเหตุ
ชื่อของ บิล เฮเดอร์ นักแสดงและนักแสดงตลกชื่อดัง ปรากฏในรายงานข่าวจากสื่อบันเทิงหลายแห่งในฐานะบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับ นิค ไรเนอร์ บุตรชายของผู้เสียชีวิต ในคืนก่อนวันที่พบศพ
ตามรายงาน ระบุว่าในคืนวันที่ 13 ธันวาคม 2025 ครอบครัวไรเนอร์ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงคริสต์มาสส่วนตัวซึ่งมีแขกจากวงการบันเทิงจำนวนหนึ่ง รวมถึงบิล เฮเดอร์ ในช่วงหนึ่งของงาน มีรายงานว่านิค ไรเนอร์ ได้เข้าไปแทรกการสนทนาระหว่างบิล เฮเดอร์ กับแขกอีกคนหนึ่ง
แหล่งข่าวที่ถูกอ้างโดยสื่อระบุว่า เมื่อเฮเดอร์แจ้งว่านั่นเป็นการสนทนาส่วนตัว นิคมีพฤติกรรมยืนนิ่ง มองจ้องอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง ก่อนจะเดินออกจากบริเวณนั้น เหตุการณ์ดังกล่าวถูกอธิบายว่าไม่ได้ลุกลามเป็นการเผชิญหน้ารุนแรง แต่ทำให้ผู้ร่วมงานบางคนรู้สึกอึดอัด
รายงานบางฉบับระบุเพิ่มเติมว่า เหตุการณ์นี้เป็นหนึ่งในหลายพฤติกรรมที่ถูกมองว่า “ผิดปกติ” ของนิคในคืนนั้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานว่าบิล เฮเดอร์ มีการโต้เถียง ใช้กำลัง หรือมีความขัดแย้งรุนแรงกับนิค ไรเนอร์ แต่อย่างใด
"โคแนน โอไบรอัน" เจ้าภาพงานเลี้ยง เอ่ยปากปรามแขก "อย่าเรียกตำรวจเลย"
สำหรับ โคแนน โอไบรอัน พิธีกรและนักแสดงตลกชื่อดัง บทบาทของเขาในรายงานข่าวมีความชัดเจนในเชิงสถานที่และบริบทของเวลา โดยสื่อหลายสำนักระบุว่างานเลี้ยงคริสต์มาสที่ครอบครัวไรเนอร์เข้าร่วมในคืนก่อนเกิดเหตุ เป็นงานที่โคแนนเป็นเจ้าภาพ
รายงานระบุว่า ในงานดังกล่าวมีแขกจากแวดวงโทรทัศน์และภาพยนตร์จำนวนมาก และเป็นหนึ่งในโอกาสสุดท้ายที่ร็อบ ไรเนอร์ และภรรยาปรากฏตัวต่อสาธารณะก่อนเสียชีวิต ในงานเดียวกันนี้ นิค ไรเนอร์ ถูกสังเกตว่ามีพฤติกรรมแยกตัวจากผู้อื่น และมีลักษณะที่ผู้ร่วมงานบางคนมองว่าไม่สอดคล้องกับบรรยากาศของงาน
ต่อมา มีรายงานจากสื่อบางแห่ง โดยเฉพาะสื่อแนวแท็บลอยด์ ที่อ้างว่าระหว่างงานมีเหตุการณ์ตึงเครียดบางอย่างเกิดขึ้น และมีการกล่าวอ้างว่าโคแนน โอไบรอัน ได้ขอไม่ให้แขกโทรแจ้งตำรวจหรือหมายเลขฉุกเฉิน
จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่รัฐที่ระบุว่าโคแนน โอไบรอัน มีบทบาทเกินกว่าการเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยง และเป็นบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์คืนก่อนเกิดเหตุเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่งานดังกล่าวเป็นจุดรวมของพยานจำนวนมาก จึงมีความเป็นไปได้ที่โคแนนจะถูกสอบถามในฐานะผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลำดับเหตุการณ์ พฤติกรรมของผู้ร่วมงาน และบรรยากาศโดยรวมของคืนนั้น