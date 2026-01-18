"โทมัส-ก้อง" เสิร์ฟโมเม้นต์ฉลองเปิดตัว Pomelo. Concept Store แห่งใหม่ที่เมกาบางนา อีเว้นท์สุดพิเศษที่ ผสานแฟชั่น แฟนคลับ และคอมมูนิตี้ เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

เสิร์ฟความฟินให้แฟนคลับเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่แบบจัดเต็ม สำหรับคู่จิ้นสุดฮอต "โทมัส-ก้อง" ที่มาร่วมงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Thomas & Kong Special Guests at Pomelo. Mega Bangna” เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวคอนเซ็ปต์สโตร์แห่งใหม่ของ Pomelo Fashion แบรนด์แฟชั่นที่ครองใจชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ร้าน Pomelo. สาขาเมกาบางนา ที่ต้องการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์ภายในร้านที่ยกระดับและแตกต่าง โดยเชื่อมโยงแฟชั่น คอมมูนิตี้ และป๊อปคัลเจอร์เข้าด้วยกัน ผ่านโมเม้นท์จากแบรนด์ที่สร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
โดยภายในงานยังมีแขกรับเชิญสุดพิเศษ “โทมัส - ธีร์ทัศน์ ชูมณีรัตน์" และ “ก้อง - ก้องภพ จิโรจน์มนตรี" ศิลปินจากค่าย DoMunDi มาร่วมสร้างประสบการณ์ที่ผสานแฟชั่น การมีส่วนร่วมของแฟนๆ และบรรยากาศร้านโฉมใหม่ได้อย่างน่าประทับใจ ร่วมกับ Lucky Fans จำนวน 20 ท่าน จากแคมเปญช้อปปิ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟภายในร้าน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึง 12 มกราคม 2569 โดย Lucky Fans ยังได้รับสิทธิพิเศษ อาทิ การถ่ายภาพร่วมกับโทมัสและก้องแบบ 2:1 รับภาพโพลารอยด์พร้อมลายเซ็น และบัตรกำนัลเงินสด Pomelo. มูลค่า 500 บาท ไปช็อปกันต่ออีกด้วย
"โทมัส ธีร์ทัศน์" เผยว่า "วันนี้พวกเราก็มาร่วมงานกับ Pomelo. เป็นการเปิดตัว New Concept Store และ New Collection ใหม่ด้วย ก็มีเสื้อผ้าคอลเลคชั่นใหม่ๆ เยอะมากๆ เลยครับ ส่วนตัวผมรู้สึกดีใจมากๆ เลยที่ได้งาน Pomelo. วันนี้ เพราะเป็นการมาทำงานที่ได้เจอแฟนคลับครั้งแรกในปีใหม่นี้ด้วยครับ ถือเป็นการเริ่มปีใหม่ที่ดีมากๆ เลยครับ ซึ่งส่วนตัวผมค่อนข้างชื่นชอบในความใส่สบายรวมถึง Material ของเนื้อผ้าและดีไซน์ของ Pomelo. ที่ตรงตามสเป็คของผมเลย เขาดีไซน์ออกมาได้สวยมากๆ สามารถใส่ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ อย่างเช่นกางเกงยีนส์ตัวที่ผมกับน้องก้องใส่มาวันนี้ก็คือสวยและใส่สบายมากๆ เลยครับ
"ก้อง ก้องภพ" เผยว่า "ผมรู้สึกว่าเสื้อผ้าของ Pomelo. เป็นเสื้อผ้าที่มีความเป็น Unisex ครับ ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็สามารถใส่ได้หมดเลย อย่างเสื้อที่ผมใส่ในวันนี้ก็สามารถใส่ใน Everyday Look ได้เลย คือช่วงนี้พึ่งผ่านหน้าหนาวมา อากาศยังไม่ได้ร้อนมาก ตัวนี้ก็คือสามารถใส่ไปเรียนหรือใส่ไปทำงานได้เลยครับ พวกเราสองคนก็ขอฝาก Pomelo. ด้วยนะครับ ที่สาขาเมกาบางนา ตอนนี้ก็มีคอลเลคใหม่มาแล้ว ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์กับวันตรุษจีน เชื่อว่าต้องถูกใจทุกคนแน่นอนครับ"