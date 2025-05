งานวิจัยใหม่จากม.ชื่อดังทางการแพทย์ในสหรัฐฯชี้ “เสพกัญชาเรื้อรัง” นำมาสู่ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ผลร้ายเทียบกับพวกสูบบุหรี่

News-Medical Life Science ของอังกฤษรายงานวันพุธ(28 พ.ค)ว่า การวิจัยใหม่เรื่องความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อผู้เสพกัญชาเรื้อรังที่มาจากทั้งการบริโภคหรือการสูบ (Association of Endothelial Dysfunction With Chronic Marijuana Smoking and THC-Edible Use )นี้เป็นผลงานของทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัย UC San Francisco ที่นำทีมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านหลอดเลือดที่มุ่งเน้นด้านผลกระทบการใช้บุหรี่และกัญชาเป็นหลัก แพทย์หญิง ไลลา โมฮัมมาดี( Leila Mohammadi )และ ดร.แมทธิว แอล. สปริงเกอร์(Matthew L. Springer) ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชื่อดังด้านโรคหัวใจวิทยา JAMA Cardiology เมื่อวันพุธ(28)เป็นงานวิจัยที่ชี้ว่า การใช้กัญชาอย่างต่อเนื่องอย่างยาวนานไม่ว่าจะมาจากการบริโภคกัญชาหรือการสูบนั้นจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด(cardiovascular)ในรายงานพบว่ากลุ่มคนที่ใช้กัญชาสม่ำเสมอจะส่งผลร้ายต่อระบบหลอดเลือดเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่การทำงานระบบหลอดเลือดของกลุ่มที่ใช้กัญชาจะลดลงราวครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ไม่ใช้กัญชาในการวิจัยยังชี้ต่อว่า การทำงานระบบหลอดเลือดลดลงนั้นสอดคล้องกับการเกิดความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเกิดหัวใจวายขึ้นได้ รวมไปถึง ความดันโลหิตสูง และปัญหาโรคหัวใจอื่นๆตามมาทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัย UC San Francisco ใช้อาสาสมัครจำนวน 55 คนในการวิจัยทางคลินิกวิทยาระหว่างตุลาคม ปี 2021 และสิงหาคมปี 2024 สำหรับกลุ่มคนที่ภายนอกดูมีสุขภาพดีและมักจะสูบกัญชาหรือบริโภคกัญชาที่มีส่วนผสมของเตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล THC (tetrahydrocannabinol)ที่เป็นสารออกฤทธิ์ทางจิตประสาทที่มักพบในกัญชาอาสาสมัครเข้าร่วมนี้ ไม่มีใครเสพนิโคติน แต่เสพกัญชาไม่ต่ำกว่า 3 ครั้งต่อ 1 สัปดาห์มาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี ซึ่งผู้สูบกัญชาโดยเฉลี่ย 10 ปีของการใช้อย่างเรื้อรัง และผู้บริโภคกัญชาโดยเฉลี่ย 5 ปีสื่อการแพทย์อังกฤษชื่อดังชี้ว่า ในผลการวิจัยยังพบว่า พร้อมไปกับการลดระบบการทำงานหลอดเลือด ผู้สูบกัญชามีการเปลี่ยนแปลงในน้ำเลือด (serum)ของพวกเขาที่เป็นอันตรายต่อเซลล์บุผนังหลอดเลือด (endothelial cell)ที่ก่อตัวอยู่ด้านเลือดและหลอดน้ำเหลือง (lymphatic vessel)ขณะที่ในกลุ่มอาสาสมัครที่ใช้วิธีบริโภคกัญชาที่สารออกฤทธิ์ทางประสาท THC ไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงในน้ำเลือดอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าว่า สารออกฤทธิ์ทางประสาท THC ในกัญชานี้ทำลายระบบหลอดเลือดได้อย่างไร แต่ทีมวิจัยมหาวิทยาลัย UC San Francisco ชี้ว่ามันต้องเกิดขึ้นในหนทางที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงต่อน้ำเลือดผลการวิจัยชี้ว่า การสูบกัญชามีผลร้ายต่อการทำงานระบบหลอดเลือดด้วยเหตุผลที่แตกต่างจากการบริโภคกัญชาที่มีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท THC